 北京证维族医生遭判20年 在美家属轰秘密审讯 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.01.2021

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北京证维族医生遭判20年 在美家属轰秘密审讯

退休维吾尔医生阿巴斯失联超过两年後，近日证实被中国政府判刑20年。她妹妹告诉德国之声，她姊姊的遭遇证明，在中国没有人是安全的。

Gulshan Abbas

退休的维吾尔医生古丽仙·阿巴斯2018年9月与家人失联后，在历经超过两年，终于在2020年12月30日证实被中国政府判刑20年。

(德国之声中文网) 中国外交部12月31日在例行记者会上证实，退休的维吾尔医生古丽仙·阿巴斯，早在2019年3月被新疆政府判刑20年。

阿巴斯的女儿孜巴．木拉提是美国公民，她於12月30日在推特上发文表示，与母亲失联超过两年後，近日透过消息人士得知母亲已被新疆政府於2019年3月以恐怖主义相关罪名判刑20年。木拉提30日出席美国国会及行政当局中国委员会举办的一场听证会，也与美国官员分享了这个消息。

美国的民主丶人权与劳工事务局助理国务卿戴斯卓 (Robert Destro) 31日在推特上发文表示，中国必须立即释放古丽仙·阿巴斯。他写道：「古丽仙·阿巴斯被中国政府强迫失踪丶拘留与判了严重的刑期，而这也证明当一个家庭公开批评一个不尊重人权的政府後，他们的家人可能面临这样的後果。」

中国外交部发言人汪文斌在31日的例行记者会上回应提问时说，古丽仙·阿巴斯是因参加恐怖组织罪丶帮助恐怖活动罪丶聚众扰乱社会秩序罪被中国司法机关依法判刑。汪文斌强调：「中国是法治国家。违法犯罪行为必将受到法律制裁。我们敦促美方一些政客尊重事实，停止编造谎言，诬蔑抹黑中国，停止利用涉疆问题干涉中国内政。」

「在中国，谁都不安全」

Gulshan Abbas

阿巴斯的女儿孜巴．木拉提是美国公民，她於12月30日在推特上发文表示，与母亲失联超过两年後，近日透过消息人士得知母亲已被新疆政府於2019年3月以恐怖主义相关罪名判刑20年。

对此，古丽仙·阿巴斯的妹妹鲁珊·阿巴斯(Rushan Abbas) 向德国之声表示，中国政府的举动证明他们对自己迫害维吾尔人的行为，一点忏悔的意思也没有。她说：「中国政府过去几年不断以恐怖主义为由，秘密审判了许多维吾尔人，但在审判过程中，他们往往无法提出证据。」

中国官媒2019年12月曾刊文，指控鲁珊·阿巴斯盗取一些维吾尔人的照片与名字，并用这些素材来谎称自己在新疆的姊姊被强迫消失。对此，鲁珊·阿巴斯反驳：「这几天我们取得的消息证实，他们发布那篇报导的时候，我姊姊已在2019年3月被判刑20年。他们对我姊姊做出的指控，显示了中国政府透过哪些手段来意图让维吾尔人噤声。」

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根据人权观察，中国政府使用警方搜集的大数据资料，辅以关键字，决定大量关押新疆维族人。其中有人只是没有固定地址或是属于「不放心人员」。

一名新西兰籍的维吾尔学者2017年1月之後便与在新疆的弟弟失联。在透过联合国及新西兰政府要求北京提供资讯後，她得知弟弟已被中国当局以「分裂国家罪」判刑9年。

两名维吾尔人传出11月20日遭沙特阿拉伯当局逮捕，两人目前被关在当地看守所。海外运动人士告诉德国之声，两人恐面临被遣返回中国的命运。

鲁珊·阿巴斯形容，她姊姊从来不热衷参与政治，一直都秉持着无私精神为他人奉献，所以在新疆当医生是非常适合的职业。她透露姊姊因健康问题提早退休，担心她在狱中身体熬不住，「我想到她可能面临的不同折磨，便会感到非常悲伤痛苦」。

她向德国之声表示：「我姊姊的案子证明，在中国即便妳是一个低调且手法的公民，即便妳在中国政府营运的医院工作数十年，只要妳是维吾尔人，妳便很能过着正常的生活。我姊姊遭中国政府以恐怖活动相关罪名判刑20年这件事，证明中国正在新疆对维吾尔人进行屠杀。」

在得知了姊姊的命运後，鲁珊·阿巴斯表示，她会呼吁即将就任的拜登政府与国际组织，用果断且合乎现实情况的方式来应对中国向全体人类带来的威胁。她说：「我希望让国际社会知道，历史上最糟的错误正在重新上演。如果我姊姊会成为中国政府打压的对象，那在中国没有一个人是安全的。」

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