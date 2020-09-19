 北京首否认海峡中线 台湾祭「自卫反击权」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.09.2020

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时政风云

北京首否认海峡中线 台湾祭「自卫反击权」

中国解放军连日在台湾海峡演练，多次逾越海峡中线（台海中线），北京首次否认界限存在，台军则修改「第一击」定义。台海局势将如何升温？

Taiwan | PK Präsidentin Tsai Ing-wen (picture-alliance/AP Photo/C. Ying-Ying)

台湾国防部把「第一击」改称为「行使自卫反击权」，若对方有明显敌对行为才能开火自卫。

DW.COM

有评论指出，中国大陆近年强化粮食储备、物资配给、思想洗脑和人身管控等“备战备荒”措施，加之对现代战争的巨大破坏力尚认识不深，这其中蕴藏的无知无畏的冒险可能性不小。

中国在东部海域密集举行军事演习，除环岛演练，还数度越过海峡中线，台湾采取行动回应。如此近距离相遇，会不会擦枪走火？而其后果又会是怎样？

王金平被中国央视称“前来求和“，取消出“海峡论坛”行程。时评人长平认为，此次事件泄露了台海局势的两大“天机”；同时分析“战狼外交”是否用力过猛。

“台湾民主基金会”4月19日在台北举行的记者会，公布“2018台湾民主价值与治理”民调结果，试图澄清先前的一些“误解”。该民调显示，如果大陆以武力统一台湾，67.7%的台湾民众愿意为保卫台湾而战。

这份年度报告认为，中国解放军的核弹头数量比外界预期中少，但已接近达到「核三位一体」；去年有武警部队经海陆空从深圳赴港，可能还在香港境内。中国国防部强硬回应。

（德国之声中文网）解放军军机近日多次逾越海峡中线（又称台海中线），中国官方首次称「海峡中线」不存在，台方批评此説法等同摧毁台海现状，并把开火「第一击」改为「自卫反击权」。

台媒引述消息称，台湾国防部已把「经常战备时期突发状况处置规定」中所指的「第一击」，改称为「行使自卫反击权」，在不挑衅丶不怯敌丶避免擦枪走火的三大原则下，若对方有明显敌对行为才能开火自卫；战机飞行员若擅自开第一枪引发台海战争，落地後即以叛国罪论处。

台湾军方强调「自卫反击权」一词符合国际惯用法规，尤其台湾是自由民主国家，崇尚和平，在两岸局势中不开第一枪。不过也有分析认为改称「自卫反击权」後，意味着台湾如遇敌对情况绝不让步，反而可能触发战争。

海峡中线是否存在？

而针对海峡中线这条两岸无形界线，台湾外交部长吴钊燮强调这是多年来避免两岸军事冲突的象徵，中方否认海峡中线的存在，等同摧毁台海现状，就像北京在香港强加《港区国安法》，摧毁香港的「一国两制」，外交部对此强烈谴责并要求中方「停止赤裸裸扩张主义，回归文明的国际标准」。

此前，中国外交部发言人汪文斌周一（21日）在例行记者会上称「台湾是中国领土不可分割的一部分，不存在所谓的『海峡中线』」。而台军上周五（18日）对扰台共机连发22次广播警告「你已飞过海峡中线」，解放军飞行员以「没有海峡中线」作回应。

海峡中线是美军在1950年代拟定的一条分界线，并未纳入国际法，但多来年成为两岸默契，除了天气不佳等特殊情况鲜有越线。对上一次解放军故意越线，是1999年已故台湾前总统李登辉提出「两国论」。

中国官媒《环球时报》指，解放军军机越过所谓「海峡中线」一般是有两种情况发生：一是台湾当局在「台独」上搞大动作，第二种是他国在干涉中国内政上有大的动作。

US-Diplomat Keith Krach in Taiwan | Präsidentin Tsai Ing-wen (Taiwan Presidential Office/AP/picture alliance)

美国副国务卿克拉奇（Keith Krach）访问台湾并与蔡英文会面，极其解放军大动作军演。

东部战区MV：假如战争今天爆发

在台海局势升温之际，解放军东部战区官方微博周一（21日）发布长约一分钟丶题为「假如战争今天爆发」的「军营热血MV」，片中有大量解放军演习训练及发射导弹的画面。

MV歌词称：「人未出发心已到达，意念在厮杀，军人的魂魄在制高点上挺拔，一切为了面对，假如战争今天爆发，每一天都全副披挂，每一刻都整装待发，我用生命向使命承诺，假如战争爆发，这就是我的回答。」

该条微博又写到：「倘若有一天，战争打响，我们将背负起祖国的重任和人民的希望，义无反顾，奔向战场。守护好祖国的一寸一土，一花一草，绝不让祖国和人民失望！请祖国放心！请人民放心！」

值得注意的是，该片虽由东部战区发布，MV左上方有南部战区的标示。

中国解放军军机自8月起多次飞越海峡中线，东部战区也在台海附近进行实战化演练。这些大动作被指是回应美国卫生部长阿扎尔（Alex Azar）及副国务卿克拉奇（Keith Krach）分别於8月初及9月中旬访问台湾。

李澄欣/杨威廉（综合报导）

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趁疫武统？ 台湾人怕不怕

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