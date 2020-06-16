 北京调升防疫级别 严格进出京管控 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.06.2020

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北京调升防疫级别 严格进出京管控

北京6月16日敦促居民不要离开该市，并再次关闭学校。当局正在争分夺秒地遏制在这个2100万人口的城市再次爆发的新冠病毒疫情。

China Peking Abriegelung Xinfadi Markt (Getty Images/AFP/G. Baker)

截至15日，北京这一波疫情的确诊感染人数增加到116例，当局锁定了北京近30个社区，并对数万人进行检测。

(德国之声中文网) 北京市在6月16日将应急响应级别由三级调至二级。北京市政府副秘书长陈蓓表示，在中国国家卫生健康委专家组的指导下，北京市新冠肺炎防控工作领导小组进行分析后做了这个决定。

陈蓓自6月11日以来连续报告新发地批发市场相关新冠肺炎病例，每日都有两位数增长。她说:「疫情形势十分严峻。」截至15日，北京这一波疫情的确诊感染人数增加到116例，当局锁定了北京近30个社区，并对数万人进行检测。

她在6月16日第三场疫情防控工作新闻发布会上说明，所有病例均与新发地农产品市场有关联，并说本起聚集性疫情，初步判断由人际传播和物品污染引发。

官方日前警告，自5月30日以来，已有20万人前往新发地市场，该市场供应了北京70%以上的水果和蔬菜。该市场8千多名员工也都接受了检测并被送去隔离。

陈蓓也宣布，北京市将严格进出京管控，境外入京人员全部集中观察核酸检测，中高风险街乡、新发地市场相关人员禁止出京。

陈蓓要求民众非必要不出京，必须出京持核酸证明。北京市中高风险街道乡镇所辖小区村，外来人员及车辆禁止进入，高风险街道乡镇所辖小区村进行全封闭管控，人员只进不出，进行居家观察并做核酸检测。

新华社则报导，周二，首都交通委员会禁止出租车和乘车服务载客出城。

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据官方通报，截至6月15日，与北京新发地批发市场相关的新冠肺炎确诊病例已经超过100例。北京丰台区花乡地区被列为高风险地区，西城、房山等区的22个街乡位被列为中风险地区，全市采取二级防控措施。面对卷土重来的疫情，北京市民采用怎样的心态和方式来应对呢？ (16.06.2020)

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市场、学校再度关闭

相关最严格的措施类似于武汉市在疫情最严重时采取的方式。至于其他防控措施上，北京将恢复各年级线上教学，各高校停止返校。

当地教委宣布，所有已经大部分重新开学的学校将再次关闭，大学也被告知暂停学生返校。

会上也提到，二级响应级别下不需停产停工，但要下调办公楼宇到岗率，鼓励远程、居家等弹性办公，鼓励错峰上下班。图书馆、博物馆、美术馆等室内公共场所及公园景区限流30%，实行分时段预约限流。停止团队跨省旅游。

该市官员表示，他们将对其所有菜市场、餐馆和政府食堂的摊主和管理人员进行测试。而据官媒新华社报道，北京的检测能力已经扩大到每天9万个。

北京的所有室内体育和娱乐场所6月15日被下令关闭，而中国其他一些城市则警告说，他们将对来自首都的遊客进行检疫。

北京当局报告，邻近的河北省有4个新的国内感染病例，而四川省报告的一例病例则与北京的集群有关。官员们也正在追踪从北京前往中国其他地区的人，并鼓励那些到过首都的人接受检测。

截至目前为止，北京官方关闭了11个市场，并对276个农贸市场和3.3万家餐饮企业进行了消毒。周二再有7个住宅区被封锁。

邹宗翰/张慈 (综合报导)

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