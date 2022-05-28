 北京：G7制造分裂 批中国没道理 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.06.2022

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时政风云

北京：G7制造分裂 批中国没道理

刚刚结束的G7峰会指责中国在世界贸易中采取不公平做法。中国回应拒绝接受七国集团对其贸易政策的批评，并反过来尖锐抨击该集团。

G7-Gipfel in Elmau | Exit-Schild

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繼去年七國集團（G7）聯合公報首度提及台灣後，今年公報再次強調台灣海峽和平穩定的重要性。同時也對中國侵犯人權、對香港50年不變的承諾提出尖銳批評。七國領袖還對哪些議題達成共識？

七国集团领导人周二（6月28日）呼吁中国谨守和平解决争端原则、敦促俄罗斯结束对乌克兰的入侵、放弃其对南中国海的 “扩张性海洋主权声索”。

為了抗衡中國「一帶一路」，七國集團（G7）週日同意籌資6000億美元幫助發展中國家發展基礎建設。拜登強調，這不是做「慈善」，而是讓各國看到「與民主國家合作的具體好處」；中國官媒則批評，美國藉峰會推動「反華議程」以維護霸權地位。G7新項目能夠成功嗎？

（德国之声中文网）中国外交部发言人赵立坚周三（6月29日）在北京表示，七国集团国家显然无意在平等尊重基础上开展合作对话，而是保守冷战思维，坚持意识形态偏见，基于"小圈子利益"搞"集团政治"。他称，"七国集团非但不致力于团结合作，反而热衷于制造分裂对抗，毫无责任和道义可言。"

      德、美、法、英、意、日、加7国国家元首和政府首脑在昨天结束的本年度 G7峰会上指责中国在世界贸易中采取不公平做法。

在德国巴伐利亚州埃尔毛宫（Schloss Elmau）发表的峰会闭幕公报指出，北京正采取 "不透明和扭曲市场的干预措施 "影响贸易。公报称， G7愿和其它其他伙伴一起，予以抵制。

一般认为，周三在马德里开幕的北约峰会上，这一西方军事联盟也将强化其对华立场。尤其是美国，长期以来一直指责中国政府的贸易行为使中国企业获得了对他国企业不公平的优势。现在，北京在乌克兰遭受侵略的情况下拒绝与莫斯科拉开距离，致使局面更形复杂。

  • Blick auf Schloss Elmau über eine Blumenwiese

    带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫

    不动产三要诀

    “位置、位置、位置。”——这是一著名房地产经纪人的智慧总结。埃尔毛正好符合这三点，所处位置恍若幻境。宫殿位于毗邻奥地利边界的德国最南端，慕尼黑以南约100公里，属于阿尔卑斯山脉风景最佳地区之一。她可谓地处偏远，对一心一意想要宁静的各国首脑和各色人等来说，这实在重要。

  • Blick von einer Terrasse von Schloss Elmau auf Wiese und Berge bei Morgennebel

    带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫

    太阳？何足挂齿!

    即使哪一天没出太阳，那里也是风光无限。她地界开阔，到处设有小木平台，加上两张日光浴床和一把阳伞，客人尽可在此怡然欣赏美景。主宾馆取名“Hideaway”（隐道），就因客人们能消隐其间。不过，整个宫殿场地内都有足够的隐蔽之所。

  • Eine Lounge im Gebäude Hideaway mit Sesseln, Sofas und Tischen

    带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫

    一、二、三——我来也

    “Hideaway”楼之所以适切，也因其出租面积据酒店说法只约35%，——至为罕见。其余是公共面积。这就是何以埃尔毛宫从不造成人满为患印象的原因。身居其间的客人们很容易避开他人。图上这一休息大堂乃公共区域之一。此外，还有图书馆、书店、家具店、服装店，等等。

  • Deutschland l Schloss Elmau Tea Lounge

    带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫

    到处都是“大象”

    宫内，“大象”随处可见，——见于各种织物、杯垫和瓶子。原来：当年，宫殿主人迪特玛·米勒-埃尔毛（Dietmar Müller-Elmau）在一家印度织物商店的一个满是灰尘的角落里偶然撞见大象图案。曾在印度生活过一段时间的他知道，在印度，大象象征了判断力和记忆，遂打定主意，宾馆里到处该有大象。

  • Konzertsaal von Schloss Elmau mit Flügel auf der Bühne

    带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫

    演奏换住宿

    除有众多“大象”外，埃尔毛宫还设有一个安了众多椅子的音乐厅，每年举行不下200场音乐会。一特别之处是：音乐家们拿不到钱，但可免费在宫里住下，取名 "演奏换住宿 （Play to Stay）。除众多椅子外，埃尔毛还有那张长椅……

  • Barack Obama sitzt auf einer Holzbank. Vor ihm steht Angela Merkel und gestikuliert.

