北京首入列全球前十富有城市 深圳富豪增140%

依照常住的百万富翁人数排名，北京、上海、深圳等中国大城皆名列全球前50大富有的名单上。另一方面，中国官方公布4月的进出口数据，表现跟前一个月相比有所改善，但中国经济长期的困境仍未解决。

（德国之声中文网）根据週二（5月7日）发布的2024年“最富有城市报告”，香港是全球第9富有的城市。此外，中国还有5座城市也入列全球前50大富有名单，其中北京位居第10，首度跻身前10名；上海则是第11名、深圳第27名、杭州和广州分别排名第36名与第46名。

这项年度调查，由财富调查机构“新世界财富”（New World Wealth）与投资移民谘询顾问公司亨利国际律师事务所（Henley & Partners）合作进行，依据的標准是常住当地的百万富翁（以美元计）有多少人：香港约有14.3万名百万富翁，北京和上海各超过12万人，深圳约5万人，杭州和广州则各有3万多及2万多人。

新世界财富的研究总监亚莫利斯（Andrew Amoils）指出，中国的百万富翁人数大幅增加。过去10年来，北京的百万富翁人口增长了90%；杭州、广州的百万富翁数量涨幅，则各为125%和110%。

深圳则是全球富豪数目增加最快的都市，涨幅高达140%。报告写道：“如果不仔细看深圳的案例，就无法了解中国财富增长的故事。”报告回顾了深圳从中国沿海小村落发展为经济特区的历史，而如今它也是华为、腾讯、大疆等中国最有价值的企业所在之地。

其他名列前10大富有的亚洲城市，还包含排第3名的日本东京和第4名的新加坡。台北市排第39名，约有3万多位百万富翁。全世界最富有的都会是美国纽约市，其次是旧金山湾区，前者百万富翁人数将近35万人，后者大约31万人。欧洲则有2个城市入列前10大富有名单，分别是英国伦敦（第5名）和法国巴黎（第7名）；德国名次最高的都市，是第16名的法兰克福。

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“这一动态反映了全球经济的广泛变化，美国保持传统优势，而中国快速都市化加上科技实力成长，对于创造财富来说，发挥了益发重要的功能。”报告进一步写道，虽然中国的人均财富仍然落后于美国和其他已开发经济体，但几个中国大都会区的经济规模和活力，显示“经济实力的平衡正在快速改变”。

然而，中国经济面臨的困境亦不容忽视，例如房地产危机与地方债台高筑的问题，还有人口老化、各地财富成长不均的挑战。

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进出口回升但前景仍不乐观

中国海关总署週四（9日）公布最新的进出口数据。在3月下降了7.5%之后，中国出口在4月同比增长1.5%，“增速由负转正”；至于4月的进口，则是同比增长8.4%。此外，贸易顺差从3月的585.5亿美元，增至4月的723.5亿美元。中国官媒新华社引述海关总署统计分析司长吕大良说法，称中国“外贸向好态势明显”。

美联社指出，中国的进口表现超出分析师的预期。盡管中国经济复苏步调不均衡，但需求似乎有所回升。路透社则分析道，4月的数据表明中国国内外的需求都有所改善，有助于提振中国不稳定的经济复苏。

近几个月以来，中国政府推出各种政策支持措施，盼能刺激市场信心。不过，有分析师认为，从全球大趋势看来，前景未必全然乐观。

值得注意的是，随著欧盟近年来持续希望对中采取“去风险政策”。盡管欧盟仍为中国第二大贸易伙伴，但中国海关署公布的数据中显示，中国在今年前4个月，对欧盟的贸易总值为1.75兆元，下降1.8％，其中出口下降1.5％、进口6下降2.3％；整体贸易顺差约5270亿元，收窄0.7％。

凯投宏观（Capital Economics）分析师Zichun Huang在一份报告内写道，“由于先进经济体的消费者支持降温，加上出口价格下降带来的正面影响减弱，未来几个月的出口量将会回落”。她指出，出口成长的主因在于去年的比较基准较低。

荷兰国际集团（ING Economics）经济学家Lynn Song则指出：“考虑到未来几个月进口需求可能维持弹性，但出口面臨更高的风险水平，我们预期，贸易对第二季经济成长的贡献会变小。”

（综合报道）

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