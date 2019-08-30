 北京10月恢复中央会议 面临多重挑战 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.08.2019

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时政风云

北京10月恢复中央会议 面临多重挑战

中国官媒报道，中共将于10月召开重要会议，讨论“完善”中国特色社会主义制度。距离上一次同类会议的举行，已经超过一年时间。

China Kommunistische Partei Logo Symbolbild (picture-alliance/dpa/Z. Guorong)

（德国之声中文网）按照常规，中共高层每年秋天都会举行例会，讨论下一年度的政策蓝图。官方称为"中央委员会全体会议"。

然而，出乎意料的是，去年秋天该会议没有召开。舆论猜测，原因是面对激烈的中美贸易战和经济放缓的局面，中共高层对国家发展方向存在分歧，未能达成一致。

对于将在今年10月秋天闭门召开的"中央委员会全体会议"，官方媒体新华社没有报道具体日期。大约将有370名中共官员出席会议。

新华社用典型的"党八股"语言说，会议将"研究坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题"。

中国特色社会主义是指维持中共一党专制，同时推行市场经济，而且保留重要的国有企业。

新华社说，召开这次全体会议的决定是在8月30日的中共中央政治局会议上作出的，该会议由习近平主持。会议还讨论了确保该党和国家和平稳定发展的重要性。

China Peking Kommunistischer Parteitag Xi Jinping (picture-alliance/AP Photo/N. H. Guan)

2017年十九大的召开标志着习近平开始党总书记的第二任期

10月召开的会议将是中共第十九届中央委员会的第四次全体会议。本届中央委员会开始于2017年10月召开的中共全国代表大会，也就是习近平的第二任期。

2018年2月召开的第三次全体会议，讨论了该党和国家机构改革和人事安排。

2018年1月召开的第二次全体会议，提出了修改宪法取消国家主席和国家副主席的连任限制的"建议"。该建议于当年3月得到全国人民代表大会的"批准"。

10月的中央委员会全体会议召开的背景是，中国经济继续放缓，中美贸易战狼烟频临，同时南中国海争议不断，台湾将举行民主大选。

习近平的权威也因为香港的民主抗议运动而受到挑战。10月1日中共建政七十周年大阅兵，也将因为香港抗议运动而大为逊色。

张平/ 苗子（路透社）

  • China Beidaihe Strand (Getty Images)

    神秘的北戴河会议

    休假式办公

    每年夏天，中共的高层领导人都会前往渤海之滨的避暑胜地北戴河，在度假的同时也召开一些工作会议。这一习惯也被成为“北戴河办公制度”，在胡锦涛主政时期曾一度被取消。

  • China Mao am Strand von Beidaihe (Imago/Xinhua)

    神秘的北戴河会议

    北戴河会议

    高层领导人期间召开的所谓“北戴河会议”，因其闭门不公开的特性，被赋予了诸多神秘色彩。中共党代会的内容，往往会在北戴河会议上酝酿，有些重要决策甚至直接在北戴河会议上做出。图为1960年毛泽东在北戴河，当年的北戴河会议期间，苏联方面突然撕毁了不少双边协议，中共中央于是在会上发布了《关于向党员干部介绍布加勒斯特会议情况和中苏关系问题的通知》。

  • Russland Präsident Xi Jinping in St. Petersburg (Reuters/M. Shemetov)

    神秘的北戴河会议

    习近平的担忧

    今年的北戴河会议是否会召开？和以往一样，外界只能从“高层领导突然从公众视野中集体消失”这一迹象来进行一些猜测。分析人士指出，中共中央会在北戴河讨论中美贸易战、香港局势等一系列棘手问题，习近平则有可能利用本次会议，争取在高层领导中达成一致，从而巩固自己的领导地位。

  • Flaggen USA China (Getty Images/AFP/G. Baker )

    神秘的北戴河会议

    中美贸易战

    首当其冲的难题话题就是中美贸易战。目前，两国代表正在上海展开新一轮磋商，华盛顿方面威胁，如果谈判失败，就对所有中国商品加征进口关税。而中国电信设备巨头华为，也是贸易战里的重要筹码。

  • China Symbolbild Einbruch Wirtschaft Export Börse (picture-alliance/dpa/Wang Chun)

    神秘的北戴河会议

    中国经济压力大

    伴随着中美贸易战，中国经济如今也面临非常大的下行压力。今年第二季度的GDP增长率仅为6.2%，创下了几十年来的新低。除了中美贸易战，中国总体负债率过高、经济结构转型也造成了巨大的压力。

  • BG Hongkong Anti-Auslieferungsproteste (picture-alliance/ZUMAPRESS.com/G. So)

    神秘的北戴河会议

    香港难题

    已经延续了几个星期的香港示威，也极有可能是今年北戴河会议的重要话题。目前，香港民众的示威目标不再只是《逃犯条例》修订草案，而是指向了更为根本性的北京对香港的管控问题，甚至重新提出要实施真正的立法会以及特首普选。北京方面则一直在强调“一国两制”中的“一国”底线。

  • Bildkombo Taiwan Präsidentin Tsai Ing-wen, Han Guo-Yu, Bürgermeister von Kaoshung City, Taipehs Bürgermeister Ko Wen-Je

    神秘的北戴河会议

    台湾选情

    台湾明年1月就要举行总统大选，当前的选情也有可能是北戴河会议上的话题。分析人士指出，这场选举不仅仅是蓝营与绿营之间的较量，也存在着北京与华盛顿暗中角力的因素。


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