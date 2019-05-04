 北京驳斥美国就新疆设立“集中营” 的指责 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.05.2019

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时政风云

北京驳斥美国就新疆设立“集中营” 的指责

5月6日，中国回应美国有关中国在新疆建立集中营关押穆斯林少数民族的指责，称美方罔顾事实。

China - Dabancheng - Umerziehungslager (Reuters/T. Peter)

新疆达坂城的一处“职业培训中心”

（德国之声中文网）美国国防部亚洲政策负责人薛瑞福（Randall Schriver）上周表示，中国将超过100万穆斯林少数民族关进"集中营"，这是迄今为止，美国对中国大规模关押维吾尔及其他穆斯林少数族裔作出的最强烈谴责之一。

据路透社报道，若干营地占地面积很大，外墙设有铁丝网，并建有高大的岗楼。一些曾被关押过的人士对路透社表示，他们曾在关押期间遭到刑讯逼供，牢房非常拥挤，一些人不堪忍受残暴的洗脑而选择自杀。

中国外交部发言人耿爽在回应相关问题时表示，薛瑞福的表述"与事实完全不符。当前新疆大局稳定，经济发展，社会和谐，人民安居乐业。"

耿爽重复了中国政府的一贯说法：新疆设立的是"职业技能教育培训机构"，是预防恐怖主义的必要措施。他称："有关措施完全依法进行，得到了各族人民的衷心支持和拥护，取得了良好社会效果。 "

China - Dabancheng - Umerziehungslager (Reuters/T. Peter)

“取得了良好社会效果”

耿爽说："美方有关人士的涉疆言行是对中国内政的粗暴干涉，中方对此强烈不满和坚决反对。我们再次敦促美方有关人士尊重事实，摒弃偏见，谨言慎行，停止借涉疆问题干涉中国内政，多做有利于中美互信与合作的事。 "

美国国务卿蓬佩奥谈到新疆局势时使用了"再教育营"的说法，指出它让人联想起"上世纪三十年代"。美国政府曾考虑是否对新疆高级官员实施制裁。

幅员辽阔的新疆毗邻中亚各国，是数百万维吾尔及其他穆斯林少数民族的家乡。

中国也曾发出威胁称，如果美国实施制裁，中方将采取"对等措施"回应。

今年三月，新疆自治区主席反对将有关设施和集中营相提并论，他说这些设施更像是"寄宿学校"。

 

达扬/凝练（路透社）

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