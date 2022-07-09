北京警告东盟不要沦为他人“棋子”

（德国之声中文网）中国外交部长王毅周一（7月11日）在印尼首都雅加达的东南亚国家联盟（东盟）秘书处发言，告诫东盟国家不要沦为大国 "棋子"。 因其对大国战略的重要性，东南亚地区长期存在地缘政治摩擦。新近，地区多国对在美中竞争中如何选边站大伤脑筋。

中国外长说了什么？

王毅今天在东盟的讲话中强调，"我们应该确保本地区免受地缘政治计算的影响......避免沦为大国竞争的棋子，避免受到胁迫。" 他称，地区许多国家正面临有可能被 "政治因素重塑 "、从而不得不选边站队的压力。他表示："本地区的未来应该掌握在我们自己手中。"

王毅此言是在度假胜地巴厘岛举行的20国集团外长会议后发表的。会议期间，王毅同美国国务卿布林肯举行了5个小时的会谈。

美国关注缅甸局势

昨天，正在做亚洲之行的布林肯敦促中国和东盟成员国对缅甸施加压力，根据与该集团达成的和平协议，促其恢复民选政府。 在泰国曼谷举行的一次新闻会上，布林肯说，"使缅甸重返原有道路，是中国义不容辞的责任，也符合中国自身利益。"。他同时指出，东盟国家应让缅甸军政府对该国现有局势负责，应继续要求其停止暴力、释放囚犯。布林肯在发言时， 以旧名"Burma"而非现行的"Myanmar"称呼缅甸。

去年，东盟的另外9个成员国和缅甸军政府首脑敏昂莱签署了一份协议，内含立即停止暴力和所有各方举行对话等要点。布林肯在发言时表示，"很不幸，我们没看到积极进展，相反，我们继续看到缅甸人民受到镇压，以及政府实行暴力。"

自民选政府去年被政变推翻以来，缅甸军政府加大了对少数民族的镇压。

上周，一架缅甸战机闯入泰国领空，导致该国F-16战斗机紧急升空。

（美联社，路透社）

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