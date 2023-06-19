北半球遭受热浪和暴雨双重夹击

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根据联合国气象组织公布的数据，今年6月份全球平均气温达到有记录以来的最高水平，高温正在吞噬北半球的大部分地区，而持续降雨引发的洪灾扰乱了数百万计人的生活。该组织表示，气候变暖的情况下日益频繁出现的极端天气正在对人类健康、生态系统、经济、农业、能源和水供应产生重大影响。
上周日（7月16日），美国国家气象局再次发出高温警告。内华达州和加利福尼亚州南部部分地区当日都测出46摄氏度的高温。美国媒体MSNBC采访的一名住在加州的居民说：“天气热得感觉皮肤像燃烧起来了似的。”亚利桑那州首府凤凰城已经连续16天气温超过43度。
美国加州南部的死亡谷国家公园是地球上夏季最热和最干燥的地区之一，据公园管理部门称，7月份通常测得的最高气温平均为41摄氏度，而本月测得的最高气温为57摄氏度。从加利福尼亚州到得克萨斯州再到佛罗里达州，美国总共有1.1亿人受到高温警告。多个地区的医院收治的与炎热天气相关的急诊病例数量也在增加。
过去几天希腊和土耳其都一度升至44摄氏度。即便是夜间温度也在30度以上。保加利亚、西班牙和意大利的气象部门都已发出高温警告。高温带来的干燥天气还增加了发生森林火灾的隐患。
过于天气过于炎热，希腊雅典卫城选择分时段开放。中午从11点30至下午5点30对游客关闭。图为一名游客在游览雅典卫城的时候因中暑被医疗救护人员送医救治。
连日来，西班牙南部地区高温天不断。安达卢西亚的部分地区最高温度超过40度，夜间温度也高达30度以上，当地人苦不堪言。拉帕尔马岛因天气炎热而发生森林火灾，当地500多名居民被疏散转移，11栋房屋被损毁。
意大利气象学家预测本周意大利的夏季高温纪录将被打破。首都罗马的气温可能会高达42度或43度，这将打破2007年8月罗马被测量到的40.5度的高温纪录。西西里岛的气温可能会升高到48度。很多地区的医生和医院已经开始为迎接下一波热浪做准备。对于老年人、病人和幼童来说，高温天有可能会给他们造成严重的疾病。图为一名游客在罗马街头的喷泉池洗脸降温。
韩国连续数日遭遇强降雨。据韩联社报道，截止至7月17日上午11时，本轮强降雨在韩国已造成40人死亡、9人失踪、34人受伤。农作物受灾面积增至2.69335万公顷，受灾耕地面积达到180.6公顷。暴雨还造成57.9万只家禽死亡。631处公共设施受损，318处私有设施受损，其中包括139桩房屋被淹。
7月初，印度北部地区连日暴雨引发洪水和山体滑坡等灾害。首都新德里也因为暴雨引发了严重的洪灾。印度气象部门的官员说，喜马偕尔邦许多地区仅7月9日一天的降雨量就达到了一个月的累积水平。气象部门指出，自6月1日以来，季风季节在德里、旁遮普和喜马偕尔邦产生的降雨量，分别比平均水平多出112%、100%和70%。
7月初，位于中国西南的重庆市大部地区出现阵雨或雷雨，其中万州区长滩镇出现特大暴雨，降雨量突破历史极值。强降雨造成15人死亡、4人失踪，13万余人受灾。
隨著氣溫下降，中國四川省內多地出現降雨，讓用電緊張局面得到緩解。截至週日12時，當局稱一般工業用電已全部恢復，大型工業企業用電正逐步開放。不過官方指出，乾旱導致的發電量銳減，還需要時間才能完全恢復。
中国国家统计局最新数据显示，2022年1月至7月全国规模以上工业企业利润同比下降1.1%。
歐洲南部國家正面臨酷暑的折磨，熱浪在多國引發森林大火，造成包括西班牙、希臘及法國共計數千人被迫撤離，當局已出動1200名消防員控制野火。
欧盟数据显示，今年以来欧洲已有近66万公顷森林毁于大火。今年欧洲森林大火造成的损害规模将创下2006年以来最严重的纪录。
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