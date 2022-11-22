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北京是中华人民共和国首都、京津冀城市群的中心城市。北京市行政管辖面积1.64万平方公里，常住人口2173万。
北京是一座有三千余年建城历史、八百六十余年建都史的历史文化名城，历史上有金、元、明、清、中华民国（北洋政府时期）等五个朝代在此定都，与西安、南京、洛阳并称中国“四大古都”，拥有7项世界遗产，是世界上拥有文化遗产项目数最多的城市。随着经济的快速发展，北京的城市规模也在迅速增长，由此带来了严重的交通、环境等问题。
台海紧张局势的背景之下，北京会否、何时武统台湾也成了外界热议的话题。美国智库战略与国际研究中心（CSIS）发布的一份最新报告指出，中国武统台湾，即便成功，也将会是一个大伤元气、得不偿失的“惨胜”。
中國國家主席習近平近來連續與多國領袖會晤，被專家視為是中國在經歷超過兩年的閉關鎖國後，重新展現其外交野心的舉動。但同時，他們認為北京也正嘗試透過雙邊交流，來分化美國與其盟友的連結。
中国多地疫情近日升温。北京朝阳区官员本周一敦促民众留在家中，几天前刚放宽防疫措施的石家庄再次开启全员核酸检测，自APEC峰会返港的港首李家超染疫。中国多地收紧防疫措施的同时，世界杯上大批球迷齐聚一堂为球队加油的画面也让网民心情复杂，纷纷开启吐槽模式。
数周来，中国新冠疫情持续升温。11月14日在广州海珠区，一些外来务工者冲出封控区、上街抗议。这凸显了民众对当局严苛的病毒遏制政策的不满。与此同时，本周三中国报告了超过2万例新增病例，较前一天继续增长。北京大学因一例阳性决定封校。
德语媒体纷纷聚焦本周一在巴厘岛举行的拜习会。有报刊称这次会晤非常重要，美中对话符合全世界的利益。同时，也有评论指出了这次会晤的局限性：它无法改变美中大国竞争的主旋律。
中国“清零”防疫政策正在逐渐松动。时评作家长平认为，包括北京四通桥抗议在内的民众反抗是中共当局在“坚持不动摇”中动摇的主要原因。
中美领导人11月14日在印尼巴厘岛会晤，受到全球舆论聚焦。有媒体关注“拜登感冒了，习近平仍与他热情握手”所透露出的信息；有媒体指出，这次会面可能成为中美关系中的一个拐点；也有媒体分析了拜登的策略，即强调莫斯科与北京之间的分歧。
《法兰克福汇报》指出，在经历了北京的铁腕以及对俄罗斯天然气咎由自取的依赖后，最终的问题是如何避免过度依赖导致的重大风险。
受北京严苛清零政策以及中美关系日趋紧张的影响，苹果公司计划将部分手机生产线转移至印度。苹果公司同中国的不解之缘难道要走到尽头了吗？
習近平10日在政治局常委會議中重申要堅定貫徹「動態清零」，但要糾正「一刀切」與「層層加碼」。隨後公佈的優化防控的二十條措施，令中國媒體歡呼“好消息”。
在“清零”防疫政策宣传中，北京官媒煽动民众对“一女子”进行道德猎巫，出现“大型翻车现场”。时评作家长平认为，在“非必要不出行”的话术背后是官方惯用的人质政治。
中国党和国家领导人习近平11月8日称，“中国安全形势不稳定性不确定性增大，军事斗争任务艰巨繁重”，强调全军要“全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用劲”。在北京愈加威权、台海局势紧张的背景下，如何理解习近平这一表态？
德国总理肖尔茨访华期间，习近平做出了反对核战争和核威胁的表态，被解读为北京首次对普京发出的警告。有德国媒体的分析对此提出质疑。
中国官方数据显示，广州等大城市的新冠病例急剧增加。与此同时，防疫相关的社会事件频发，民众对严苛防疫的不满情绪愈加明显。甚至一些“正能量大V”也开始吐槽。据美媒援引知情人士报道，中国官员们越来越关切清零防疫政策的代价，“正考虑逐步重新开放，但进展缓慢，也没有设定时间表”。
中国坚持严苛防疫政策，大量返回北京人员被无差别“弹窗”。中国卫健委明确批评“一刀切”和“层层加码”是严重的形式主义、官僚主义的同时，防疫悲剧继续在中国各地上演。
又有西方國家政要落地台灣，不滿的中國外交部重申敦促英國遵守「一個中國」原則，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號。英國貿易政策部長「不顧北京反對」訪台，他將代表英國政府談判什麼？
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