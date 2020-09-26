北京车展：德国车企对在华业务持乐观态度

（德国之声中文网）大众汽车公司对其最大的市场中国遭受新冠疫情后的复苏充满信心。周五（9月25日），在北京国际车展揭幕之前，大众汽车公司一位发言人向德新社表示，大众希望明年在中国市场的增长速度超过所有同行。2020年中国国际车展是自新冠疫情以来，在中国首都首次举行的大型车展。

由于中国已控制了新冠疫情，而且数周来几乎没有发现任何本地感染，因此原定于春季举行的车展被推至现在举行。该车展在上海和北京交替举行，是业内规模最大的展览会之一。该展在过去年间接待了数百万访客，但这次可能人数要少得多。作为预防措施，参观者必须出示手机上的新冠监控应用程序（这在中国很普遍），以证明他们在过去两周内的逗留地址以及其健康状况是安全的。入口处也有体温检测仪。展览场地必须戴口罩，参观者之间也应保持一米的距离。

由于汽车销量随着中国经济的增长而回升，国际汽车制造商期待这个世界最大的汽车市场行情回暖。大众汽车发言人说，今年下半年有"积极的迹象"。 "我们持谨慎的乐观态度。如果新冠疫情保持稳定，我们将能够弥补今年上半年的一些损失。

在今年年初因爆发新冠疫情，出现市场低迷之后，这家全球最大的汽车制造商预计在中国的汽车销量全年仅以"一位数"的百分比同比下降。 尽管仍存在不确定因素，但该集团期待汽车行业比整个中国的其它行业会有更好的发展。

大众发言人说，尽管新冠疫情，但大众汽车集团自年初以来已经能够增加其在中国的市场份额。

大众在上海的工厂车间

这种状况应该在今年年底之前进一步扩大。如果新冠疫情继续得到稳步控制，大众预计，在2020的较低迷的基础上，明年其中国的市场会实现"良好复苏"。汽车市场的增长将类似于整个经济的增长。

惠誉国际评级机构的专家预计，大众汽车集团将在2021年超越中国整体市场。明年，中国经济预计将增长7.5％。随着经济活动的正常化，中国是唯一表现出增长的主要经济体，而全球经济总体而言却在下降。这位发言人证实，自夏季以来，中国市场出现了好转，在中国的销量占了大众汽车集团全球销量份额的40.8％。自今年年初以来，大众在全球已售出557万辆汽车，其中有227万辆是在中国销售的。

德国企业顾问彼特·哈格（Peter Hage）说："中国非常重要，尤其是今年"。这家总部位于北京的咨询公司创始人说："所有大型德国制造商在中国的销售份额不断扩大的趋势将继续。"在中国汽车行业工作了16年的哈格说，随着市场份额的增长，依赖性也随之增加，"应该谨慎对待"，

在汽车销量回升的同时，电动汽车的销量增长尤其迅速。中国已经是最大的电动汽车市场。博览会之前，中国汽车制造商吉利展示了其电动汽车的新结构，并且也将提供给其他制造商。拥有沃尔沃和戴姆勒近10％股份的吉利展示了其子公司Lynk＆Co推出的"领克"（Zero Concept）纯电概念车。该款车行程可达到700公里，将于明年投放市场。

吉利公司表示，目前正在与国际汽车公司进行谈判。该款车的全新构架不仅涉及电路板，还涉及电池、软件和连通性。吉利创始人李书福说，这是"吉利十多年来最大的飞跃"。据彭博社报道，这家汽车制造商为开发新技术投资了180亿元人民币（22亿欧元）。

李京慧/李鱼（德新社）

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