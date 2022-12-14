为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
北京是中华人民共和国首都、京津冀城市群的中心城市。北京市行政管辖面积1.64万平方公里，常住人口2173万。
北京是一座有三千余年建城历史、八百六十余年建都史的历史文化名城，历史上有金、元、明、清、中华民国（北洋政府时期）等五个朝代在此定都，与西安、南京、洛阳并称中国“四大古都”，拥有7项世界遗产，是世界上拥有文化遗产项目数最多的城市。随着经济的快速发展，北京的城市规模也在迅速增长，由此带来了严重的交通、环境等问题。
根據路透社，在美國打壓下，為了實現晶片自給自足，中國將推出大型計劃支持自己的半導體產業。消息人士詳細透露出北京接續的做法。
上周，中国政府终于为其极其严苛的防疫措施大幅松绑，此后被严防死守了近三年之久的“新冠病毒”开始大行其道，各地医院诊所人满为患，药店里的感冒药物被抢购一空。世界多数国家逐渐告别新冠之际，中国却有可能会面临迄今为止最为严峻的疫情。
坚持了三年严格疫情管制的中国在12月初实施政策急转，对防疫措施大幅松绑。中国国家卫健委公布的12月11日全国本土确诊病例为2270例，但是很多网民在社交媒体上晒出快筛阳性“两道杠”的照片，而这些未经核酸检测的病例都未被计入官方统计。在目前的情况下，中国普通人心中充满的更多的是焦虑还是期待？
新冠疫情及其后果在无形中给中国政府帮了一个忙——让大量资金留在了国内。但随着人们对中国全面重新开放的期望上升，有分析预测，资本外流可能是让北京头痛的下一个问题。
美国一支高级代表团将从周日起访问北京，这是中美两国领导人十一月在巴厘岛举行首脑峰会，并承诺为修复双边关系付出努力后，美国首次向北京派出高级代表团。
在北京，音乐老师陈慎思为自闭症患者办了一个音乐课程，还成立了一支乐队，名叫 "星星的孩子 "。在老师、家长、学生们的努力下，乐队已经登台演出了。
隨著北京放寬清零政策，白紙運動的聲量有所減弱。無論在中國大陸、香港或海外，這次運動的骨幹都是年輕一輩，不少人更是第一次公開抗議。眼前的「成果」是勝利嗎？這場短暫的運動如何改變他們？德國之聲訪問了兩位曾經參加集會的香港陸生。
針對美國最新一筆支援台灣戰機零部件的軍售案，中國國防部憤怒批評美方一面向北京做出承諾，一面售台軍武，暴露其「虛偽面目」。兩岸情勢緊張之際，美國還出台哪些對台軍事援助？台灣官方如何回應？
本周，中国前任党和国家领导人江泽民的葬礼在北京举行。官方对这位中共前总书记给予高度的评价，与此同时，江的去世也在民间掀起了普遍的怀旧情绪，而这种怀旧也可以被理解为对现状的不满。
中國自去年12月開始對立陶宛實施懲罰性貿易限制。歐盟委員會週三批評，北京此舉「對歐洲企業造成了嚴重損害」，並要求世界貿易組織成立專家小組進行仲裁，歐盟愈趨強硬的態度有可能解決對華貿易爭端嗎？
12月6日，中共前领导人江泽民的追悼大会在北京人民大会堂举行，约5000人出席，习近平致悼词。此前一天，习近平率一众高层官员在北京解放军总医院与江泽民遗体告别。二十大闭幕式上被离场的胡锦涛也首次出现。
中国国防部最新表态，称中方“始终恪守任何时候和任何情况下不首先使用核武器的政策，把核力量维持在国家安全需要的最低水平”，并对美国防部针对中国军力的报告进行了严厉驳斥。不过，中方没有直接驳斥美方有关中国核军力增强的说法。
随着中国各地城市纷纷开始推出趋向宽松的防疫规定，首都北京也发布了有关核酸检测的新规。出现在许多城市的反清零示威过去一周后，南京理工大学生又群集抗议封校。
武汉出现首例新冠感染者三年之后，种种迹象显示，中国领导层终于开始了对迄今为止的防疫政策的调整。至于当局是否会彻底告别"清零政策"，目前尚无法定论。但官方宣传机器显然已开始为"与病毒共存"而造势。
继上周末后，中国再有多地政府放松了严格的防疫措施，取消多种对居民出行的限制。世卫组织欢迎北京放松限制。美国国务卿表示，他支持在中国反对防控措施的抗议活动。
在严格的“动态清零”防疫政策引发民众不满乃至抗议示威之后，包括北京和深圳在内的多个城市开始逐步放松防疫措施。不过由于中国疫苗接种率相对较低和缺乏群体免疫力，“全面放开”可能带来的公共健康后果和医疗系统所面临的挑战也令人担忧。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式