北京驱逐美媒记者 台外长：欢迎来台湾

（德国之声中文网）中国外交部宣布驱逐《纽约时报》、《华盛顿邮报》与《华尔街日报》13名美籍记者之后，台湾外交部长吴钊燮周六表示，欢迎这些媒体在台湾设立驻点。根据自由时报报道，他在推特上用英文写到，欢迎这3家美媒体来台驻点，在台湾这个自由民主灯塔的国度，他们会看见人民张开双手，真挚地欢迎他们。

过去几周，中美之间展开了一系列的媒体战。由于不满《华尔街日报》评论文章标题称中国"亚洲病夫"，中国当局2月驱逐了3名该报驻中记者。随后美国宣布限缩中国官媒在美能聘用的中国籍员工数量。中国外交部上周三 (3月18日)再以宣布驱逐三家美国报社的美籍记者予以回应，要求《纽约时报》、《华尔街日报》与《华盛顿邮报》年底前记者证到期的美籍记者在4天内向中国外交部的新闻司申报名单，并在10天内交还记者证。中国强调，这些记者往后将无法在中国、香港或澳门从事记者相关工作。美国国务卿蓬佩奥对此消息表示遗憾。

《纽约时报》、《华盛顿邮报》与《华尔街日报》本周二 (3月25日) 针对中国外交部宣布驱逐13名美籍记者发布了一则联合公开声明，呼吁中国政府撤销该决定，并减少对其境内独立媒体机构的打压。

中国外交部随后在其网站发出回应，指出外交部新闻司负责人本周五分别约谈《纽约时报》、《华尔街日报》、《华盛顿邮报》驻京分社负责人，就公开信提出严正交涉。中方表示，三家美国媒体的联名公开信显然发错了对象，有关内容颠倒黑白、混淆是非，充满傲慢与偏见。中方坚决反对，绝不接受。中方措施是对美方长期无理打压中国驻美媒体机构进行的必要反制，正当合理。

中国外交部还对联名公开信发出复信，信中写道："这封信投错了对象，它本应发给美国政府。" 回复信件还指出："我们欢迎客观、公正的媒体人前来开采，但对这三家美国媒体发行人公开信中透出的傲慢与偏见，我们不接受。对不客观、不公正的报道，中国人民不欢迎。解铃还须系铃人。如果三大媒体有怨气，你们应该去找美国政府发泄。"

截至发稿，还不清楚相关美国报社媒体是否会接受吴钊燮邀请，移师台湾。

文木 / 任琛（路透社等）