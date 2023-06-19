北半球遭受热浪和暴雨双重夹击

美国加州死亡谷热死了

美国加州南部的死亡谷国家公园是地球上夏季最热和最干燥的地区之一，据公园管理部门称，7月份通常测得的最高气温平均为41摄氏度，而本月测得的最高气温为57摄氏度。从加利福尼亚州到得克萨斯州再到佛罗里达州，美国总共有1.1亿人受到高温警告。多个地区的医院收治的与炎热天气相关的急诊病例数量也在增加。