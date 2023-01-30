北京試圖阻止台捷通話 帕維爾：盼見蔡英文

（德國之聲中文網）捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）週一（1月30日）晚間與台灣總統蔡英文通了電話，雙方交談將近15分鐘，並承諾要進一步發展雙邊關係。

路透社30日報導，中國政府在帕維爾與蔡英文通話前曾聯絡捷克政府，企圖在所謂「一中原則」的制約下，聯絡捷克政府阻攔這此通話，但是北京的這一努力遭遇了失敗。

根據路透社取得的聲明指出，中國外交部回應，希望帕維爾能遵守一中原則，並稱「中方目前正在尋求與捷方進行覈實，（我們）希望捷方嚴格維護一個中國原則」。

捷克總統當選人帕維爾30日晚間6時與總統蔡英文通話，隨後在推特發文表示，雙方同意加強兩國關係，他並期待未來與蔡總統見面。

帕維爾推文寫道：「今天，我與台灣總統蔡英文談話。我感謝她的祝賀，並向她保證台灣與捷克共和國共享自由、民主和人權等價值。我們同意加強彼此的夥伴關係。」此外，帕維爾也推文說：「我也表達希望未來有機會與蔡總統見面。」

台捷通話談什麼？

台灣總統府發言人林聿禪30日轉述，為彰顯台捷雙邊緊密友好的合作關係，蔡總統與帕維爾總統當選人於當日晚間舉行電話會議。雙方通話時間近15分鐘，交流氣氛融洽，外交部長吳釗燮亦參與這項對話。

蔡英文總統首先代表台灣人民及政府恭賀帕維爾將軍高票當選，肯定帕維爾總統當選人延續捷克故總統哈維爾尊重民主、自由及人權的立國精神，與台灣理念相近，盼未來在帕維爾總統當選人領導下，續與台灣合作推動緊密的夥伴關係。

蔡英文強調，台捷雙邊互動密切良好，積極推進在經貿投資、科技、教育、文化及觀光旅遊等各領域合作，台灣樂願與捷克深化在半導體設計、尖端科技人才培育、全球供應鏈重組等方面的合作交流，並將鼓勵台灣企業以捷克作為中東歐地區的重要基地，深化經貿交流。

蔡英文還表示，欣聞兩人皆是倫敦大學校友，有共同的生活經歷，盼未來就台捷雙邊關係及區域議題保持聯繫，廣泛交流。

帕維爾總統當選人感謝蔡英文電話致賀，肯定台捷兩國共享自由、民主、尊重人權及法治等價值，強調台灣是可信賴的夥伴，樂見雙邊在各領域交流密切。他也表示捷克堅定站在民主體制的同一邊，支持台灣維持具有活力的民主制度，不受威權主義脅迫，也將加強與台灣發展各面向的合作關係。

中捷關係生變？

帕維爾曾擔任北約前軍事委員會主席，相較於現任捷克總統澤曼（Miloš Zeman），帕維爾的政治立場更親西方，支持捷克繼續軍援烏克蘭，立場與總理菲亞拉（Petr Fiala）領導的政府相近。

根據法新社報導，帕維爾週日（1月29日）與烏克總統澤連斯基進行通話。澤連斯基在推特發文表示：「我個人恭賀帕維爾贏得捷克總統選舉。」並提到：「感謝他和捷克人民的堅定支持。已邀請他訪問烏克蘭。」

帕維爾過去接受捷克電台（Czech Radio）訪問時表明，他會支持捷克與台灣的關係，一個中國政策應該以「兩制」原則輔之。

他說：「如果我們跟台灣有特定關係，即是另一種制度，這並沒有錯。」並指出：「與台灣保持活躍的商務和技術關係絕對符合我們的利益。」

帕維爾曾表示，中國在經濟、科技和軍事方面，有潛力成為新的世界中心，但價值觀和戰略目標與捷克有很大差異，因此捷克與中國發展雙邊關係，有必要持謹慎立場。

央視特約評論員賀文萍表示，帕維爾成功勝選，預示未來中捷關係發展，將進入一段不平穩時期。她指出，帕維爾在勝選不到24小時，就有消息傳出，他將以捷克新總統的身份，與烏克蘭總統澤連斯基和蔡英文通話。」

中央社報導，捷克中國問題專家卡拉斯蔻娃（Ivana Karásková）分析，東歐各國渴望外來投資，原本對中國期待很高，雙方一拍即合；不過近年關係每下愈況，中東歐國家普遍對中國辦不到、或不願意兌現投資承諾感到失望。

除了經濟合作不如預期，她指出，在政治上中東歐國家與中國也沒有共同的議程，各國對中國在學術和公民社會的影響力出現疑慮，北京拒絕批評俄羅斯發動侵略戰爭，更讓中東歐各國感到心寒。

（綜合報導）

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