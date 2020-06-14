北京进入"非常时期"  专家：不会成为第二个武汉

（德国之声中文网）根据中国国家卫健委本周日（6月14日）发布的最新统计，6月13日0-24时，中国新增57个确诊病例，其中境外输入19例，本土病例38例。在本土病例中，北京新增报告36例。

北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任徐和建表示，北京近日连续暴发确诊病例和核酸检测阳性病例，且都与新发地批发市场关联，北京已进入"非常时期"。

本周五，中国国家卫生健康委确认了两个月来的首例病例，原定下周一（6月15日）返校复课的小学生，也被要求继续居家。

疑似疫情爆发中心新发地批发市场已被关闭，此外，为了防止病毒蔓延，政府部门还关闭了多个大型菜市场。法新社记者周日前往新发地批发市场发现，市场入口已经被封锁，数百名警察和安全人员在周围看守。

新发地附近的一个蔬菜市场还在营业，有卡车来往运送或收货。一名姓张的司机对法新社表示，他正在收运蘑菇，准备送到北京的各个超市和餐厅。他把口罩拉到了下巴说："害怕吗?不怎么怕……无论怎样，我没有其他选择，我是社会最底层的一员。所以为了谋生，我必须继续工作。"

专家：北京不会成为第二个武汉

澎湃新闻报道，北京市多日出现新增病例之后，辽宁省、江苏、山西、黑龙江多地都对北京发出旅游警告，如非必要，市民近期不要前往北京市。

北京市有关部门下令对全市范围内的超市、仓库和餐饮服务机构的新鲜、冷冻肉类、家禽和鱼类进行食品安全检查。孙先生在北京的食品市场卖西红柿和樱桃，他告诉法新社介绍说，顾客比平时少。他说："人们很害怕……肉店不得不关门。这种疾病真的很可怕。"

一名顾客说："只要你戴上口罩，应该没问题……不管怎样，我得买吃的，对吧?"

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有一名新确诊的56岁的病人是机场巴士司机，他曾到新发地市场购物，6月5日出现乏力、头痛等症状，6月12日发烧，被确诊感染新冠病毒。

中国官媒新华社援引中国疾控中心流行病学前首席科学家曾光表示，北京不会成为第二个武汉，没必要进行全民核酸检测，但需进一步扩大排查范围，例如新发地社区直营店以及其他相关联的小区、饭店、食堂等场所，都要开展人员、环境、食品等检测。

南方航空一班从孟加拉达卡至广州的航班发现多名乘客新冠病毒核酸呈阳性。民航局决定对该航班采取断熔断措施，自6月22日起，暂停该航班该航线运行4周。