    带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫

    您知道的，是吗？

    ...一张很大、很出名的长椅。2015年埃尔毛宫的上一次G7峰会的这张照片传遍了全世界。时任美国总统奥巴马就坐在这张长椅上，显得轻松自在，东道主德国总理默克尔似正向他解释着这个世界——或向他展示长椅之大。不管真实情况如何，这张照片家喻户晓。

  • Säulenhalle des Oriental Hamam

    带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫

    这就是（东方式）放松

    从硬长凳讲到放松。埃尔毛宫有一东方哈马姆（ Hamam ）。500平方米，4个治疗室，3个圆顶室，两个蒸汽浴室，一个东方茶室。因为，这个土耳其浴馆亦是一社交场所。放松、饮茶、聊天。酒店还有其它治疗室和各种游泳池——室内、室外，以及屋顶上。

  • Restaurant Luce d'Oro von innen.

    带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫

    凳子何干？

    在埃尔毛宫，您不仅可以好好放松，还可乐享美馔：共设9个餐厅。本图上的Luce d'Oro餐厅质量最高、价格最贵。它赢得众多奖项，包括两颗米其林星。菜单上所列一份五道菜，定价189欧元，八道菜为249欧元。何故有那凳子？原来，它们专为女士们的手袋之用。

  • Blick auf das Gebäude Retreat. Im Vordergrund der Ferchenbach.

    带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫

    专为G7建造

    对酒店主管和老板米勒-埃尔毛来说，所有这些亮点都还不够。他要的是建起一个完全适合七国集团峰会的酒店——所有国家元首和政府首脑都有同等套房，可在小圈子里互相交流。说了就做。2015年，便告竣工：就是这个“Retreat” （退居）楼 ，离主楼100米，套房47个。

  • Schlafzimmer einer Präsidentensuite mit Blick auf die Berge

    带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫

    不看电视看风景

    这就是“Retreat”套房的内景，——至少是卧室。面对这三面朝向大自然的景观，您当然可以将电视置诸脑后。除卧室外，还有一客厅，一个带橱柜的走廊和一间带两沙发的客厅。另有一间带厕所的浴室。不过，它可是一种特别的厕所。

  • Fotoreportage Schloss Elmau vor G7 Gipfel

    带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫

    安静但复杂的小厕所

    是的，在你拍照时，盖子该是盖上的。可是，只要走近，它就总自动打开，那该怎么办？特别在男人那里，它不过是刺激男人游戏本能的一种功能。但实际上还有更多。看到厕纸架旁的银色面板了吗？那么现在请注意...

  • 用这个控制面板，您可电动升降马桶盖和马桶座，选择用3升或6升水冲刷，可设置干燥、按摩和摆动，可选择压力，然后，是强力除臭器按钮。还有些东西，您可能根本就不想知道。

    带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫

    马桶圈的主人

    用这个控制面板，您可电动升降马桶盖和马桶座，选择用3升或6升水冲刷，可设置干燥、按摩和摆动，可选择压力，然后，是强力除臭器按钮。还有些东西，您可能根本就不想知道。

  • 如果您心痒痒了，哪怕为了这个厕所想去见识一下。您还得知道这一信息：15欧元，一晚住宿费——每平米。鉴于单人间和套房的面积从20至200平方米不等，则意味着一夜住费为350至3500欧元。价格依据季节变化而更动。内幕消息：超级厕所非每间客房都有。

    带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫

    每晚15欧元

    如果您心痒痒了，哪怕为了这个厕所想去见识一下。您还得知道这一信息：15欧元，一晚住宿费——每平米。鉴于单人间和套房的面积从20至200平方米不等，则意味着一夜住费为350至3500欧元。价格依据季节变化而更动。内幕消息：超级厕所非每间客房都有。

    作者: Marco Müller


 

（法新社）

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