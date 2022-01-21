北京贸易承诺未兑现 美再推商业法案抗中

(德国之声中文网) 美国贸易代表戴琪周一 (1月31日)在与全国亚太裔美国人律师协会的炉边谈话中表示，华盛顿和北京的贸易关系目前不太好，但拜登总统的政府致力于保护美国经济免受中国政策的负面影响。她说:「我们正处于这种贸易关系的一个非常困难的阶段。对话并不容易。」

戴琪说，她的团队将与中国「积极接触」，就北京方面根据前总统特朗普时期签署的协议购买美国商品的承诺进行持续谈判。

美中两国在2020年1月签署了一项所谓的「第一阶段协议」，其中北京承诺在2020年和2021年期间将其对美国产品和服务的购买量至少增加2000亿美元。

但在新冠肺炎大流行的情况下，北京没有达到这些目标。戴琪称这种状况是「我们工作的决定性问题之一」，并说她已经开始与中国就贸易协定进行「第一步」讨论，但尚未产生结果。

她说，美国政府更广泛的目标是「保护美国经济、我们的工人和我们的企业免受中国非市场政策的负面影响」。

拜登日前表示，还没有准备好取消特朗普在2018年对价值3700亿美元的中国产品征收的关税，理由是北京「不公平」的贸易行为。

戴琪在31日的评论中还表示，她对改革世界贸易组织的前景感到 「振奋」，并指出，「普遍承诺......世贸组织作为一个机构是重要的，值得我们关注。」

特朗普政府使世贸组织的争端解决机构陷入瘫痪，但戴琪承诺，美国将在改革努力中发挥领导作用。

《美国竞争法案》力拼过关

美国最大的劳工组织，美国劳工联合会和产业工会联合会(AFL-CIO)，31日表示，强烈支持美国众议院版的《美国竞争法案》。这个法案旨在对抗中国竞争，促进美国的半导体生产，并改革关键贸易条款。

多数党领袖霍耶（Steny Hoyer）1月28日表示，众议院将对这项长达2900页的法案进行表决。该法案授权450亿美元用于支持供应链的复原力和关键货物及工业设备的制造。

拜登政府正在推动国会批准资助美国的芯片生产，因为用于汽车和计算机的部件的短缺已经加剧了供应链的瓶颈。

参议院去年通过了《美国创新和竞争法案》，其中包括520亿美元用于芯片，并授权1900亿美元加强美国的技术和研究，以与中国竞争。

众议院的法案与参议院的版本有一些差异。如果获得批准，两院领导人将通过谈判来解决分歧。

AFL-CIO还支持一个新的审查程序，以保护供应链，「通过筛选对外投资和防止将关键能力外包给中国和俄罗斯等对手。」

该组织补充说，「从半导体到医药成分，这个程序将提供一个必要的审查机制，以促进美国的生产和就业。」

法案进程

代表1250万工人的AFL-CIO在给议员的一封信中说，该法案中用于芯片的520亿美元对于「解决目前继续对汽车行业和其他领域的生产造成不利影响的芯片短缺问题」至关重要。

美国众议院计划在本周稍晚讨论这个法案。2月1日，众议院规则委员会将审议对该法案提出的500多项修正案，包括一项禁止接受政府补贴的半导体公司支付股息或回购公司股票的修正案。

工会说，该法案「将为美国的全球竞争能力提供关键的和早该提供的增强，支持那些因贸易而失去工作的工人，并保护和扩大打击外国不公平贸易的工具」。

美国商会说，很高兴众议院「现在开始审议其版本的该立法。众议院的行动是产生一个可以签署成为法律的法案的重要步骤」。

(法新社、路透社)

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