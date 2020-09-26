 北京车展：德国车企对在华业务持乐观态度 | 经济纵横 | DW | 27.09.2020

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经济纵横

北京车展：德国车企对在华业务持乐观态度

中国已控制住了新冠疫情。原定于春季举行的车展被推迟到现在举行。这是新冠疫情以来，该行业的首次大型展览。这个世界最大的汽车市场如今行情如何呢？

Peking Auto China 2020 Automesse (Greg Baker/AFP/Getty Images)

国际汽车制造商期待中国的汽车市场行情回暖

（德国之声中文网）大众汽车公司对其最大的市场中国遭受新冠疫情后的复苏充满信心。周五（9月25日），在北京国际车展揭幕之前，大众汽车公司一位发言人向德新社表示，大众希望明年在中国市场的增长速度超过所有同行。2020年中国国际车展是自新冠疫情以来，在中国首都首次举行的大型车展。

由于中国已控制了新冠疫情，而且数周来几乎没有发现任何本地感染，因此原定于春季举行的车展被推至现在举行。该车展在上海和北京交替举行，是业内规模最大的展览会之一。该展在过去年间接待了数百万访客，但这次可能人数要少得多。作为预防措施，参观者必须出示手机上的新冠监控应用程序（这在中国很普遍），以证明他们在过去两周内的逗留地址以及其健康状况是安全的。入口处也有体温检测仪。展览场地必须戴口罩，参观者之间也应保持一米的距离。

由于汽车销量随着中国经济的增长而回升，国际汽车制造商期待这个世界最大的汽车市场行情回暖。大众汽车发言人说，今年下半年有"积极的迹象"。 "我们持谨慎的乐观态度。如果新冠疫情保持稳定，我们将能够弥补今年上半年的一些损失。

在今年年初因爆发新冠疫情，出现市场低迷之后，这家全球最大的汽车制造商预计在中国的汽车销量全年仅以"一位数"的百分比同比下降。 尽管仍存在不确定因素，但该集团期待汽车行业比整个中国的其它行业会有更好的发展。

大众发言人说，尽管新冠疫情，但大众汽车集团自年初以来已经能够增加其在中国的市场份额。

China Volkswagen-Werkshalle in Shanghai (picture-alliance/dpa/XinHua/Ding Ting)

大众在上海的工厂车间

DW.COM

德国汽车业在新冠疫情期间备受打击，但是默克尔政府新出台的巨额景气刺激一揽子计划却将传统汽车拒之门外。不过，它在中国市场看到了希望之光。

日本政府此前推出扶持计划，鼓励企业将产业链多样化，包括扩展到东盟国家，以规避单一国家供应的风险。不过，这一政策看来对汽车工业影响甚微。

了解内情人士称，德国汽车大亨戴姆勒有意参股其中国伙伴--法拉西斯能源公司（Farasis Energy）的首次公开募股（IPO）。

二月份的情况已经很糟透，而三月份，新冠病毒危机继续重创大众汽车。近来，在华工厂恢复生产；在欧洲，复工亦指日可待。急起直追能否成功？

这种状况应该在今年年底之前进一步扩大。如果新冠疫情继续得到稳步控制，大众预计，在2020的较低迷的基础上，明年其中国的市场会实现"良好复苏"。汽车市场的增长将类似于整个经济的增长。

惠誉国际评级机构的专家预计，大众汽车集团将在2021年超越中国整体市场。明年，中国经济预计将增长7.5％。随着经济活动的正常化，中国是唯一表现出增长的主要经济体，而全球经济总体而言却在下降。这位发言人证实，自夏季以来，中国市场出现了好转，在中国的销量占了大众汽车集团全球销量份额的40.8％。自今年年初以来，大众在全球已售出557万辆汽车，其中有227万辆是在中国销售的。

德国企业顾问彼特·哈格（Peter Hage）说："中国非常重要，尤其是今年"。这家总部位于北京的咨询公司创始人说："所有大型德国制造商在中国的销售份额不断扩大的趋势将继续。"在中国汽车行业工作了16年的哈格说，随着市场份额的增长，依赖性也随之增加，"应该谨慎对待"，

在汽车销量回升的同时，电动汽车的销量增长尤其迅速。中国已经是最大的电动汽车市场。博览会之前，中国汽车制造商吉利展示了其电动汽车的新结构，并且也将提供给其他制造商。拥有沃尔沃和戴姆勒近10％股份的吉利展示了其子公司Lynk＆Co推出的"领克"（Zero Concept）纯电概念车。该款车行程可达到700公里，将于明年投放市场。

吉利公司表示，目前正在与国际汽车公司进行谈判。该款车的全新构架不仅涉及电路板，还涉及电池、软件和连通性。吉利创始人李书福说，这是"吉利十多年来最大的飞跃"。据彭博社报道，这家汽车制造商为开发新技术投资了180亿元人民币（22亿欧元）。

 

李京慧/李鱼（德新社）

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