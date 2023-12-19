北京调整香港特首述职安排 港媒：意在强化中央统一领导

（德国之声中文网）据香港《明报》报道，周一（12月18日）香港特首李家超在北京述职。不同于1997年中国恢复对香港行使主权以来特首每次都是分别向中国国家主席和国务院总理述职的惯例，今年李家超获国家主席习近平接见时，中办主任蔡奇、国务院第一副总理丁薛祥、统战部部长石泰峰、政法委书记陈文清与国务院总理李强一起坐在习近平的左侧，共同听取李家超的述职。

政治局三名常委陪同习近平听取李家超述职，港媒分析指出，这是1997年以来听取特首述职的阵容最高的一次，是“前所未有的重大安排”。香港01分析写道：“（这）既反映出中国政治秩序的变化，又显示出新形势下中央治港逻辑的不同，对今后香港管治尤其是李家超的工作提出新的要求。”

文章指出，“李强以总理身份陪同习近平听取李家超述职，显示出党政关系和政治秩序的变化”，“既说明中央对于相应事务的高度重视，又折射出政治规矩和礼仪的变化”。

文章指出，三名政治局常委和两名政治局委员陪同习近平听取香港特首述职，“说明习近平会更加有力地掌握港澳事务，中共中央的‘集中统一领导’在港澳领域将进一步强化。这与今年中国机构改革时成立中央港澳办的政治逻辑一脉相承”。

中国国务院港澳办发言人就香港和澳门特首述职安排回答记者提问时说，今年的国家领导人听取香港和澳门特首述职的安排，在形式上进行了调整。“调整后的述职安排，更充分体现了中央政府对特首述职及特区工作的高度重视，有利于健全特首对中央政府负责的制度机制，有利于更好落实中央政府对特区的全面管治权，符合宪法和基本法确定的特区宪制秩序，符合中国宪法和基本法。”

李家超会后对媒体表示，他向习近平报告香港特区政府提出明年内完成《基本法》23条本地立法、拓展国际合作、全力发展经济等，并感谢习近平认同其施政方向。

拒绝认罪 黎智英案开庭

李家超在述职时也提到黎智英案，他说，“政府不会作评论，希望法庭公平公正审讯案件”。他表示，“香港是法治社会，相信法院会公平公正，任何人干扰不可接受，任何政治理由施压不容许，对香港良好司法制度及法院专业能力充满信心”。

此次是李家超担任特首以来第二次到北京述职，汇报香港经济、社会和政治等方面的最新情况。他将于周三（20日）返回香港。

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