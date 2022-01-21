 北京贸易承诺未兑现 美再推商业法案抗中 | 经济纵横 | DW | 01.02.2022

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经济纵横

北京贸易承诺未兑现 美再推商业法案抗中

《中美第一阶段贸易协议》中国承诺购买的美国商品量迟迟未能达标，华盛顿就此与北京展开的谈判进展也不顺利。现在，美国国会又积极通过与中国竞争的商业法案。两国2022在贸易上持续龙争虎斗。

Katherine Tai

美国贸易代表戴琪说：「对于希望世贸组织具体是什么，我们可能有不同的愿景，但让我们参与这一进程。」

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只要遵守严格的条件，国际贸易规则允许使用反倾销税，而若有争端，案件往往会被提交至世贸组织的争端解决机构。这次的决定是世贸组织第二次允许中国，对被认为违反国际贸易规则的美国反倾销税进行报复。

拜登19日才说因为中国没有达到贸易协定采购目标，要解除关税「还早」。20日141名来自不同党派的议员就提出不同的想法。这是跟总统唱反调?

拜登周三再次被问到，是否会取消特朗普时期对中国商品征收的高额关税。他说自己也想，但是中国没有实现购买能诺。中方则表示，不是不想，而是这个目标根本不现实。

据称上个月拜习会前，北京曾誓言「要购买美国能运过来的任何东西」。但中美贸易协议即将在12月31日到期，北京采购量还差40%。这会影响到美中未来一年的经贸关系吗？

(德国之声中文网) 美国贸易代表戴琪周一 (1月31日)在与全国亚太裔美国人律师协会的炉边谈话中表示，华盛顿和北京的贸易关系目前不太好，但拜登总统的政府致力于保护美国经济免受中国政策的负面影响。她说:「我们正处于这种贸易关系的一个非常困难的阶段。对话并不容易。」

戴琪说，她的团队将与中国「积极接触」，就北京方面根据前总统特朗普时期签署的协议购买美国商品的承诺进行持续谈判。

美中两国在2020年1月签署了一项所谓的「第一阶段协议」，其中北京承诺在2020年和2021年期间将其对美国产品和服务的购买量至少增加2000亿美元。

但在新冠肺炎大流行的情况下，北京没有达到这些目标。戴琪称这种状况是「我们工作的决定性问题之一」，并说她已经开始与中国就贸易协定进行「第一步」讨论，但尚未产生结果。

她说，美国政府更广泛的目标是「保护美国经济、我们的工人和我们的企业免受中国非市场政策的负面影响」。

拜登日前表示，还没有准备好取消特朗普在2018年对价值3700亿美元的中国产品征收的关税，理由是北京「不公平」的贸易行为。

戴琪在31日的评论中还表示，她对改革世界贸易组织的前景感到 「振奋」，并指出，「普遍承诺......世贸组织作为一个机构是重要的，值得我们关注。」

特朗普政府使世贸组织的争端解决机构陷入瘫痪，但戴琪承诺，美国将在改革努力中发挥领导作用。

USA Gina M. Raimondo

根据路透社看到的一份邀请函，2月2日，商务部长雷蒙多 (Gina Raimondo)将向众议院民主党员讲述《美国竞争法案》的重要性。

《美国竞争法案》力拼过关

美国最大的劳工组织，美国劳工联合会和产业工会联合会(AFL-CIO)，31日表示，强烈支持美国众议院版的《美国竞争法案》。这个法案旨在对抗中国竞争，促进美国的半导体生产，并改革关键贸易条款。

多数党领袖霍耶（Steny Hoyer）1月28日表示，众议院将对这项长达2900页的法案进行表决。该法案授权450亿美元用于支持供应链的复原力和关键货物及工业设备的制造。

拜登政府正在推动国会批准资助美国的芯片生产，因为用于汽车和计算机的部件的短缺已经加剧了供应链的瓶颈。

参议院去年通过了《美国创新和竞争法案》，其中包括520亿美元用于芯片，并授权1900亿美元加强美国的技术和研究，以与中国竞争。

众议院的法案与参议院的版本有一些差异。如果获得批准，两院领导人将通过谈判来解决分歧。

AFL-CIO还支持一个新的审查程序，以保护供应链，「通过筛选对外投资和防止将关键能力外包给中国和俄罗斯等对手。」

该组织补充说，「从半导体到医药成分，这个程序将提供一个必要的审查机制，以促进美国的生产和就业。」

法案进程

代表1250万工人的AFL-CIO在给议员的一封信中说，该法案中用于芯片的520亿美元对于「解决目前继续对汽车行业和其他领域的生产造成不利影响的芯片短缺问题」至关重要。

美国众议院计划在本周稍晚讨论这个法案。2月1日，众议院规则委员会将审议对该法案提出的500多项修正案，包括一项禁止接受政府补贴的半导体公司支付股息或回购公司股票的修正案。

工会说，该法案「将为美国的全球竞争能力提供关键的和早该提供的增强，支持那些因贸易而失去工作的工人，并保护和扩大打击外国不公平贸易的工具」。

美国商会说，很高兴众议院「现在开始审议其版本的该立法。众议院的行动是产生一个可以签署成为法律的法案的重要步骤」。

(法新社、路透社)

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