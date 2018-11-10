北京遭指干预选举 蔡英文吁保卫民主

(德国之声中文网) 台湾即将在11月24日举行「九合一选举」，两岸为了中国是否干预选举唇枪舌战。

台湾陆委会副主委邱垂正16日表示，中国当局惯常在台湾选举前，藉机製造事端，企图干扰、影响台湾选情，并透过网军、社群平台散布假讯息，对渗透分化，已是国际公认事实。

中国国务院台湾事务办公室发言人马晓光15日称，中国介入台湾选举的说法是「无中生有、凭空捏造」。

美国国会所属的美中经济与安全审查委员会（US-China Economic and Security Review Commission）14日公布年度报告，其中有关「中国与台湾」内容提到，中国正在强化在台政治作战活动，採用各种手段试图损害台湾的民主与蔡英文政府。

报告指出，中国使用社群媒体散布不实消息，并引述研究员彼得．马提斯（Peter Mattis）的研究，表示北京意图在台建立「假公民社会」来攻击台湾的民主制度。

台湾总统蔡英文15日晚间在脸书发文呼吁人民要保卫台湾的民主价值。她说：「我们的对手正想尽办法，并在对岸庞大力量的推波助澜之下，要把台湾扭转回过去反民主、反改革的老路。」

蔡英文政府价值不明

年底选举还包含了10个公投案，其中与同志婚姻和性别平等教育就有5案。另外从环保到台湾正名等议题，许多台湾民众都表示感到疑惑，质疑政府放任各团体动员，却没有清楚的政治主张。

人权团体批评，虽然蔡英文不断强调民主和人权，但检视她在选前提出有关劳工、同志和司法等政见，从劳基法修法、婚姻平权议题还有司法改革与死刑存废争议，蔡政府都诉诸「民意」与「共识」，让社会陷入两极对立，缺乏政治领导魄力。

总统府资政姚嘉文在一场与外媒的餐叙上强调，比起人权议题，现在更重要的是主权议题。然而总统府人权谘询委员会委员黄嵩立却表示，蔡英文对于人权议题支持不足才是让渡主权。

他说：「蔡英文在人权价值主张很虚弱，像性平教育、同志婚姻和逐步废死，她都在等候社会共识的达成。但在过程中，她拒绝任何领导地位，无法果敢表达整个国家的价值。」

夏立民/杨威廉 (综合报导)