北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃

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在中国，各地高温频频突破历史记录，长江流域启动了旱灾预案。在欧洲，高温干旱导致山火频发，河流水位急剧下降更是严重干扰了工农业生产。
几个星期以来，中国多个地区都出现了35摄氏度乃至40度以上的极端酷暑天气。和历年平均值相比，今年夏天的高温天气持续时间明显偏长。图为重庆江北机场T3B航站楼工地上，一名工人正在饮水。
在上海，今年夏天的40度以上极端酷热天数已经突破了6天，创下了1873年有正式气象记录以来的新高。不论是企业，还是公共建筑，抑或民宅，空调设备都在全力制冷，显著推高了电力消耗。在中国，尽管新能源比重不断上涨，但是煤电比重依然居高不下。
在北京，有6个国家级气象站在今年8月刷新了建站以来的高温极值记录。图为亮马河边一名市民正在试图纳凉。
由于拉尼娜现象等多方因素，北半球今年夏天普遍出现高温干旱。除了中国，欧洲也深受其害。在西班牙东南部地区，地方政府已经发布了高温红色警报。
伴随着极端高温而来的还有极度干旱，欧洲各地也因此频发森林火灾。许多村镇不得不被消防部门紧急撤离。图为7月中旬法国西南部的一场山火。
高温干旱还严重威胁到了农业生产。在中国，水利部已经启动了长江流域干旱防御Ⅳ级应急响应。在欧洲，干旱将严重降低今年的农作物收成。据德国农业部数据，近年来，由于夏季干旱，德国多个地区的农业收成比历年平均值低15%左右。
高温干旱同样也会干扰工业运行。比如近期水位严重降低的莱茵河，货船不得不削减超过一半的载货量，否则就有搁浅的危险，这导致许多工厂的原材料供应、成品发货受阻，从而不得不减产。河流水位过低、水温过高，还导致煤电厂、燃气电厂、核电厂的冷却水供应紧张，不得不减小发电量。
持续的高温天气以及降雨不足使欧洲很多地区的河流接近干涸，这一状况已经给相关水域的居民、环境以及经济带来了严重的影响。
欧盟数据显示，今年以来欧洲已有近66万公顷森林毁于大火。今年欧洲森林大火造成的损害规模将创下2006年以来最严重的纪录。
近日在中国，一波波热浪袭来，本周六更是进入了24节气中的大暑。在吐鲁番，预计未来24小时最高气温将达到45摄氏度左右。气象学家警告，新疆的持续高温正加速山区冰川的融化，山洪等灾害的风险增加，极端高温也对棉花等农业生产构成威胁。
麦金尼大火在加州克拉马斯国家森林燃烧后，火势规模扩展迅猛，天气炎热，干燥且多风都给消防工作带来更多挑战。目前大火失控难挡，数千居民不得不暂时撤离。
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