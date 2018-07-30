北京高校左派学生高调声援深圳工人维权

（德国之声中文网）自7月中旬以来，深圳佳士科技的部分员工因争取组织独立工会受到雇主方和警方的打压。据海外中文媒体报道，数十名工人因组建工会遭到厂方威胁恐吓、殴打报复及警方扣押和暴力对待。

有报道援引工友透露的消息，几位带头组建工会的工人，从7月16日起被殴打和开除。此后，工人发起了要求回厂上班的工作权利以及要求追责打人警察的抗议活动。更多佳士员工呼吁外界声援，要求当局无条件释放被抓工友。

据推特账号"劳工研究"7月28日发布的消息，27日被深圳坪山燕子岭派出所抓捕的建会员工以及声援团的约二十多人超过28小时仍未释放。据美国之音报道，中国"毛左派多位干将"7月28日呼吁民众奔赴深圳坪山声援，抗议警方勾结当地"黑恶势力"。

29日，各地声援的学生、左派人士来到派出所。从网上流传的有关视频看，以年轻人为主的声援者或席地而坐，或站成一圈，高喊"工友无罪"、"支持组建工会"、"严惩黑警、黑社会"等口号，并齐唱国际歌。

"劳工研究"也发布了抗议活动的多个推特视频。其中一段的文字介绍说："现场始终有一些穿着印有"坪山情报"及编号黑制服人员在观察、拍摄，他们对于发生在眼前的冲突并不制止。有知情人说他们是坪山国宝。"

7月29日，网络上出现了北大学生就「深圳7·27维权工人被捕事件」的声援书。声援书措辞激昂，称佳士工人的这次斗争"揭开了中国当代工人阶级自觉反抗社会压迫的新篇章"，还感叹"五四运动的发源地--北京大学，在历史的功劳簿上躺得太久了，以致快要腐烂，濒临发臭了"。

声援书强调了工人阶级反抗压迫的决心后，要求深圳坪山警方立即释放被捕工人，并就抓捕和殴打工人及声援群众行为进行解释和赔偿；要求地方政府相关部门应启动事件调查程序，及时将事件真相对全社会进行公开，对相关责任人严肃处理。

声援书的落款为"深圳7·27维权工人被捕事件全国高校声援团北京大学分团"。这封公开信采取开放签名的方式征集联署。"发起人"是北京大学外国语学院2018届本科毕业生岳昕。今年4月，北大在校学生岳昕发表网络文章，透露自己就"沈阳性侵案事件"申请北大公开信息，受到校方施压，引起舆论的极大关注。

同一天，还出现了以清华、人大、南京大学、西北政法大学部分学生名义发布的支持深圳佳士工人的声援书。

据香港《信报》报道，警方7月29向示威者证实，已有6名工人以寻衅滋事罪名遭刑事拘留。