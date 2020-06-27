北京通过「港版国安法」 台日政府快速回应

(德国之声中文网) 根据中央社周二(6月30日)报导，台湾总统蔡英文在中国全国人大常委会表决通过「港版国安法」后表示，中国此举「证明一国两制不可行」。

报导内容提到，蔡英文指出，香港50年不变的承诺因为国安法的通过「打了很大的折扣」，她对此感到非常失望。

她强调，台港服务交流办公室将在7月1日开始运作，提供香港人道协助，并表示台湾将进一步提供香港朋友台港交流上的协助。

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日本政府表示遗憾

日本政府内阁官房长官菅义伟(Yoshihide Suga)同日表示，中国为香港通过国家安全法的举动「令人遗憾」，破坏了「一国两制」治理方案的公信力。

他在新闻发布会上说：「我们将继续与有关国家合作，妥善处理这一问题。」

随后，日本外相茂木敏充 (Toshimitsu Motegi)对记者表示，他与国际社会和香港民众一样，对此次立法「深表关切」。

不过，菅义伟表示，日本将继续与美国和中国保持密切沟通，并称两个全球大国之间的稳定关系对地区和全球安全至关重要。

日本《读卖新闻》日前报导，日本外交用语中最严厉的是「谴责」，接著依次是「遗憾」丶「忧虑」丶「担心」和「关注」。日本政府以往在中日钓鱼岛争议上曾使用「遗憾」字眼，分析其对「港版国安法」的他方政策若用上「遗憾」一词实属罕见。

邹宗翰/李澄欣 (综合报导)