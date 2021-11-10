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北京是中华人民共和国首都、京津冀城市群的中心城市。北京市行政管辖面积1.64万平方公里，常住人口2173万。
北京是一座有三千余年建城历史、八百六十余年建都史的历史文化名城，历史上有金、元、明、清、中华民国（北洋政府时期）等五个朝代在此定都，与西安、南京、洛阳并称中国“四大古都”，拥有7项世界遗产，是世界上拥有文化遗产项目数最多的城市。随着经济的快速发展，北京的城市规模也在迅速增长，由此带来了严重的交通、环境等问题。
本周一开始，由370人组成的中共中央委员会在北京召开会议，他们将就一份为习近平量身打造的“历史性决议”展开讨论。在中共一百年的历史上，这将是第三份类似的决议。
距北京冬奥会３个月，国际工会联合会（ITUC）就该国人权状况对中国共产党和国际奥委会提出批评。
台湾官方证实，周二有美国议员搭乘军机到访台湾。北京再次发出严正警告，同时中国东战区组织兵力在台海方向进行联合战备警巡。
为期4天的中共六中全会在北京拉开帷幕。会前便有消息传出，中共第3个历史决议将在此次会议上做出。《南德意志报》 发表分析文章认为，六中全会之后中国将从“开放的时代”进入“习近平的时代”。
日本媒体报道称，安倍内阁期间曾担任防务大臣的中谷元即将出任负责人权事务的首相辅佐官。中谷元主张日本在涉及新疆和香港人权的问题上对北京采取更为强硬的立场。
中国知名企业家马云淡出公众视野一年多后，路透社猜测，其遭遇可能与其曾在美国和当选总统特朗普高调会晤有关。
欧洲议会首次向台湾派出的官方代表团在访台最后一天召开记者会，重申保护台湾的意义。此前一天，德国之声记者在美国国务院的记者会上再三追问：美国支持台湾自卫是否包括军事行动？
德国记者协会和驻华外国记者协会都要求国际奥委会确保外国记者在北京冬奥会期间可以自由畅通地进行报道，美方也表示支持，但对于是否抵制则没有明确回应。
《奥格斯堡汇报》评论指出，向年轻的运动员们发出抵制北京冬奥的呼吁是错误的，需要的是彻底改革的国际奥委会。德国《日报》则关注了彭帅事件，表示中国政府看起来并不想公开反思“情妇”的问题。
欧洲议会代表团4日在台北与台湾总统蔡英文会面，双方都表达希望加深合作的期许。北京同日警告欧洲方面“不要发出错误的信号”。
中国教育部近日向赴美留学生发布"安全风险提示"，称发生多起中国留学生入境时被无端盘查，甚至拒绝入境遣返的案例。北京呼吁美方停止无理滋扰、打压中国学生学者。
美国总统拜登周二在联合国气候峰会上，再次公开批评中俄领袖缺席峰会一事。中国气候特使解振华则捍卫中国立场，并说北京认为美国在内的发达国家应该为对抗气候变化做更多努力。
台湾总统蔡英文上周在接受CNN采访时首度证实目前有美军驻守在台湾。《南华早报》引述中国军方匿名人士的消息称，北京方面很清楚台美之间存在非官方性质的防务交流，但随着蔡英文的公开证实，中美之间“保持低调的谅解被打破了”。
德语报刊继续关注德国孔子学院有关习近平的讲座被北京方面叫停的议题。《新苏黎世报》认为，欧洲的高校应当停止和孔子学院的合作，让这家文化机构像歌德学院那样在各地独立运作。《汉诺威汇报》则批评了德国高校在此问题上的犹豫不决。
台湾总统蔡英文26日接受CNN专访，证实目前有美军驻守在台湾，但「人数没有外界想像的多」。此话一出引起中国政府强烈批评，过去曾说美军驻台是「底线」的环时总编胡锡进也被网民点名回应。
日本新任首相岸田文雄周三参加东盟组织的多个高峰会，对中国在东海、南海的行为提出批评，并对香港和新疆的人权状况表示关切。北京回应称这是“抹黑外交“。
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