 北京高考日期确定   中囯各地陆续复课 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.04.2020

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时政风云

北京高考日期确定   中囯各地陆续复课

中国早前宣布高考延迟一个月，但疫情重灾区湖北省和首都北京另行通知，被外界解读为疫情未缓解。北京近日宣布高考安排，这又释放出什麽讯号？

China Wuhan | Coronavirus | Temperaturmessung (Getty Images/AFP/H. Retamal)

（德国之声中文网）北京市昨日（4月12日）公布，当地高考定於7月7日至10日举行，中考7月17日至19日举行。

中国今年有1071万名高考考生，教育部早前宣布全国高考延期一个月至七月7日至8日举行，但湖北省丶北京市例外。随着北京宣布高考日期，如今只剩下「疫情震央」湖北省还未有安排。

高三丶初三优先复课

目前中国全国各省市已陆续复课，但并非全体上学，而是以考试主导。优先让要应付高考的高三年级，以及要应付中考的初三年级复课。

北京市也采取类似步骤，高三学生在4月27日复课, 初三学生5月11日做好返校准备。其他各年级以及中职学校丶高等学校和幼儿园的返校安排，待确定后另行通知。

China Shanxi Videounterricht wegen Corona (picture-alliance/ZUMA Press/TPG)

中国自农历年后开始停课，图爲山西运城一名教师进行视像教学。

校园设应急处置室

北京市委教育工委副书记表示，开学前学校会进行全面消毒，并在学校设置相对独立的应急处置室，用以暂时留观丶转送身体不适的师生。对在校发现有发烧丶咳嗽丶咽痛丶乏力和腹泻等可疑症状人员，立即采取隔离措施。

北京市疾控中心副主任刘晓峰则说，当局会加强对校园的封闭管理，入校人员必须量体温，师生在校期间要全程佩戴口罩，进行晨午检制度，防疫期间每位学生前後左右间距一米。

他又指出，已提前了解教职员和学生假期出京情况，海外丶京外返京师生应按照要求，进行居家或集中隔离医学观察，核酸检测为阴性才可返校。

钟南山：坚持复工复产复课

外界担心复课会否引起第二波疫情爆发，中国国家卫健委高级别专家组组长丶中国工程院院士锺南山，日前在广州市疫情防控新闻发布会上表示，复工复产复课要「坚持往前走」，如果过程中出现几个感染，马上隔离防控就不会继续传播，「有个别的感染我不觉得奇怪，非要把它搞到全部都是零，我觉得不现实」。

他续指复课有两个前提，一是上课的学生没有感染或感染後已治愈，二是考虑学生上课的距离。

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