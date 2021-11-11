 北京采购承诺快到期 专家：2022美中经贸对抗持续 | 经济纵横 | DW | 22.12.2021

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经济纵横

北京采购承诺快到期 专家：2022美中经贸对抗持续

据称上个月拜习会前，北京曾誓言「要购买美国能运过来的任何东西」。但中美贸易协议即将在12月31日到期，北京采购量还差40%。这会影响到美中未来一年的经贸关系吗？

China Containerhafen Ningbo-Zhoushan

中国分析师发现，中国采购美国商品不如预期很大一部份与美国能提供的数量还有集装箱的使用有很大的关系。

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美国国务卿布林肯上任以来首次出访东南亚国家。东南亚已成为美国和中国这两个世界最大经济体之间的战略战场。去年东盟成为中国最大贸易伙伴，而中国则连续12年保持东盟第一大贸易伙伴地位。

据路透社援引消息人士称，中国驻美大使馆最近几周向美国的高管、企业和商业团体施压，要求他们在美国国会反对与中国相关的议案。

自从特朗普担任美国总统之后，美中关系出现剧烈变化，在贸易、科技、人权和地缘政治几乎处于全方位对抗态势。即便拜登政府上台之后，局面也并没有发生明显改变。美国中国问题专家李成认为，美中关系已经无法回到从前，但也并非全无缓和的希望。

中国商务部网站新闻稿称，双方就宏观经济形势、多双边领域合作进行了务实、坦诚、建设性的交流。美国财政部指出，耶伦在会谈中 "坦率提出了关切问题"。

美国贸易代表戴琪与中国国务院副总理刘鹤通话，就华盛顿认为不公平的中国商业行为进行讨论。这是中美首席贸易谈判代表自双边关系在特朗普任内受损后第二次对话。

(德国之声中文网) 下周五 (12月31日)，中美第一阶段经贸协议中有关中国跨大自美国采购2千亿美元商品的承诺即将到期，其中包括购买价值1621亿美元的实物商品，但中国尚未能达到目标。

根据彼得森国际经济研究所（PIIE）的一份报告，从2020年1月到2021年10月，中国对美国商品的总购买量仅达到承诺总量的60%，其中表现最好的是农业，PIIE数据显示，截至今年10月，实际购买量达到第一阶段目标的83%。

根据《南华早报》，在采购期限来临之际，中国消息人士透露，华盛顿和北京之间的贸易谈判比当局透露的更为频繁，而政治和供应链中断都不是中国采购滞后的决定因素，双边供需问题才是关键。

中国前驻旧金山、纽约总领馆经济商务参赞何伟文告诉《南华早报》，双方从一开始就很清楚，在考虑到供应和需求之后，这个目标远远不现实。专门研究中美商业关系的他说：「首先，中国在短短两年内不需要那么多货物。第二，美国不可能在两年内供应这么多东西。」

在协议中规定的三个商品部门，能源、制造业和农业中，出口表现最差的是能源，PIIE数据显示，截至10月，中国对能源产品的购买量仅达到第一阶段目标的37%。而在677亿美元的能源产品购买承诺中，主要部分是原油，占总数的近60%。但根据PIIE的数据，截至10月，中国只购买了原油目标的34%。

但事实上，在协议生效之前，彭博社就报道，美国能源行业没有足够的生产能力来实现这一目标。

除了能源，中国社会科学院美中专家陆翔在最近几个月调查了中国航运公司，他说，今年中国用来运输货物到美国的集装箱大多是空着回来。「美国港口没有太多的货物可以发给我们，所以船只不得不空着回来。这是一个非常现实的问题。」

报道提到，这也反映在航运价格上，以2021第三季度来说，由于对中国产品的大量需求，亚洲到美国的航运价格比反向行程贵了20倍。美国至亚洲的回程船上有约75%至80%的集装箱是空的。

Symbolbild USA China Beziehungen

在对抗的主旋律之外，中国经济学家沈凌提到，中美还是得要共同面对制约经济发展的碳排放以及核电等能源问题，适应共同决定一个事情的趋势。

美中贸易前景不乐观

第一阶段经贸协议问题未解，是否影响中美2022年的经贸往来，上海华东理工大学商学院经济学者沈凌表示，紧张关系缓和只是暂时的，对抗才是主旋律。他所指的两国关系缓和是因为美中达成了经贸协议。

他认为这跟哪一个政府或总统上台无关。他说：「中国现在前所未有的接近了美国，二战以后大概中国现在是最接近美国的第二大经济体。所以两国之间的竞争关系发生变化，以前合作更多，现在强调竞争更多。」

沈凌认为，美国目前技术上的优势明显，可以以此压制中国增长，中国政府则越来越强调要用创新来作为经济成长主要的驱动力。这种战略竞争是一个很长期的过程。

面对美国的打压，中国国家统计局局长宁吉喆告诉新华社，中国将努力稳定行业供应链，重点解决芯片短缺问题，并加强对商品价格的监测。

报道援引宁吉喆的话说，为了帮助经济增长，中国将继续实施积极的财政政策，加大政府支出，加强对制造商和小公司的支持，并确保价格稳定。此外，中国也会建立一个完整的国内市场，同时进一步缩短有关外国投资的「负面清单」，并把跨周期和反周期措施结合起来，以防止经济剧烈波动。

(南华早报、路透社等)

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