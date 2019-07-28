北京阻挡赴台自由行 专家: 时间越久对台影响越大

（德国之声中文网）中国文化和旅游部7月31日在官网宣布，8月1日起将暂停发放47个城市中国旅客赴台自由行所需的证件，而此消息一出，立即在台湾内部引起诸多讨论。 《中国时报》7月31日晚上发布评论表示，中国政府此举是对两岸关系发出一个重要警示，而蔡英文总统的政府必须严肃看待这个问题。 评论指出，虽然这不是中国政府首次限缩陆客来台，但透过公告在第一时间发布消息，对中国政府来说却是不寻常的策略。

此外，《联合报》则发布评论表示，中国政府的这个策略，瞬间切断两岸交流当中最重要的项目之一。 评论写道:「自由行早已成为陆客来台的主力，在数量上超越团客，而其消费力也是远远超过团客。 因此，如今的情势是：最大宗的陆人来台项目里头的主力部队，被硬生生地一刀切断。 它传达出来的政治讯号，绝对非同小可。 」

然而，专家对于中断来台自由行对台湾产业的冲击却有不同看法。 台湾东南科技大学观光系副教授吴怡彦在联合报发布的一篇评论中表示，虽然蔡英文总统不断强调台湾政府在过去几年积极开发东南亚旅客，但这些游客的消费能力跟中国游客比起来，还是相差甚远。

中华民国旅行商业公会全联会政策顾问高洺涂接受德国之声采访时则指出，东南亚的游客来台平均消费每天不到台币1000元，但中国游客来台每天的平均消费则是大约6000元台币。 他说这样的差距显示，东南亚游客的购买能力没办法补足中国游客原先来台旅游所带来的经济产值。 他说:「虽然在来台游客总数量上，东南亚游客确实能提升总体数字，但这样的数量没办法补足失去陆客所带来的经济损失。 」

中华经济研究院院长陈思宽在接受《自由时报》采访时则认为，虽然暂停中国游客来台自由行会对台湾观光业造成影响，但其影响却不会比2016年时来的剧烈。 他说:「近2年来，其他国家来台旅客，包含东南亚、日韩等来台旅客人次都持续成长，且在8月1日以前申请的中客，仍可来台观光，因此实际影响仍有待后续观察。 」

但高洺涂却认为，失去来台自由行的中国游客不仅会打击台湾的观光产业，也会对其他民生产业造成巨大影响。 他告诉德国之声:「因为来台自由行的中国游客通常都四处游走，所以他们对台湾民间贡献度也比较大。 中国政府这个决策不只冲击观光产业，更会影响小吃业、饭店或百货公司精品业的收入。 」

高洺涂认为与2016年相比，中国政府将冲击台湾观光业的时程，从选前2个月提前到选举前的5个月，而他预测暂停发证的时程越长，对台湾产业的冲击也越大。 他说:「中国政府希望透过这样的限缩让台湾的观光产业蒙受损失，并进一步把民意反弹给台湾的执政党。 」