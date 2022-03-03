北京转向？亚投行冻结俄罗斯业务

(德国之声中文网) 亚投行在声明中指出，为了最有效地保护该机构的利益，管理层决定暂停并审核与俄罗斯、白俄罗斯的所有相关活动。

由中国主导成立于2016年的亚投行，旨在抵抗世界银行、国际货币基金组织的主导地位。后两个机构皆由西方国家主导。中国在亚投行拥有最高的投票权，占有27%的权重。俄罗斯也是该机构的创始成员之一，拥有6%的投票权重，在中国、印度之后位列第三。此外，俄罗斯还在亚投行的董事会中占有一个席位。

亚投行网站上披露的信息显示，截至目前，该机构已经批准了两个俄罗斯项目，融资额度为8亿美元。不过这两个项目的贷款组合中，仅有一小部分位于俄罗斯。亚投行还有两个提议中的白俄罗斯项目，分别涉及公共卫生和交通领域。

在声明中，亚投行还表示，随时准备"灵活而迅速地扩大融资，并支持受到战争不利影响的成员"。不过，和俄罗斯、白俄罗斯不同，乌克兰并非亚投行的成员国。

乌克兰被纳入了中国的“一带一路”，但并非亚投行成员国

近期，中国一直避免在俄罗斯入侵乌克兰问题上明确表态，引起了西方国家的不满。就在今年2月初、即战争爆发前半个月，中国与俄罗斯刚刚深化了战略伙伴关系，北京方面还曾高调称，与俄罗斯的合作"没有上限"。

不过，随着乌克兰局势的日益紧张，中国官方的立场也在有意和莫斯科保持一定的距离。就在最近，路透社报道称，中国银行新加坡分行停止为任何牵涉俄罗斯石油的交易融资。彭博社也指出，至少两家中国最大的国有银行中国工商银行及中国银行已经对与俄罗斯相关的贸易融资实行限制。彭博社引述消息人士称，这是担忧融资可能被视为支持莫斯科的侵略行为，进而受到美国及其盟国制裁。报道还说，相关举措可能只是暂时的。

德国智库墨卡托中国研究中心（MERICS）也在最新分析报告中点出北京的困境："如今战争爆发，维持对北京极为重要的中俄关系，同时不使与西方的关系进一步恶化，要在这两者之间做出平衡变得更为困难。……对中国领导层而言，这不仅仅关乎乌克兰的未来。这也关系到中国有何全球野心，以及它-在当前与长期-如何定位同西方和俄罗斯的关系。"

(法新社、路透社等)

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