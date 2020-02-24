北京: 近期切勿赴美旅游 网友: 我连小区都出不去

（德国之声中文网）中国文化和旅游部周一（2月24日）在官网发布了《赴美旅游安全提醒》，其中写道，由于美方的过度防疫措施以及美国内安全形势，中国游客在美屡遭不公平对待。文旅部提醒中国游客切实提高安全防范意识，切勿前往美国旅游。《人民日报》等官媒的微博均转发了该消息。
对于这则提醒，很多网友进行了带有自嘲意味的评论。在人民日报官方微博下方，一位网友表示，"请祖国放心，我出个省都费劲"，这条评论获得了4.3万个赞。另一位网友更是讽刺地写道："我连小区都出不去，还让我去美国 "。
不少评论也指出，即使想去也去不了，中美互相禁止。一位用户名"鱼噢鱼噢"的网友评论道："请问普通民众现在去得了美国吗！你们的子女在美国更需要注意吧"。
鉴于新冠疫情蔓延，美国等国出台了一系列针对中国的旅行限制。美国国务院发布《前往中国的旅行警告》第4级--请勿前往，并建议目前在中国的美国人"应该考虑使用商业交通方式离开"。2月2日起，美国实施了严格的旅行限制，包括暂时拒绝在抵达美国前14天访问过中国的非美国公民入境。从中国返回的美国公民也将接受健康检查和可能的隔离。
严格的旅行限制引起中方不满。中国外交部2月3日指责美国反应"过激过度"，称美国"迄今未向中方提供任何实质性帮助，却……不断制造和散播恐慌"。此次提醒"切勿前往"，也是对美方措施的回应。
与此同时，中国外交部新任发言人赵立坚也在2月24日的旅行记者会上表示，中国目前没有考虑对日本、韩国这些报告新冠肺炎病例增加的国家发布旅游警告。
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同是被隔离 待遇大不同
南法小村
距离法国南部马赛以西约30公里的Carry-le-Rouet气候宜人、风景优美。一些从武汉返回法国的民众被安置在这里的一处度假村。他们要在这里被隔离观察两个礼拜度过潜伏期。
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悠长假期
与照片上的普通游客一样，法国被隔离的民众可以静赏海上日出日落的美丽天幕。人们可以在度假村里面随意走动，但是要戴医用口罩。碧海蓝天之下，被隔离也仿若是度了一个长假。
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孤独的偏僻小岛
与法国美丽的地中海海滩截然不同，返回澳大利亚的该国公民被送到一个偏僻的孤岛上观察14天。圣诞岛位于印度洋，全岛135平方公里。那里曾经是流放罪犯和隔离患有严重精神疾病的病人的地方。澳大利亚政府去年对设施进行了翻修，重新启用了岛上的拘留中心。
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离开武汉也担忧
澳大利亚广播公司ABC本周二报道，第一批澳大利亚公民已经抵达圣诞岛，一些人抱怨卫生条件欠佳，网络信号也有限。有人担心有感染新型冠状病毒的风险，因为多个家庭需要公用一个厕所和其他公共设施。
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军机来接
德国派出国防军军机负责撤侨行动，据悉飞机在飞往武汉的同时还带去了一批医疗用品（其中包括1万套防护服）。在法兰克福下了飞机后，人们被送到一个临时驻地，在那里又接受了医学检查。
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中规中矩的德国风
他们之后被送到距离法兰克福大约120公里的格麦斯海姆（Germersheim）一处军营。在那里接受隔离的一位德国人接受德国之声采访时表示，大家被安排到一个单独的建筑里。每个家庭住一间，房间里是上下铺，小孩有儿童床。
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房车住住看
新西兰为从武汉撤离人员准备了房车。他们被送到了位于奥克兰以北的Whangaparāoa军事基地。每个家庭都分配了一辆房车。根据新西兰国家广播电台报道，新西兰卫生部一名发言人说：“隔离者不会被锁在房车内，他们可以在基地附近活动。”人们得戴口罩。另外，所有人都要定期接受健康检查。
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娱乐设备齐全
英国派出大巴接送从武汉返回民众，对比身旁全副武装的医护人员，司机却“裸着嘴“，连口罩也没有带。中央社报道，巴士上有一名身穿特殊防护设备的医护人员的安排是为了防止乘客在旅途中出现发病症状。这些影像传出引发忧心之后，司机们进行自主隔离。NOW新闻报道，有从武汉撤侨的英国人介绍说，他们居住的隔离地点，每个人都有独立的房间及卫浴，同时还有PS4 游戏机、以及撞球桌等设备；不过隔离者到隔离区公共场所时必须戴口罩，在自己房间时则不用。
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被隔离的邮轮
停泊在日本横滨的钻石公主号邮轮截至2月7日，有多达61名游客被确诊感染新冠病毒。日方称，船上人员被要求戴口罩，并待在舱内，吃饭时，与他人保持两米距离。在所有检疫工作完成前，船上所有人不可以下船。身在豪华邮轮之上的人们忧心忡忡。
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撤离无门
在多国陆续展开武汉撤侨行动之际，仍有数千名巴基斯坦与尼日利亚公民受困于武汉。巴基斯坦学生海丽说，疫情爆发初期，巴基斯坦学生变立即与巴基斯坦大使馆联系，但大使馆向他们再三保证他们持续与中国官方保持密切联系后，便再也没回应学生的诉求。她认为该国政府之所以不愿协助受困武汉的学生返回该国，是因为他们担忧这些学生会把新冠病毒带入巴基斯坦。