北京黑名单上的卢比奥提名国务卿 如何影响双边关系

美国候任总统特朗普提名佛罗里达州参议员卢比奥为国务卿。卢比奥在中国有“反华急先锋”之称，因支持维吾尔人和香港活动人士被列入北京黑名单。

（德国之声中文网）卢比奥，有14年参议员经验，是参院情报委员会、外交委员会高级成员。他作为古巴移民之子的经历——双亲曾做过酒吧和酒店服务员的工作——也塑造了他对古巴和委内瑞拉左派政府的强硬立场。

特朗普对北约的批评和对普京的称赞曾令欧洲盟友警醒，卢比奥则曾在参院扮演关键角色，确保一位美国总统无权在没有国会批准的情况下宣布退出北约。

不过，在乌战问题上，卢比奥的表态也逐渐向特朗普对于拜登政府的批评靠拢。如今，他转而更加强调结束这场战争的必要性。

对华强硬鹰派

华盛顿史汀声研究中心高级研究员格里克（Kelly Grieco）向美联社表示：“我认为这很可能显示出美国政策的方向，即对中国特别强硬，还有伊朗。”

中国的分析人士认为卢比奥是极为强硬的鹰派。他在中国有“反华急先锋”之称。2020年，因支持维吾尔人少数族群以及香港活动人士，他上了北京的黑名单。

卢比奥是跨党派的美国国会及行政当局中国委员会的联席主席，该委员会以人权为焦点。北京对卢比奥实施的制裁禁止他入境。

人权与国家安全

卢比奥曾支持对中国官员实施制裁，曾推动国务院禁止香港特首李家超前往旧金山参加2023年亚太经合组织峰会。

卢比奥曾共同发起《防止强迫维吾尔人劳动法》，赋予美国政府一项禁止中国相关出口的新工具。

他也曾发起包括2019年香港人权与民主法案在内的立法。在华盛顿的香港活动人士许颖婷向路透社表示：“我们非常期待与他在这些事务上合作。”

卢比奥也曾发起一项法案，考虑让国务卿取消对香港驻美经贸办的认证。他的理由是，北京对香港的几乎全面侵蚀意味着，经贸办不应再享有相关特权。

此外，他还曾呼吁将中国电池制造商宁德时代列入黑名单，收紧美国技术对华出口限制等。

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“台湾长期的朋友”

卢比奥对台湾也表明支持，包括呼吁达成自贸协定以及双方官员互动。

台湾东吴大学政治学助教陈方隅表示，“卢比奥是台湾长期的朋友”，“我们预计可能会有不少对台湾有好的政策”。他表示，这可能包括官员接触更多的正常化，以及台美工作层面互动更多的正常化。

特朗普态度“关键”

有分析认为，北京或许会尝试绕过卢比奥，直接寻求习近平与特朗普之间的互动，或者与其他美国高官联络。

伦敦大学亚非学院中国研究院主任曾锐生表示：“如果这行不通的话，那我想，我们将看到一个更经常激化的糟糕关系。”

特朗普曾威胁对所有中国产品征收60%关税，但也曾暗示他的强硬可能会把北京带上谈判桌。

复旦大学教授吴心伯向法新社表示：“特朗普是想与中国达成一笔交易，还是完全与中国破裂，走向全面对抗？我想，特朗普的态度是关键的。”

（美联社、路透社、法新社）

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