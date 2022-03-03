 北京闭口不谈双俄被禁赛 乌克兰代表团出席残奥 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.03.2022

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北京闭口不谈双俄被禁赛 乌克兰代表团出席残奥

3月4日晚，2022年冬残奥会在北京开幕。20名乌克兰运动员在俄罗斯入侵后逃离基辅等地，辗转来到北京参赛。先前，国际残奥委会迫于内部压力，宣布禁止俄罗斯和白俄罗斯运动员参赛。但中国官方媒体均未报道这一禁赛决定，网管当局也禁止该消息在社媒传播。

China | Beijing Paralympics | Eröffnungsfeier | Maksym Yarovyi

北京冬残奥会3月4日开幕。在开幕式上，乌克兰队旗手马克西姆·瓦洛夫基（Maxim Warowji）带领乌克兰队入场

（德国之声中文网）2022年冬残奥会开幕式3月4日晚在北京国家体育场举行。中国国家主席习近平出席开幕式并宣布北京冬残奥会开幕。虽然东道主极力展现歌舞升平的画面，但北京冬残奥无法摆脱乌克兰战争的阴影。

俄罗斯入侵乌克兰后，许多体育比赛都将俄罗斯及其支持者白俄罗斯被排除在外。国际残奥委员会（IPC）3月2日虽然出任意料地允许俄罗斯、白俄罗斯的残疾人运动员以"中立身份"参加北京冬残奥会，但在许多国家代表团和运动员以抵制相威胁的压力下，国际残奥委员会在不到24小时后改变了立场，宣布将莫斯科和明斯克的运动员排除在外。国际残障奥运委员会主席帕森斯（Andrew Parsons）在宣布该决定后向受影响的83名运动员表示歉意，并指他们是国家行为的受害者。

China Peking |Paralympics | Pressekonferenz zu Ausschluss Russlands | Andrew Parsons und Craig Spence

国际残障奥运委员会主席帕森斯（Andrew Parsons）3月3日宣布禁止俄罗斯和白俄罗斯运动员参加比赛

中国禁止报道俄罗斯和白俄被禁参赛

中国官方媒体均未报道俄罗斯和白俄运动员不得参加北京残奥运会的消息。中国官方与北京冬残奥会组委会官网迄今保持缄默，官媒和主流陆媒均未报导俄罗斯和白俄运动员被国际残奥委员会禁赛的消息。网管当局也启动维稳，就连之前关于国际伤残奥林匹克委员会允许双俄选手中立参赛的报导也被封杀。新浪微博上只有在俄罗斯媒体"今日俄罗斯RT"的中文微博账号下可以看到有关禁赛决定的消息。该消息称，"来自俄罗斯的运动员们对暂停他们参加2022年冬季残奥会的决定作出了愤怒和蔑视的反应"，"国际残奥会周四上午宣布了一项决定，禁止俄罗斯和白俄罗斯的运动员参加2022年冬季残奥会。"

乌克兰代表团：参赛是乌克兰过去、现在和将来都是一个国家的标志

共有近700名运动员将参加本届冬残奥的6个大项78个小项的比赛。乌克兰有20名运动员参赛。乌克兰残疾人体育联合会主席苏什科维奇（Waleri Suschkewitsch）本周四表示，在俄罗斯入侵时，乌克兰20名运动员中的许多人都是勉强躲过俄罗斯的炸弹。苏什克维奇本人在一辆公共汽车的地板上睡了好几天。俄罗斯入侵后，他带着一些运动员先是乘车逃离了首都基辅，然后辗转来到西部的利沃夫，之后经波兰、斯洛伐克和奥地利到达米兰，在那里和其他运动员会和，并组成了一支54人的代表团。之后，他们一起前往伊斯坦布尔，从那里再飞往北京。在TK88航班起飞前的最后几个小时里，队员们一直在看手机，希望留守的家人能给他们报平安。

苏什科维奇说："对我们来说，最简单的方法就是不去参加残奥会，但我们不能放弃。对我们来说，来到这里是一个原则问题，它是一个象征，表明乌克兰还活着。"

国际残奥委员会（IPC）周三决定不排除俄罗斯和白俄罗斯运动员后，乌克兰运动员压抑的情绪达到了新的低点。直到国际残奥委员会改变主意，乌克兰运动员们才稍微松了一口气。

开幕式上，乌克兰队旗手马克西姆·瓦洛夫基（Maxim Warowji）带领乌克兰队入场。苏什科维奇表示，"我们在这里参加残奥会不仅仅是一种存在，它是乌克兰过去、现在和将来都是一个国家的标志。"

（综合报道）

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