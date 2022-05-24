北京防疫最高官员落马 副市长辞职

（德國之聲中文網）中國新型冠狀病毒新增病例數降至500例。根據中國衛健委數據顯示，5月25日單日新增本土確診104例，本土無症狀感染者356例，創近兩個月新低。但在動態清零的方針下，北京對疫情防控仍維持謹慎。

北京衛健委通報5月25日北京新增36例本土確診病例，以及9例無症狀感染者。新增的本土病例中，有2例是從無症狀感染轉為確診病例。

在北京「動態清零」的指示下，北京街道和小區落實出入口登記管理，測量溫度、掃健康碼和查驗48小時內核酸檢測陰性報告，全面升級疫情防控措施。

北京有近千萬人口目前實施居家辦公，絕大多數的公交車和地鐵服務被暫停。另外，部分小區出現少數確診病例，導致數千人被轉往隔離酒店。

嚴格的防疫規範引起龐大民怨，繼北京大學之後，北京師範大學、政法大學學生過去兩天也群起抗議防疫措施。

學校、公園、餐廳和商店全關門的情況下，一名女學生告訴路透社，「我們不能上體育課，因此學業與休息之間無法取得平衡」。

疫情兩下降

儘管民怨不斷，但官方稱嚴格管控仍有其效果。北京市衛健委黨委書記、副主任鐘東波在新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會，強調北京的病例數明顯下降，同時社會面的病例也下降，呈現「兩下降」良好態勢。

鍾東波指出，北京疫情從4月22日開始，一共經歷3個階段：第一階段是早期快速發展階段，每日新增病例迅速上升，4月27日已達50例。第二階段是平台波動階段，有個別聚集性疫情爆發，導致當日新增病例出現過兩個高峰。第三階段是零星散發和局部聚集階段，經過兩個階段的努力，早期大部分傳播鏈條已完全得到控制。

兩官員下台

面對疫情，祭出嚴厲防疫措施的同時，當局週三（25日）宣布免去于魯明的北京市衛生健康委員會主任職務。中共中央紀委國家監委網站的消息稱，于魯明涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，今年61歲的于魯明在1983年12月參加工作，北京醫學院分院精神衛生專業大學畢業，主任醫師，現任13屆全國政協委員。

于魯明被免職的當天，北京市人大常委會還做出另一項決定，接受王紅辭去北京市副市長職務的請求，但並未透露王紅請辭原因為何。法新社稱，自疫情開始以來，無法控制疫情爆發的地方官員都面臨免職或懲處。

今年60歲的王紅，遼寧興城人。據公開資料顯示，王紅是現任13屆全國政協常委，民革中央副主席、北京市委主委，市政協副主席。

衝擊供應鏈

另外，上海疫情逐步獲得控制，各地的賣場和超市逐步恢復營運。據中國媒體報導稱，商場的復市率甚至達70%，預計在6月1日之後，上海的購物中心、百貨商場、專業專賣店全面恢復線下營業。

但中國堅持採行「清零」防疫措施，實施長達近兩個多月的封鎖，導致iPhone代工廠在上海的工廠停工，直接衝擊全球供應鏈。《日本經濟新聞》報導，蘋果公司已經告訴供應商，中國的封鎖措施至少影響一款新iPhone的開發計劃。

目前蘋果，以及鴻海、和碩等供應商都沒有立即針對路透社提問作出回應。

（法新社、路透社、新華社等）

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