北京邀欧四国领导人11月来华会习近平？中外交部：假消息

（德国之声中文网）《南华早报》7月18日引述知情高层人士的说法报道，中国邀情欧洲领导人11月在北京与中国国家主席习近平会面。不过，中国外交部隔天对此表示：这是一个假消息。

中国外交部发言人赵立坚19日主持例行记者会时，有外媒记者提问，据《南华早报》报导，中国已邀请德、法、意、西等国的领导人11月访问北京，与中国领导人会面，能否证实邀请函已经送出？他们回应了吗？赵立坚回覆：「我不知道他们这是从哪儿来的消息。我可以告诉你，这是一个假消息。」

《南华早报》前一天的报导声称，邀请函已发给德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）、法国总统马克龙（Emmanuel Macron）、意大利总理德拉吉（Mario Draghi）和西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）。文章提到，这些领导人还没决定是否接受邀请，并且预测会面的日期很可能是在二十大之后，如今此消息被中国外交部否认。

（综合报道）

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