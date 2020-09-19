北京首否认海峡中线 台湾祭「自卫反击权」

（德国之声中文网）解放军军机近日多次逾越海峡中线（又称台海中线），中国官方首次称「海峡中线」不存在，台方批评此説法等同摧毁台海现状，并把开火「第一击」改为「自卫反击权」。

台媒引述消息称，台湾国防部已把「经常战备时期突发状况处置规定」中所指的「第一击」，改称为「行使自卫反击权」，在不挑衅丶不怯敌丶避免擦枪走火的三大原则下，若对方有明显敌对行为才能开火自卫；战机飞行员若擅自开第一枪引发台海战争，落地後即以叛国罪论处。

台湾军方强调「自卫反击权」一词符合国际惯用法规，尤其台湾是自由民主国家，崇尚和平，在两岸局势中不开第一枪。不过也有分析认为改称「自卫反击权」後，意味着台湾如遇敌对情况绝不让步，反而可能触发战争。

海峡中线是否存在？

而针对海峡中线这条两岸无形界线，台湾外交部长吴钊燮强调这是多年来避免两岸军事冲突的象徵，中方否认海峡中线的存在，等同摧毁台海现状，就像北京在香港强加《港区国安法》，摧毁香港的「一国两制」，外交部对此强烈谴责并要求中方「停止赤裸裸扩张主义，回归文明的国际标准」。

此前，中国外交部发言人汪文斌周一（21日）在例行记者会上称「台湾是中国领土不可分割的一部分，不存在所谓的『海峡中线』」。而台军上周五（18日）对扰台共机连发22次广播警告「你已飞过海峡中线」，解放军飞行员以「没有海峡中线」作回应。

海峡中线是美军在1950年代拟定的一条分界线，并未纳入国际法，但多来年成为两岸默契，除了天气不佳等特殊情况鲜有越线。对上一次解放军故意越线，是1999年已故台湾前总统李登辉提出「两国论」。

中国官媒《环球时报》指，解放军军机越过所谓「海峡中线」一般是有两种情况发生：一是台湾当局在「台独」上搞大动作，第二种是他国在干涉中国内政上有大的动作。

东部战区MV：假如战争今天爆发

在台海局势升温之际，解放军东部战区官方微博周一（21日）发布长约一分钟丶题为「假如战争今天爆发」的「军营热血MV」，片中有大量解放军演习训练及发射导弹的画面。

MV歌词称：「人未出发心已到达，意念在厮杀，军人的魂魄在制高点上挺拔，一切为了面对，假如战争今天爆发，每一天都全副披挂，每一刻都整装待发，我用生命向使命承诺，假如战争爆发，这就是我的回答。」

该条微博又写到：「倘若有一天，战争打响，我们将背负起祖国的重任和人民的希望，义无反顾，奔向战场。守护好祖国的一寸一土，一花一草，绝不让祖国和人民失望！请祖国放心！请人民放心！」

值得注意的是，该片虽由东部战区发布，MV左上方有南部战区的标示。

中国解放军军机自8月起多次飞越海峡中线，东部战区也在台海附近进行实战化演练。这些大动作被指是回应美国卫生部长阿扎尔（Alex Azar）及副国务卿克拉奇（Keith Krach）分别於8月初及9月中旬访问台湾。

李澄欣/杨威廉（综合报导）

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