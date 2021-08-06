北京重手再压 香港教协解散

(德国之声中文网) 香港最大的教师工会「香港教育专业人员协会」在周二 (8月10日) 宣布解散，在致全体会员信中，教协写道：「遗憾的是，近年社会和政治环境的改变，令我们不得不思考前路，而近期一些急剧的发展，亦令我们承受巨大的压力。」

教协表示会遣散2百位职员和处置其资产，并会即时停止新入会与续会申请，并退款给已缴交费用的会员。根据港媒报道，创立48年的教协是香港最大的单一行业工会，拥有超过9万5千名会员，其中半数是香港中小学教师。

香港记者协会在教协宣布解散后同一天表示「痛心但体谅解散决定」，声明说「作为主要工会之一，教协亦一直致力支援其他工会，过去种种，皆在心头。唇亡齿寒的道理，相信已无须多作解释，今日香港，运作工会所须承受的风险，尽在不言中，谨在此祝愿教协同人平安。」

北京打压

教协解散原因与北京打压有直接的关系。中国官媒新华社在7月30日发表评论文章，抖大的标题写着：「香港教育要正本清源必须铲除『教协』这颗毒瘤」，称其「偏离宗旨、不务正业，变成不折不扣的政治组织」。这么强烈批评引来社会各方关注，被视为是打击教协的开始。

隔一天，香港教育局发表声明，宣布全面终止与教协的工作关系，指教协「近年的言论和行径往往与教育专业不符，本质上与政治团体无异」，并宣布终止与教协的各项专业合作，包括举行会议、咨询意见、转介个案、与不再承认教协为教师举办的培训课程等。

更早之前，在今年3月和7月，教协就以政治环境为由，先后退出民阵和支联会，但最终还是逃不过被北京锁定的命运。

(综合报道)

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