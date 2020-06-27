 北京通过「港版国安法」 台日政府快速回应 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.06.2020

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时政风云

北京通过「港版国安法」 台日政府快速回应

中国人大常委会30日表决全数通过「港版国安法」，这项法案预计将会引起利害大国不同的反弹。台湾和日本政府率先做出回应，表示此法破坏香港「一国两制」的基础。

Taiwan Taipeh | Amtsantritt Tsai Ing-wen, Präsidentin (Reuters/Wang Yu Ching/Taiwan Presidential Office)

台湾总统蔡英文表示，希望香港人民可以持续坚持所珍惜的自由、民主和人权，台湾政府也会持续支持香港人民在自由、人权、民主道路上所做的各项努力。

(德国之声中文网) 根据中央社周二(6月30日)报导，台湾总统蔡英文在中国全国人大常委会表决通过「港版国安法」后表示，中国此举「证明一国两制不可行」。

报导内容提到，蔡英文指出，香港50年不变的承诺因为国安法的通过「打了很大的折扣」，她对此感到非常失望。

她强调，台港服务交流办公室将在7月1日开始运作，提供香港人道协助，并表示台湾将进一步提供香港朋友台港交流上的协助。 

观看视频 03:45

收容港人 台灣民衆怎麽看？

日本政府表示遗憾

日本政府内阁官房长官菅义伟(Yoshihide Suga)同日表示，中国为香港通过国家安全法的举动「令人遗憾」，破坏了「一国两制」治理方案的公信力。

Japans Regierung gibt Ära des künftigen Kaisers den Namen «Reiwa» (Reuters/F. Robichon)

日本内阁官房长官菅义伟代表日本政府出来在第一时间回应中国通过「港版国安法」。

他在新闻发布会上说：「我们将继续与有关国家合作，妥善处理这一问题。」

随后，日本外相茂木敏充 (Toshimitsu Motegi)对记者表示，他与国际社会和香港民众一样，对此次立法「深表关切」。

不过，菅义伟表示，日本将继续与美国和中国保持密切沟通，并称两个全球大国之间的稳定关系对地区和全球安全至关重要。

日本《读卖新闻》日前报导，日本外交用语中最严厉的是「谴责」，接著依次是「遗憾」丶「忧虑」丶「担心」和「关注」。日本政府以往在中日钓鱼岛争议上曾使用「遗憾」字眼，分析其对「港版国安法」的他方政策若用上「遗憾」一词实属罕见。

邹宗翰/李澄欣 (综合报导)

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