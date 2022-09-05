 北京证实习近平将访中亚 疫情后首次出国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.09.2022

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北京证实习近平将访中亚 疫情后首次出国

在有关消息传出数周后，中国政府周一宣布，习近平即将访问中亚邻国哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦，并出席上海合作组织峰会。

习近平疫情以来首次出访将前往哈萨克斯坦

习近平疫情以来首次出访将前往哈萨克斯坦

（德国之声中文网）中国外交部发言人华春莹在周一（9月12日）的例行记者会上宣布，9月14日至16日，国家主席习近平将出席在撒马尔罕举行的上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议，并应哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫、乌兹别克斯坦共和国总统米尔济约耶夫邀请对两国进行国事访问。

上个月，美国《华尔街日报》就援引消息人士报道，习近平将于9月中旬前往中亚，出席在乌兹别克斯坦举行的上合组织峰会。此外峰会期间他会与俄罗斯总统普京等其他国家领导人会面。

哈萨克斯坦外交部9月5日也在一次媒体吹风会上表示，习近平将于9月14日访问该国。但北京方面一直到本周都没有正式宣布。

上海合作组织成员国元首理事会会议将在9月15日至16日在乌兹别克斯坦古城撒马尔罕举行。这里曾是古代丝绸之路上的商贸重镇。

上合组织上一次峰会2019年在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克召开

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上合组织成立于2001年6月15日，成员国包括中国、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、印度和巴基斯坦。

习近平此次出访，将是他在新冠大流行之后第一次迈出国门。今年10月中旬，中共中央将召开备受瞩目的二十大，习近平预计将在会议上完成连任程序。因此他在会前不久出访更加引起注意。

也有分析指出，这是为习近平今年晚些时候的国际行程，包括G20峰会做准备。印尼总统佐科威在8月透露，习近平和普京都计划参加今年11月在印尼巴厘岛举行的G20国家领导人峰会。

此外，《华尔街日报》还援引知情人士报道，由于拜登预计也将出席在印尼举行的G20峰会，中美两国领导人可能于11月在东南亚会晤。

 

（综合报道）

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