北京是中华人民共和国首都、京津冀城市群的中心城市。北京市行政管辖面积1.64万平方公里，常住人口2173万。

北京是一座有三千余年建城历史、八百六十余年建都史的历史文化名城，历史上有金、元、明、清、中华民国（北洋政府时期）等五个朝代在此定都，与西安、南京、洛阳并称中国“四大古都”，拥有7项世界遗产，是世界上拥有文化遗产项目数最多的城市。随着经济的快速发展，北京的城市规模也在迅速增长，由此带来了严重的交通、环境等问题。