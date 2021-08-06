 北京重手再压 香港教协解散 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.08.2021

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时政风云

北京重手再压 香港教协解散

香港最大单一行业工会「香港教育专业人员协会」最近遭北京锁定两周后宣布解散。这是《香港国安法》通过以来对香港公民社会的又一打击。

Dokumentarfilm: Hongkong - Eine Stadt im Widerstand

北京指教协在「反国教」、「占中」和「反送中」运动中煽风点火，鼓动师生罢课以及青年学子上街。图为2019年香港年轻人抗议的画面。

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今日六四32周年，也是香港首个国安法下的六四，六四在校园内变成敏感词，教师如履薄冰。德国之声访问五位中学教师，他们都在重重压力下设法打擦边球，而不同校情丶不同科目各有做法。

中国教育部首次发布了《粤港澳大湾区语言生活状况报告（2021）》，其中建议将普通话教育纳入学校考评体系，并且提出在法律上明确普通话与简化字的地位。香港教育局回复港媒问询时，未有正面回应是否会接纳报告的建议。

香港周四举行国安法施行后的首个“国家安全教育日”，多所学校今天举办升旗典礼及唱国歌等爱国活动。林郑月娥在致辞时强调，国家安全与政权安全不可分割，管治权必须牢牢握在爱国者手中。

(德国之声中文网) 香港最大的教师工会「香港教育专业人员协会」在周二 (8月10日) 宣布解散，在致全体会员信中，教协写道：「遗憾的是，近年社会和政治环境的改变，令我们不得不思考前路，而近期一些急剧的发展，亦令我们承受巨大的压力。」

教协表示会遣散2百位职员和处置其资产，并会即时停止新入会与续会申请，并退款给已缴交费用的会员。根据港媒报道，创立48年的教协是香港最大的单一行业工会，拥有超过9万5千名会员，其中半数是香港中小学教师。

香港记者协会在教协宣布解散后同一天表示「痛心但体谅解散决定」，声明说「作为主要工会之一，教协亦一直致力支援其他工会，过去种种，皆在心头。唇亡齿寒的道理，相信已无须多作解释，今日香港，运作工会所须承受的风险，尽在不言中，谨在此祝愿教协同人平安。」

北京打压

教协解散原因与北京打压有直接的关系。中国官媒新华社在7月30日发表评论文章，抖大的标题写着：「香港教育要正本清源必须铲除『教协』这颗毒瘤」，称其「偏离宗旨、不务正业，变成不折不扣的政治组织」。这么强烈批评引来社会各方关注，被视为是打击教协的开始。

隔一天，香港教育局发表声明，宣布全面终止与教协的工作关系，指教协「近年的言论和行径往往与教育专业不符，本质上与政治团体无异」，并宣布终止与教协的各项专业合作，包括举行会议、咨询意见、转介个案、与不再承认教协为教师举办的培训课程等。

更早之前，在今年3月和7月，教协就以政治环境为由，先后退出民阵和支联会，但最终还是逃不过被北京锁定的命运。

(综合报道)

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