北京采购承诺快到期 专家：2022美中经贸对抗持续

(德国之声中文网) 下周五 (12月31日)，中美第一阶段经贸协议中有关中国跨大自美国采购2千亿美元商品的承诺即将到期，其中包括购买价值1621亿美元的实物商品，但中国尚未能达到目标。

根据彼得森国际经济研究所（PIIE）的一份报告，从2020年1月到2021年10月，中国对美国商品的总购买量仅达到承诺总量的60%，其中表现最好的是农业，PIIE数据显示，截至今年10月，实际购买量达到第一阶段目标的83%。

根据《南华早报》，在采购期限来临之际，中国消息人士透露，华盛顿和北京之间的贸易谈判比当局透露的更为频繁，而政治和供应链中断都不是中国采购滞后的决定因素，双边供需问题才是关键。

中国前驻旧金山、纽约总领馆经济商务参赞何伟文告诉《南华早报》，双方从一开始就很清楚，在考虑到供应和需求之后，这个目标远远不现实。专门研究中美商业关系的他说：「首先，中国在短短两年内不需要那么多货物。第二，美国不可能在两年内供应这么多东西。」

在协议中规定的三个商品部门，能源、制造业和农业中，出口表现最差的是能源，PIIE数据显示，截至10月，中国对能源产品的购买量仅达到第一阶段目标的37%。而在677亿美元的能源产品购买承诺中，主要部分是原油，占总数的近60%。但根据PIIE的数据，截至10月，中国只购买了原油目标的34%。

但事实上，在协议生效之前，彭博社就报道，美国能源行业没有足够的生产能力来实现这一目标。

除了能源，中国社会科学院美中专家陆翔在最近几个月调查了中国航运公司，他说，今年中国用来运输货物到美国的集装箱大多是空着回来。「美国港口没有太多的货物可以发给我们，所以船只不得不空着回来。这是一个非常现实的问题。」

报道提到，这也反映在航运价格上，以2021第三季度来说，由于对中国产品的大量需求，亚洲到美国的航运价格比反向行程贵了20倍。美国至亚洲的回程船上有约75%至80%的集装箱是空的。

美中贸易前景不乐观

第一阶段经贸协议问题未解，是否影响中美2022年的经贸往来，上海华东理工大学商学院经济学者沈凌表示，紧张关系缓和只是暂时的，对抗才是主旋律。他所指的两国关系缓和是因为美中达成了经贸协议。

他认为这跟哪一个政府或总统上台无关。他说：「中国现在前所未有的接近了美国，二战以后大概中国现在是最接近美国的第二大经济体。所以两国之间的竞争关系发生变化，以前合作更多，现在强调竞争更多。」

沈凌认为，美国目前技术上的优势明显，可以以此压制中国增长，中国政府则越来越强调要用创新来作为经济成长主要的驱动力。这种战略竞争是一个很长期的过程。

面对美国的打压，中国国家统计局局长宁吉喆告诉新华社，中国将努力稳定行业供应链，重点解决芯片短缺问题，并加强对商品价格的监测。

报道援引宁吉喆的话说，为了帮助经济增长，中国将继续实施积极的财政政策，加大政府支出，加强对制造商和小公司的支持，并确保价格稳定。此外，中国也会建立一个完整的国内市场，同时进一步缩短有关外国投资的「负面清单」，并把跨周期和反周期措施结合起来，以防止经济剧烈波动。

(南华早报、路透社等)

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