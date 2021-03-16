北京证实恢复与朝鲜铁路货运

（德国之声中文网）中国外交部发言人赵立坚周一（1月17日）在例行记者会上回答有关提问时表示，经过双方“友好协商”，丹东至新义州铁路口岸货运已经重启。外交部发言人强调：“双方将在确保防疫安全的基础上做好这项工作，助力中朝正常贸易往来。”

此前韩国和日本媒体援引多个消息源报道，周日一辆货运列车从朝鲜新义州市出发，穿越中朝友谊大桥后，来到中国边境城市丹东。

边境上的中朝友谊桥（资料图片）

报道称，尚不清楚这列火车是满载货物还是空车，估计列车将于周一返回朝鲜。韩联社援引一位知情人士报道称，列车在返回时将装载用于"紧急供应"的货物。这也将是一年半以来，朝鲜首次正式重新开放和中国的边界。

实际停滞的消费品进口

朝鲜因其核武器计划，受到联合国安理会的严厉制裁。相关制裁令也得到中国的认可。但新冠大流行病的蔓延给朝鲜带来了额外的压力。出于对新冠的惧怕，该国很早就关闭了边境，也使其和中国的贸易受到极大的影响。

韩国中央银行估计，朝鲜的消费品进口实际上已经停滞。此外，该国正在遭受粮食短缺的困扰。然而，韩国情报部门在去年10月底曾报告称，从7月开始，从中国向朝鲜运送必需品的船只数量又开始有所增加。朝鲜还被指控通过将石油和煤炭从一艘船转运到另外一艘船的做法违反国际制裁禁令。

朝鲜因新冠彻底锁国 俄罗斯大使馆人员都不得不坐手推列车回家(摄于2021年2月26日)

近日来，朝鲜频繁进行导弹试射。韩国军方表示，朝鲜周一（17日）从首都平壤向日本海发射了不明飞行物，疑似为两枚短程弹道导弹（SRBM）。朝鲜本月已进行了另外三次导弹试验。其中两次涉及能够以高于音速五倍的速度飞行的“高超音速导弹”。

中国外交部发言人周一在回答有关问题时说，中方注意到有关报道以及近期朝鲜半岛形势各方面动向，呼吁有关方着眼半岛和平稳定大局，坚持对话协商的正确方向，共同致力于推进半岛问题政治解决进程。

（德新社）

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