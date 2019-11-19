北京:香港高院无权判《禁蒙面法》违宪

(德国之声中文网)根据新华网报导，全国人大常委会法制工作委员会表示:「宪法和基本法共同构成特别行政区的宪制基础。香港特别行政区法律是否符合香港基本法，只能由全国人大常委会作出判断和决定，任何其他机关都无权作出判断和决定」。

内容提到，针对香港的判决，「一些全国人大代表对此表示强烈不满，全国人大常委会法工委对此表示严重关切。」并强调「判决的内容严重削弱香港特区行政长官和政府依法应有的管治权，不符合香港基本法和全国人大常委会有关决定的规定」。也说「正在研究一些全国人大代表提出的有关意见和建议」。

此外中国国务院港澳办也做出强烈反应，表示此判决「公然挑战全国人大常委会的权威和法律赋予行政长官的管治权力，将产生严重负面社会政治影响」。

于此同时，新华网也报导，「根据香港特别行政区行政长官林郑月娥的提名和建议，国务院2019年11月19日决定：任命邓炳强为警务处处长，免去卢伟聪的警务处处长职务」。这个时机拔除卢伟聪的职务格外令人关注。

香港高院判决

香港高等法院18日裁定，《紧急法》在「危害公安」的情况下使用违反《基本法》，而《禁蒙面法》对基本权利的限制超乎合理需要，《禁蒙面法》违宪。

根据法庭判词，法院认为，《禁蒙面法》部分内容，即有所区别在某些情况下应限制蒙面的条文中，虽然与政府有权通过此类措施，寻求达致正当社会目的有合理之关‍连，但该法令限制市民不得在未经批准集结，获不反对通知书的公众集会及遊行中蒙面，以及可让警察攔截查察蒙面市民，并要求市民脱去蒙面物以识别身分的规定，这些对基本权利的限制超乎合理需要。

这个案件由前立法会议员梁国雄及24名泛民议员提出。这也是香港高等法院首宗审理的《禁蒙面法》的案件。申请方指《紧急法》绕过立法会，赋予特首不受约束的立法权力，有违《基本法》。申请方也质疑《禁蒙面法》为何要涵盖和平集会，也表示《禁蒙面法》激起更多抗议示威，认为效力成疑。

港府代表则反驳《紧急法》没有与《基本法》条文相抵触，并指政府设《禁蒙面法》是为了拯救年轻人及香港市民。

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示威者18日坐困理大

根据港媒《香港01》和《明报》报导，爆发彻夜激战的理工大学到了18日中午，有黑衣人尝试突围离开，但警方持续施放催泪弹，也用水炮车向理大校园射水，警示校内的示威者出来投降。外部的示威者则在各地与防暴警员对峙，警察则发射催泪弹和橡胶子弹驱散聚集人群。

香港网民发起「和你lunch」活动，除了「光复香港，时代革命」，「五大诉求，缺一不可」和「解散警队，刻不容缓」等口号，也有人高喊「救学生，救poly」，「早收工，救poly」。

夏立民/李漁 (综合报导)