北京进入「非常时期」  专家：病毒疑来自欧洲

（德国之声中文网）北京新冠疫情重燃，当局建立24个检测站进行大规模病毒核酸检测。北京市卫健委6月15日在记者会上表示，已为全市7.6万人进行测试，结果59人呈阳性。

北京此前已连续50多天没有本土确诊病例，但6月11日开始失守，至今新增约80宗本土个案，单是在6月14日已新增36例，确诊者均与丰台区「新发地农产品批发市场」有关联。

「北京菜篮子」休市

该市场被称为「北京菜篮子」，占地1680亩，固定摊位约2000个丶定点客户4000多家。《第一财经》指北京市9成蔬果来自该市场，去年整体交易额高达1,319亿元人民币。

自6月13日凌晨3时起，新发地休市进行消杀，同时为保障市场供应，在其它地点设置了蔬菜丶水果交易专区，实行闭环式管理，市场重启日期另行通知。

6月14日，丰台区副区长周宇清、丰台区花乡党委书记王华、新发地农产品批发市场总经理张月琳经查后被认定失职，三人皆遭免职处分。

病毒株来自欧洲?

14日，中国科学家们通过全基因测序，并根据病毒毒谱观察到，北京此次流行的新冠病毒并不是中国早期的新冠病毒毒株，而是欧洲流行的毒株。

北京市疾控中心杨鹏表示，北京新发地的病毒溯源还在进一步调查中: 「通过全基因组测序发现病毒是从欧洲方向来的，初步判定与输入性有关。但病毒到底怎么来的，还无法确定。有可能是污染的海产品或肉类，或者进入市场的人通过分泌物进行传播。」

此前，中国疾控中心流行病学首席科学家曾光指基因测序初步结果显示，「毒株不像是国内流行的类型」。

北京进入「非常时期」

北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任徐和建表示，北京近日连续暴发确诊病例和核酸检测阳性病例，且都与新发地批发市场关联，北京已进入「非常时期」。

本周五，中国国家卫生健康委确认了两个月来的首例病例，原定6月15日返校复课的小学生，也被要求继续居家。

疑似疫情爆发中心新发地批发市场已被关闭，此外，为了防止病毒蔓延，政府部门还关闭了多个大型菜市场。法新社记者周日前往新发地批发市场发现，市场入口已经被封锁，数百名警察和安全人员在周围看守。

新发地附近的一个蔬菜市场还在营业，有卡车来往运送或收货。一名姓张的司机对法新社表示，他正在收运蘑菇，准备送到北京的各个超市和餐厅。他把口罩拉到了下巴说：「害怕吗？不怎么怕……无论怎样，我没有其他选择，我是社会最底层的一员。所以为了谋生，我必须继续工作。」

专家：北京不会成为第二个武汉

澎湃新闻报道，北京市多日出现新增病例之后，辽宁省、江苏、山西、黑龙江多地都对北京发出旅游警告，如非必要，市民近期不要前往北京市。

北京市有关部门下令对全市范围内的超市、仓库和餐饮服务机构的新鲜、冷冻肉类、家禽和鱼类进行食品安全检查。孙先生在北京的食品市场卖西红柿和樱桃，他对法新社说顾客比平时少，「人们很害怕……肉店不得不关门。这种疾病真的很可怕」。

一名顾客说：「只要你戴上口罩，应该没问题……不管怎样，我得买吃的，对吧?」

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有一名新确诊的56岁的病人是机场巴士司机，他曾到新发地市场购物，6月5日出现乏力、头痛等症状，6月12日发烧，被确诊感染新冠病毒。

此外，辽宁省卫健委本周六发布消息，6月13日0时至24时，该省新增2例确诊病例，均为北京确诊病例密切接触者。

中国官媒新华社援引中国疾控中心流行病学前首席科学家曾光表示，北京不会成为第二个武汉，没必要进行全民核酸检测，但需进一步扩大排查范围，例如新发地社区直营店以及其他相关联的小区、饭店、食堂等场所，都要开展人员、环境、食品等检测。

孟加拉往广州客机首触发「熔断」

另一方面，中国民航局6月14日宣布，11日南方航空一班从孟加拉达卡（Dacca）至广州的航班发现17名乘客新冠病毒核酸呈阳性，首次触发「熔断」条件，自6月22日起暂停该航班该航线运行4周。

当局6月4日公布《民航局关于调整国际客运航班的通知》，规定若同一班机入境旅客有5人以上确诊武汉肺炎，须停飞一周；若有10人以上确诊则停飞4周，被民众称为「熔断机制」。