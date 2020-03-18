 北京驱逐美媒记者 台外长：欢迎来台湾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.03.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

北京驱逐美媒记者 台外长：欢迎来台湾

中国驱逐美国《纽约时报》、《华盛顿邮报》与《华尔街日报》记者事件又掀起波澜。台湾外交部长吴钊燮公开向三间美媒抛出橄榄枝，表示欢迎这几家媒体在台湾设立驻点。

Taiwans Außenminister Joseph Wu im Exklusivinterview mit der DW (DW/W.Yang)

台湾外交部长：在台湾这个自由民主灯塔的国度，他们会看见人民张开双手，真挚地欢迎他们（资料图片）

（德国之声中文网）中国外交部宣布驱逐《纽约时报》、《华盛顿邮报》与《华尔街日报》13名美籍记者之后，台湾外交部长吴钊燮周六表示，欢迎这些媒体在台湾设立驻点。根据自由时报报道，他在推特上用英文写到，欢迎这3家美媒体来台驻点，在台湾这个自由民主灯塔的国度，他们会看见人民张开双手，真挚地欢迎他们。

过去几周，中美之间展开了一系列的媒体战。由于不满《华尔街日报》评论文章标题称中国"亚洲病夫"，中国当局2月驱逐了3名该报驻中记者。随后美国宣布限缩中国官媒在美能聘用的中国籍员工数量。中国外交部上周三 (3月18日)再以宣布驱逐三家美国报社的美籍记者予以回应，要求《纽约时报》、《华尔街日报》与《华盛顿邮报》年底前记者证到期的美籍记者在4天内向中国外交部的新闻司申报名单，并在10天内交还记者证。中国强调，这些记者往后将无法在中国、香港或澳门从事记者相关工作。美国国务卿蓬佩奥对此消息表示遗憾。

Symbolbild USA China Beziehungen Hacking (Reuters/H. Kang)

贸易战、新冠病毒、媒体自由战 让中美关系陷入空前艰难时期（资料图片）

DW.COM

中国驱逐《华尔街日报》3名记者风波未平，美国也正准备作出回应。德国之声访问学者，讨论这次事件如何从单纯的新闻争议升级为大国外交角力。 (26.02.2020)

美国宣布减少中国官媒在美国可雇用的中国籍员工名额。外界认为这是对中国驱逐《华尔街日报》记者的报复，但是美国政府称仍然寻求与中国发展公平互惠的关系。双方对「新闻自由」各自解读，继续口水战。 (06.03.2020)

驻北京的外媒24日罕见在中国外交部例行记者会上不断追问有关3名《华尔街日报》记者被驱逐一事。而在美国白宫，据传有官员建议应该同样驱逐中国记者。 (25.02.2020)

在美国国务院周一 (3月2日) 宣布减少中国官媒在美可雇用的中国籍员工名额后，中国外交部立即于周二 (3月3日) 提出强烈谴责。 专家认为，美国虽然尽量以不伤害新闻自由为前提的方式做出回应，但此举动仍可能使外国记者在中国报导时，面临更严峻的挑战。 (04.03.2020)

过去几周，中国与美国展开了一系列的媒体战，在美国上个月限缩中国官媒在美能聘用的中国籍员工数量后，中国外交部周三 (3月18日) 凌晨宣布将驱逐三间美国报社的美籍记者。美国国务卿蓬佩奥对此消息表示遗憾。 (18.03.2020)

无国界记者的最新调查指出，今年全球新闻自由度呈恶化趋势，不光是发展中国家，连部分一向标榜自由的发达国家也响起警报。 (18.04.2019)

《纽约时报》、《华盛顿邮报》与《华尔街日报》本周二 (3月25日) 针对中国外交部宣布驱逐13名美籍记者发布了一则联合公开声明，呼吁中国政府撤销该决定，并减少对其境内独立媒体机构的打压。

中国外交部随后在其网站发出回应，指出外交部新闻司负责人本周五分别约谈《纽约时报》、《华尔街日报》、《华盛顿邮报》驻京分社负责人，就公开信提出严正交涉。中方表示，三家美国媒体的联名公开信显然发错了对象，有关内容颠倒黑白、混淆是非，充满傲慢与偏见。中方坚决反对，绝不接受。中方措施是对美方长期无理打压中国驻美媒体机构进行的必要反制，正当合理。

中国外交部还对联名公开信发出复信，信中写道："这封信投错了对象，它本应发给美国政府。" 回复信件还指出："我们欢迎客观、公正的媒体人前来开采，但对这三家美国媒体发行人公开信中透出的傲慢与偏见，我们不接受。对不客观、不公正的报道，中国人民不欢迎。解铃还须系铃人。如果三大媒体有怨气，你们应该去找美国政府发泄。"

截至发稿，还不清楚相关美国报社媒体是否会接受吴钊燮邀请，移师台湾。

 

文木 / 任琛（路透社等）

相关内容

China Peking Sprecher Außenministerium Geng Shuang

中美媒体角力升级 北京驱逐三报社记者 18.03.2020

过去几周，中国与美国展开了一系列的媒体战，在美国上个月限缩中国官媒在美能聘用的中国籍员工数量后，中国外交部周三 (3月18日) 凌晨宣布将驱逐三间美国报社的美籍记者。美国国务卿蓬佩奥对此消息表示遗憾。

China - Außenminister Geng Shuang

章立凡：驱逐外媒记者使北京成「聋子」与「瞎子」 23.03.2020

中国与美国自二月起，便陆续因新闻自由与新冠疫情等议题发生一系列的口水战。 双方的关系也在中国上周宣布驱逐13名美国记者后，达到罕见的紧张程度。 中国学者章立凡认为，中国此举是在反击美国总统特朗普的「中国病毒」一说，但此举却可能对中国未来造成更大的伤害。

China Peking klarer Himmel ohne Luftverschmutzung

外媒「中秘」遭连坐 三美报社籲北京撤驅逐令 25.03.2020

在中国外交部上周宣布驱逐13名美籍记者的同一天，4名在中国替外国媒体工作的中籍员工也被中国政府告知工作许可已遭吊销。 而本周二，3间遭中国政府「点名」的外媒一同发布公开声明，呼吁北京改变他们驱逐美籍记者的决定。

广告

媒体看中国

China Jiangsu | Coronavirus | Medikamente für den Iran (picture-alliance/Zuma Press/TPG)

德语媒体：救人者不问动机

疫情早期犯下重大错误的中国，现在正向意大利等欧洲国家伸出援手，这究竟有何动机？《慕尼黑信使报》认为，是欧洲人自己的不团结才给了中国人成为赢家的机会。《每日镜报》则指出，向落水者伸出援手的人，至少不应在当下被责问动机。  