北京证实杨恒均因“涉嫌国家安全”被关押

(德国之声中文网) 澳大利亚政府周四 (1月24日) 证实澳大利亚籍华裔作家杨恒均已遭北京关押，并表示正积极寻求外交探视权。 稍后，中国外交部发言人华春莹在例行记者会上说，澳籍华裔人士杨恒均因“涉嫌危害国家安全”在北京被拘留。她还表示，中国当局对杨恒均采取“强制措施”时已正式通知了澳大利亚。

此前，在澳大利亚雪梨科技大学任教的冯崇义说他在杨恒均准备前往中国前，便因近期中国陆续关押两名加拿大人，警告杨恒均要三思。 然而，杨恒均却回说既然他过去一年多次飞往中国都安然无恙，所以他的人身安危应该没什么大碍。 冯崇义指出: 「我跟他说现在情况不同了，但他不相信我。 这对他来说是个误判。 」

澳大利亚国家大学国安学院院长迈考夫 (Rory Medcalf) 曾警告，在两名加拿大人被中国政府关押后，澳大利亚很可能是下个受害者。 他表示: 「我们很难弄清楚中国政府为何关押这些外国人，但我认为这个现象让我们理解到大部分民主国家，都得预期他们国民在中国的人身安危，并没有保障。 」

这起事件的时间点，正巧与澳大利亚国防部长佩恩 (Christopher Pyne) 出访中国的时间点重叠。 佩恩週二 (1月22日) 透过声明表示，中澳国防关系是双方外交关系中重要的一环，并强调澳大利亚政府致力于跟中国维持有建设性的合作关系，将彼此的成功建立在共同的利益和尊重上。

美联社报导，杨恒均是週六 (1月19日) 与妻子跟女儿在广州机场准备转机去上海时，遭预先埋伏在机场的国保给带走。 他的妻子在把女儿送到上海后，随即在周日 (1月20日) 飞往北京。 她週一 (1月21日) 被准许回到上海。

这并不是杨恒均首次在中国境内被政府刁难。 2011年3月，他先是致电朋友说自己在广州被三位不明人士跟踪，随后便失联数日。 当时他因被视为反中国政府的积极份子，外界因此猜测他可能因在网络上表态支持2011年2月的「中国茉莉花革命」而遭政府关押。 在澳大利亚政府不断要求中国确认杨恒均的下落跟情况后，杨恒均不久后在澳大利亚现身，表示与外界失去联系纯属「误会」。 他当时称自己生了场病且手机没电，所以才与外界失联。

杨威廉/罗法 (美联社、德新社)