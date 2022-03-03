北京转向？亚投行冻结俄罗斯业务

(德国之声中文网) 亚投行在声明中指出，为了最有效地保护该机构的利益，管理层决定暂停并审核与俄罗斯、白俄罗斯的所有相关活动。
由中国主导成立于2016年的亚投行，旨在抵抗世界银行、国际货币基金组织的主导地位。后两个机构皆由西方国家主导。中国在亚投行拥有最高的投票权，占有27%的权重。俄罗斯也是该机构的创始成员之一，拥有6%的投票权重，在中国、印度之后位列第三。此外，俄罗斯还在亚投行的董事会中占有一个席位。
亚投行网站上披露的信息显示，截至目前，该机构已经批准了两个俄罗斯项目，融资额度为8亿美元。不过这两个项目的贷款组合中，仅有一小部分位于俄罗斯。亚投行还有两个提议中的白俄罗斯项目，分别涉及公共卫生和交通领域。
在声明中，亚投行还表示，随时准备"灵活而迅速地扩大融资，并支持受到战争不利影响的成员"。不过，和俄罗斯、白俄罗斯不同，乌克兰并非亚投行的成员国。
乌克兰被纳入了中国的“一带一路”，但并非亚投行成员国
近期，中国一直避免在俄罗斯入侵乌克兰问题上明确表态，引起了西方国家的不满。就在今年2月初、即战争爆发前半个月，中国与俄罗斯刚刚深化了战略伙伴关系，北京方面还曾高调称，与俄罗斯的合作"没有上限"。
不过，随着乌克兰局势的日益紧张，中国官方的立场也在有意和莫斯科保持一定的距离。就在最近，路透社报道称，中国银行新加坡分行停止为任何牵涉俄罗斯石油的交易融资。彭博社也指出，至少两家中国最大的国有银行中国工商银行及中国银行已经对与俄罗斯相关的贸易融资实行限制。彭博社引述消息人士称，这是担忧融资可能被视为支持莫斯科的侵略行为，进而受到美国及其盟国制裁。报道还说，相关举措可能只是暂时的。
德国智库墨卡托中国研究中心（MERICS）也在最新分析报告中点出北京的困境："如今战争爆发，维持对北京极为重要的中俄关系，同时不使与西方的关系进一步恶化，要在这两者之间做出平衡变得更为困难。……对中国领导层而言，这不仅仅关乎乌克兰的未来。这也关系到中国有何全球野心，以及它-在当前与长期-如何定位同西方和俄罗斯的关系。"
(法新社、路透社等)
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一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？
科技企业
脸书母公司Meta、Alphabet旗下的谷歌和YouTube宣布，禁止俄罗斯官媒在其平台上投放广告。苹果公司除了宣布在俄罗斯停用Apple Pay以外，也暂停在俄罗斯境内所有的产品销售业务。而台湾的芯片制造商台积电则表示，将遵守政府法规，暂停向俄罗斯供货。
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文化娱乐
欧洲的年度音乐盛会「欧洲歌唱大赛」在官方网站上宣布，本届赛事将不接受俄罗斯参赛。串流平台Netflix拒绝俄罗斯要求「免费播出俄罗斯新闻频道和娱乐频道」。另外，电影大厂迪士尼、华纳兄弟也宣布，暂停在俄罗斯上映新的电影和戏剧。
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体育
国际足联（FIFA）和欧洲足联（UEFA）联合宣布禁止俄罗斯国家队、俱乐部球队参加两联盟旗下所有比赛。国际冰球协会也取消俄罗斯参加各级冰球赛事的资格。国际奥委会（IOC）建议禁止俄罗斯和白俄罗斯的运动员和官员参加比赛。运动品牌大厂Nike以「无法确保能向顾客交付商品」为由，暂停俄罗斯官网出货，而Adidas也宣布暂停与俄罗斯足协的合作。
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食品
美国、加拿大、澳大利亚和芬兰等国家已有部分地区和店家停止销售俄罗斯产的伏特加酒。丹麦最大的零售商Salling Group也撤下了所有俄罗斯商品，包含伏特加和巧克力。
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金融
Visa和Mastercard已将多家俄罗斯金融机构从其网络中屏蔽。此外，环球银行金融电信协会（SWIFT）将7家俄罗斯银行逐出该系统，此举将导致俄罗斯无法顺利与国外银行进行转帐业务。
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运输交通
欧洲国家已对俄罗斯飞机关闭了的领空，世界上最大的航运公司Maersk也暂停了进出俄罗斯的集装箱运输业务，但食品、医疗和人道主义用品除外。福特、沃尔沃、通用、大众等汽车品牌皆宣布暂停在俄罗斯的销售。宝马公司表示，正在停止俄罗斯当地的生产和汽车出口。
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能源
能源巨擘壳牌（Shell）宣布撤出在俄罗斯的所有业务；英国石油（BP）宣布将出售俄罗斯国营石油公司近两成持股。法国石油和天然气集团道达尔（Total）表示，它将不再为俄罗斯的新项目提供资金。
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国际社会
最早对俄罗斯进行制裁國家之一，美国限制了许多科技硬件的对俄出口，包括计算机、电信、航空和航海设备等。此外，美、英和欧盟皆把俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）和外交部长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）纳入制裁名单，冻结其资产。而长期保持中立国身份的瑞士也宣布完全采用欧盟对俄制裁的手段。
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动物组织
猫科动物国际联合会（FIFe）在官方网站上发布声明，宣布自3月1日起，下属的各国分会应停止进口饲养于俄罗斯境内的猫，并禁止与俄罗斯有关的机构参加该组织举办的展会和比赛。