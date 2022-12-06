北京重申不首先使用核武器 驳斥美国报告

（德国之声中文网）五角大楼一星期前发布的年度《中国军事与安全发展报告》 警告说，到了2035年，中国可能会拥有1500枚左右核弹头，而且“北京没有明确说明究竟计划如何使用这些核弹”。

中国国防部发言人谭克非大校12月6日对此予以驳斥，他表示，这份报告“歪曲中国国防政策和军事战略，无端臆测中国军力发展，在台湾问题上粗暴干涉中国内政，这是其渲染炒作所谓‘中国军事威胁’的惯用伎俩”。

在声明中，谭克非还指责美国才是“世界和平稳定的最大麻烦制造者、最大破坏者”。 他还重申了中国“致力于保持台海和平稳定，但决不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项”。

不过，这位中国国防部发言人并没有直接驳斥美方有关中国核军力增强的说法，而是指责美国“拥有世界上最庞大核武库，持续升级三位一体核力量，大力发展并谋求前沿部署战术核武器，降低核武器使用门槛，通过美英澳三边安全伙伴关系进行核扩散，日益成为核冲突的源头”。

法国总统马克龙曾经将美英澳三边安全伙伴关系描述为“与中国的对抗”。该伙伴关系签署时，澳大利亚宣布不再按原合同购买法国潜艇，转而购买美国核潜艇，一度严重影响了澳大利亚与法国、欧盟的关系。

根据美国科学家联合会的数据，截至2022年，俄罗斯共拥有5977枚核弹头，而美国的库存为5428枚。据该机构称，中国目前拥有350枚核弹头。

长期以来，中国方面一直强调坚持其防御性安全政策，并表示绝不首先使用核武器。不过，近年来，中国宣称的防御性立场时常遭到外界的质疑。

在12月6日的声明中，中国国防部发言人再次重申“中国坚定奉行自卫防御的核战略,始终恪守任何时候和任何情况下不首先使用核武器的政策，把核力量维持在国家安全需要的最低水平”。

就在12月3日，美国国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)在里根国防论坛上表示，美国面对中国，正处于关键时刻，需要足够军力来确保21世纪的国际规则根据美国价值观来制订，而非中国价值观。他说：“中国是唯一一个有意愿且越来越有能力重塑其地区和国际秩序、以适应其专制倾向的国家。所以让我清楚地表明：我们不会让这种情况发生。”

美国最新款隐形战略轰炸机B21在12月2日亮相

此前一天，奥斯汀还现场参加了美国最新款隐形战略轰炸机B21的亮相仪式。这款军机被用于对抗北京迅速增长的网络、太空以及核军力，是美军力推的以中国为中心的重大核战略改革的一部分。据美国国会预算办公室估计，这项改革将在2046年前耗资1.2万亿美元。

美国国会众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)今年8月访问台湾，也让美中关系进一步恶化。当时，中国围绕台湾岛进行了持续多天的大规模军演，分析人士认为中国军方是在演练封锁台湾。

尽管美国没有与台湾建立正式外交关系，但是双方有着密切的非官方往来以及一定程度的军事交流。至于在台湾遭受攻击时美军是否会出手协防，华盛顿则一直奉行“战略模糊”。

近期，中美双方的关系有所缓和，但是11月两国防长会晤后，中方发表声明说，“中美关系目前面临的局面的责任在美方，而不是在中方。”

在12月6日的声明中，中国国防部发言人谭克非再次“我们敦促美方摒弃冷战思维，纠正对华错误认知，客观理性看待中国国防和军队建设”，并强调“中国军队有信心、有能力挫败任何外部干涉和‘台独’分裂图谋，实现祖国完全统一”。

(美联社)

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