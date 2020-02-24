北京: 近期切勿赴美旅游 网友: 我连小区都出不去

（德国之声中文网）中国文化和旅游部周一（2月24日）在官网发布了《赴美旅游安全提醒》，其中写道，由于美方的过度防疫措施以及美国内安全形势，中国游客在美屡遭不公平对待。文旅部提醒中国游客切实提高安全防范意识，切勿前往美国旅游。《人民日报》等官媒的微博均转发了该消息。

对于这则提醒，很多网友进行了带有自嘲意味的评论。在人民日报官方微博下方，一位网友表示，"请祖国放心，我出个省都费劲"，这条评论获得了4.3万个赞。另一位网友更是讽刺地写道："我连小区都出不去，还让我去美国 "。

不少评论也指出，即使想去也去不了，中美互相禁止。一位用户名"鱼噢鱼噢"的网友评论道："请问普通民众现在去得了美国吗！你们的子女在美国更需要注意吧"。

鉴于新冠疫情蔓延，美国等国出台了一系列针对中国的旅行限制。美国国务院发布《前往中国的旅行警告》第4级--请勿前往，并建议目前在中国的美国人"应该考虑使用商业交通方式离开"。2月2日起，美国实施了严格的旅行限制，包括暂时拒绝在抵达美国前14天访问过中国的非美国公民入境。从中国返回的美国公民也将接受健康检查和可能的隔离。

严格的旅行限制引起中方不满。中国外交部2月3日指责美国反应"过激过度"，称美国"迄今未向中方提供任何实质性帮助，却……不断制造和散播恐慌"。此次提醒"切勿前往"，也是对美方措施的回应。

与此同时，中国外交部新任发言人赵立坚也在2月24日的旅行记者会上表示，中国目前没有考虑对日本、韩国这些报告新冠肺炎病例增加的国家发布旅游警告。