北大学生社团负责人称遭警方折磨

（德国之声中文网）一名失踪的大学生、劳工权利活动分子控诉中国警方持续数日对他施虐，包括强制收听习近平的冗长讲话。

北京大学学生邱占萱上周失踪之后，他事先录制的视频和书面陈述出现于网络。他说，今年2月底，当地警方对他进行了连续5天的折磨，包括打耳光、脱光衣服搜查以及收听习近平2017年长达3小时的十九大报告。

「他们还想强迫我写一份保证书，自愿放弃一切受教育的机会。」邱在他的视频声明中说。该视频是由中国南方劳工权利运动组织佳士建会工人声援团发表的。邱占萱在书面陈述中说：「亲爱的同志，朋友，当你看到这篇文章时，我已经身陷囹圄，失去自由。」

邱占萱曾担任北大学生社团马克思主义学会（简称「北大马会」）会长。去年底，该学生社团被强迫改组，校方派驻了新的负责人。邱占萱是上周失踪的5名学生之一。据接近「北大马会」的消息人士称，邱至今下落不明。

北京警方没有回应法新社的采访请求。

尽管习近平一再称颂马克思主义和共产主义，但中国当局对信奉马克思主义、支持劳工运动的学生进行严厉打压，毫不容忍。去年8月，警方对几所大学的学生活动分子进行袭击，其中一些人遭到殴打，手机被没收。

这些学生活动分子支持深圳佳士科技公司工人组建工会,使得劳工权利运动受到广泛关注。

中国当局面临着一系列政治敏感的周年纪念日。就在习近平发表五四运动百年纪念讲话之前，这5名学生失踪。「五四」事件是中国历史上一个具有里程碑意义的学生抗议运动，反对当时的政府于1919年凡尔赛条约中作出领土让步。

去年12月，邱占萱因为试图纪念毛泽东诞辰125周年而被拘留。毛泽东的遗产在中国广受争议。今年6月4日是天安门民主运动遭镇压30周年纪念日。

大赦国际中国问题研究员Doriane Lau表示，像邱这样的学生领袖的失踪，对相信社会平等、支持工人权利运动的大学生制造了一种「寒蝉效应和幻灭感」。她在接受法新社采访时说出，「他们在学校里学习了社会公正，但是当他们支持工人运动，并与社会边缘群体站在一起时，他们遭到严厉和非法的惩罚。」

张平/凝炼（法新社）