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北京是中华人民共和国首都、京津冀城市群的中心城市。北京市行政管辖面积1.64万平方公里，常住人口2173万。
北京是一座有三千余年建城历史、八百六十余年建都史的历史文化名城，历史上有金、元、明、清、中华民国（北洋政府时期）等五个朝代在此定都，与西安、南京、洛阳并称中国“四大古都”，拥有7项世界遗产，是世界上拥有文化遗产项目数最多的城市。随着经济的快速发展，北京的城市规模也在迅速增长，由此带来了严重的交通、环境等问题。
习近平前往旧金山与拜登举行会谈之后，中国媒体一片欢欣鼓舞。两位领导人相互示好，但这对于两国之间深刻的裂痕无济于事。
刚上任不久的美军参谋长联席会议主席布朗表示，自己已经向中方发去了一封介绍信函，表示自己对于双边会晤持开放态度。他还表示“不认为习近平一定想要武力夺取台湾”。随着“拜习会”即将举行，有关中美关系缓和的猜测日益增多。
雖然中美雙方政府尚未證實，但有消息人士向媒體指出，美國總統拜登與中國國家主席習近平的「拜習會」即將舉行。這也顯示近期中美關係有所改善。
反常寒冷天气和暴风雪袭击中国东北地区
以哈冲突爆发以来，中国一直拒绝对哈马斯的恐怖暴行予以谴责。但与此同时，在新闻审查最为严格的中国，官媒和网络上反犹主义色彩浓重的论点和文章却急剧增多，这不免令人对中国所谓的中立立场产生质疑。
中国前国务院总理李克强的遗体告别仪式11月2日在北京举行，习近平以及中共中央政治局其他常委出席告别。不少北京市民聚集在通往八宝山革命公墓的道路旁，与这位前总理告别。
京津冀及周边地区正发生严重空气污染，北京市启动橙色预警，河北省发布红色预警。虽然近年来情况有所改善，但该地区空气质量仍远低于世界卫生组织的标准。
中國「中央金融工作會議」31日在北京落幕，官方強調將「全面加強金融監管」。學者分析，接下來5年內，中國政府可能繼續強化監管，避免出現「系統性危機」，大型國有金融機構的市佔也可能可能提高。
北京将塞尔维亚称为“塞铁”，这种铁杆友谊也体现在军事方面：塞尔维亚是欧洲唯一从中国采购主要武器装备的国家。该国防长在不久前接受中国官媒采访时也称这对塞尔维亚非常重要。那么，来自中国的武器装备究竟在这个巴尔干国家有着怎样的地位和作用？
北京香山论坛周日开幕。由于原防长李尚福已经被免职，将由中央军委副主席、中国军方二号人物张又侠进行主旨演讲。路透社的报道指出，中国希望利用这次论坛宣传习近平关于建立一个更安全世界的愿景，并拉近与发展中国家的距离。
中国前总理李克强突然去世，普通民众对此有何感想？
中國和菲律賓船隻日前在南中國海再有擦撞，區域緊張升級。美國總統拜登警告中國「任何攻擊都會觸發美菲共同防禦條約」。有學者向DW表示，中國認為整個南海都是他們的，陷入了「有點愚蠢的歷史論述」。
美国加州州长纽森在北京意外地与习近平会面，并受到其他高层领导人的热情欢迎。习近平可能出席下月在旧金山举行的亚太经合组织峰会，并和美国总统拜登会面。
塞尔维亚总统武契奇到北京出席“一带一路”峰会受到关注。而欧洲舆论更注意到，为此他缺席了本周在阿尔巴尼亚举行的巴尔干国家与欧盟的一次重要峰会。
今年是习近平提出“一带一路”倡议10 周年。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛10月17日至18日在京举行。据中国媒体报道，有130多个国家和国际组织的代表报名参加。其中一些国家在中国的全球基础设施布局中扮演重要角色。
俄罗斯总统普京预计下周将前往中国会见他「亲爱的朋友」习近平，希望与中方建立更加紧密的联系。不过，有鉴于俄罗斯对中国依赖日渐加深，专家认为，在中俄关系里，中国的主导地位越来越强。
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