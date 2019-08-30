北京10月恢复中央会议 面临多重挑战

（德国之声中文网）按照常规，中共高层每年秋天都会举行例会，讨论下一年度的政策蓝图。官方称为"中央委员会全体会议"。

然而，出乎意料的是，去年秋天该会议没有召开。舆论猜测，原因是面对激烈的中美贸易战和经济放缓的局面，中共高层对国家发展方向存在分歧，未能达成一致。

对于将在今年10月秋天闭门召开的"中央委员会全体会议"，官方媒体新华社没有报道具体日期。大约将有370名中共官员出席会议。

新华社用典型的"党八股"语言说，会议将"研究坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题"。

中国特色社会主义是指维持中共一党专制，同时推行市场经济，而且保留重要的国有企业。

新华社说，召开这次全体会议的决定是在8月30日的中共中央政治局会议上作出的，该会议由习近平主持。会议还讨论了确保该党和国家和平稳定发展的重要性。

2017年十九大的召开标志着习近平开始党总书记的第二任期

10月召开的会议将是中共第十九届中央委员会的第四次全体会议。本届中央委员会开始于2017年10月召开的中共全国代表大会，也就是习近平的第二任期。

2018年2月召开的第三次全体会议，讨论了该党和国家机构改革和人事安排。

2018年1月召开的第二次全体会议，提出了修改宪法取消国家主席和国家副主席的连任限制的"建议"。该建议于当年3月得到全国人民代表大会的"批准"。

10月的中央委员会全体会议召开的背景是，中国经济继续放缓，中美贸易战狼烟频临，同时南中国海争议不断，台湾将举行民主大选。

习近平的权威也因为香港的民主抗议运动而受到挑战。10月1日中共建政七十周年大阅兵，也将因为香港抗议运动而大为逊色。

张平/ 苗子（路透社）