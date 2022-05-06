北京重申坚持清零 专家担忧拖累中国经济

（德国之声中文网）经济专家本周五（5月6日）发出警告指出，中国严格的抗疫措施会给经济带来严重影响。野村证券分析师周五预估，单是大规模核酸测试的成本可能高达中国全年国内生产总值GDP的2.3 %。

就在前一天（5月5日），中国中共中央政治局常务委员会就新冠疫情召开会议。根据财新报道，习近平主持这场会议并发表讲话称，要毫不动摇坚持“动态清零”总方针，坚决同一切歪曲、怀疑、否定中国防疫方针政策的言行作斗争。

上海大约有2500万居民，他们已经接受了多轮核酸筛查，而北京也连续进行了多轮区域核酸筛查。野村证券分析指出，要求一半居民每三天进行一次核酸检测的成本约为GDP的0.9%，如果90%的居民每两天做一次核酸的成本约为GDP的2.3%。野村证券首席中国经济学家陆挺表示，传播能力很强的奥密克戎可能会引发更多城市采取封锁措施，若是将限制措施扩大到中国各地，可能会受益“有限”，成本“很高”。

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此前，野村证券将中国全年GDP增速预期从4.3%下调至3.9%，理由是经济前景恶化，中国的新冠清零策略造成负面影响。惠誉国际评级也将中国全年经济增长预期从4.8%下调至4.3%。中国政府今年设定的经济增长目标是5.5%。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 不准出入 上海的大部分區域都已經被封控了一月有餘，居民小區的門口往往由防疫志願人員持續把守。只有在特定情況下，比如運送食品等基本物資、居民需要出門接受核酸檢測、有人突發急症時，沉重的鐵門才會開啓。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 居家禁足 根據當前的規定，只有在整棟居民樓數十戶乃至上百戶連續14天未出現陽性病例的情況下，居民才被允許下樓在小區内自由活動。只有在整個街道片區連續14天未出現感染病例的情況下，民衆才被允許在劃定為“防範區”的街區内活動。但是這樣的片區目前並不占多數。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 筋疲力竭 衛生部門的職員、各級醫院的醫護、防疫部門的專家、居民小區的志願者都在綿延數周的“全域靜態管理”中疲憊不堪，許多人爲了免去穿脫防護服的麻煩，甚至連續六七個小時不上厠所。圖爲黃浦區的一組衛生部門職員準備噴灑消毒劑。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 擁擠不堪 上海每天都新增上萬乃至超過兩萬起病例，當局修建“方艙醫院”臨時隔離點的速度明顯跟不上疫情發展勢頭，不斷有親歷者抱怨倉促趕工的方艙醫院居住條件惡劣的消息。隔離點醫護人員緊缺也是一大難題，甚至曾傳出“活蹦亂跳的無症狀感染者現場搶救筋疲力竭暈倒的護士”的影片。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 牽連全球 上海疫情的影響力遠遠超出了這座城市本身。由於物流受阻，上海港的貨物轉運出現了嚴重積壓，周轉速度明顯降低。卡車司機難以往返内陸和上海之間，積壓的貨物更是導致了大量國際貨輪無法靠港，只能在東海上徘徊。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 北京搶購 上海“全域靜態管理”后，最為民衆所詬病的一點就是食品等基本民生物資供應緊張。許多人指責政府前期決策不透明，在封城前一天還在承諾“上海不會封城”。在這一背景下，北京剛剛出現幾十人規模的小型奧密克戎疫情，就引發了民衆的搶購囤貨潮。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 首都封城? 由於北京的疫情“已經隱匿傳播了一個星期”，防疫當局已經封控了朝陽等城區，以便對民衆進行核酸篩查。官方喉舌《環球時報》前主編胡錫進評論稱，北京絕不能走到“全域靜態管理”那一步。不過，官員們並沒有承諾首都絕不封城。



彭博社指出，习近平周四重申要坚持“动态清零”方针之前，美国国家过敏症和传染病研究所负责人福奇（Anthony Fauci）表示，从长远来看，中国的病毒封锁不太可能成功。在中国国内也有一些人开始质疑，4月份中国经济活动急剧萎缩，为了遏制病毒采取严格的封锁措施，由此导致的供应链中断的做法是否合理。不过中国卫健委表示，病毒和疫情才是拖累经济的主要原因。根据搜狐新闻，上周五（4月29日）国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年在新闻发布会上表示，必须要认识到，疫情、病毒才是拖累经济的罪魁祸首。

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彭博社指出，中国在封锁期间最大限度减少经济损失的主要策略是，让企业和工厂“闭环运营”维持运转，工人们在工作地点或附近工作和生活。有官员本周表示，这会让上海70%以上的工业制造设施恢复生产，660家“关键”工业企业中大约90%已经恢复生产。

根据中国国家局4月30日公布的最新统计，中国制造业与非制造业活动皆跌至2年多来的最低水平，几乎逼近武汉疫情爆发之时。

包括陆挺在内的野村证券分析师们周五在一份备忘录中写道，中共中央政治局常务委员会周四的会议后发布的内容中，并没有涉及之前的承诺，即“调和”疫情防控战略与经济增长，以及努力以最小代价实现最大防控效果，努力将疫情对经济的影响降至最低。声明写道：“很明显，未来一段时间内，中国不会放弃其动态清零政策。”

(法新社，路透社等)

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