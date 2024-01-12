北京: 中方斡旋下 缅军与反叛武装达成停火

（德国之声中文网）中国外交部发言人毛宁在周五（1月12日）的例行记者会上称，“1月10日至11日，在中方斡旋和促推下，缅军同果敢、德昂、若开等三家缅北民地武组织代表在中国云南昆明举行和谈，并达成正式停火协议”。

毛宁说，“双方同意立即停火止战，军事人员脱离接触，相关争端和诉求通过和平谈判方式解决。双方承诺不损害中方边民和在缅项目人员安全，并就停火安排等其他事宜进行了协商”。

她还表示，保持缅北停火和谈势头，符合缅甸各方利益，也有助于维护中缅边境地区和平稳定。“中方希望缅相关各方认真落实业已达成的停火协议，彼此保持最大克制，继续通过对话协商解决问题，共同推动缅北和平进程取得进展。”

来龙去脉

缅甸军方在2021年2月1日发动政变，推翻了2020年缅甸议会选举中赢得选举的全国民主联盟政府，逮捕了国务资政昂山素季、总统温敏，中央政府内阁成员和14个省邦领导人，并将权力移交给缅甸国防军总司令敏昂莱。

缅甸军事政变一周年

随后，缅甸全国爆发了反对军事政变的示威，缅甸军方及警察对示威者采取直接枪杀等手段进行镇压，引发各地的武装抵抗。长期存在的少数民族地方武装团体再次致力于反叛斗争。而事实证明，这些在缅北作战的反叛武装是缅甸军政府的最大威胁。

2023年10月27日，反叛武装联盟——即由缅甸民族民主同盟军、若开军和德昂民族解放军组成的“三兄弟联盟”——发布声明，称已经展开“1027行动”，宣布对缅甸掸邦东北的腊戍、贵概等多地的缅甸军政府武装部队发动协同攻击。三兄弟联盟表示，军政府2021年策动政变以来，“国家陷入了无政府状态，步入越乱越穷、越穷越乱的恶性循环之中”，“‘1027行动’旨在维护和保卫领土免受缅甸军事入侵，清剿政府军政变武装集团，反对压迫性的军事独裁，并打击边境的电信诈骗集团”。

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北京为何选择斡旋？

在宣布停火之前，三兄弟联盟取得了一些军事胜利。上周，该联盟控制了边境重镇老街（Laukkaing），该镇因赌博、卖淫和网络诈骗而臭名昭著，这些活动也导致一些中国人被贩卖到缅甸。

2023年8月，反映东南亚网络诈骗和电信诈骗的电影《孤注一掷》在中国影院上映。该影片虽然没有点名故事是发生在哪个国家，但缅甸军政府则发出了批评，称《孤注一掷》“玷污了”缅甸的声誉。在中国社媒上，也有越来越多有关缅甸诈骗园区残暴对待被人贩子诱拐到当地、被迫从事诈骗活动的中国人的故事曝光，令北京感到难堪。

缅北和缅东地区诈骗园区的蔓延是在缅甸军方政变之后。从那时起，缅甸境内的电诈集团纷纷转移到了边远地区，与地方武装结成利益共同体，也将政府军部分将领拉下水，充当他们的“保护伞”。缅北地区涉足电诈的四大家族--白所成、魏超仁、刘国玺、刘阿宝家族就垄断了当地的矿产，商业和地产，并涉足电诈、赌博等，和军方人员有千丝万缕的联系。

中国寻求中缅边境实现和平稳定

北京方面显然对缅甸军政府在诈骗园区泛滥的问题上不作为深感失望，一段时间以来加大向缅甸军政府施压，要求取缔诈骗园区。

另外，不久前有报道称，缅甸境内有中国人员伤亡，中缅边境中方一侧也遭到炮火袭击。因此，中国政府对该冲突日益关注，表示将采取“一切必要措施”保护本国公民。

（综合报道）

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