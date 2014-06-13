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《北京观察》是对现时中国政治，经济，文化发展发表评论和观感的平台。
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就北京政府刚刚发表的《“一国两制”在香港特别行政区的实践》白皮书，曾任中共前总书记赵紫阳政治秘书的知名民主人士鲍彤撰文，指出白皮书篡改了“一国两制”的定义。
十八大之后，中共全面贯彻执行邓小平执政之策，以“四项基本原则”和“改革开放”并行不悖，但是被邓打倒的胡耀邦和被他镇压的89民运，虽然过去四分之一世纪，却昭示着中国的前途和未来。
2013年多位官方学者密集在官媒撰文批驳“历史虚无主义”。中国知名历史学者章立凡撰文，认为这个名词是“中国造”的政治名词，意在反宪政。
自王立军逃馆，周永康已经被推到中共权力斗争的前台，经过两年血雨腥风的肉搏，这位在位十年的政法沙皇终于被双规，2014将继续进行权力较量，周永康的下场，将取决于中共新一轮的权力平衡。
《决定》废止“劳教”和“单独二孩”被内外舆论看作中国人权进步的亮点，政治学者陈子明不抱如此谨慎乐观，他列举诸多事实指出《决定》在人权退步方面一泻千里。他本人亦是《决定》公布之后，网络“亮剑”的受害人。
《决定》发表，十三大政治报告的起草人鲍彤看后吃惊，题目都与26年前一样，称为“全面深化改革”，但是“政治改革”的骨架没有了。政治学者陈子明从四个方面论述《决定》的要害就是阉割政治体制改革。
习近平提出“两个三十年，互不否定”。刚刚出炉的《决定》已经使得这种“打通毛邓”的企图破产。政治学者陈子明认为习近平未来十年还是坚持邓小平的政治意志，抛弃胡赵全面改革，“改革”前景难以乐观。
从秦火火被抓、薛蛮子落网开始的“抓大V,打击网络谣言”行动已经进行整整40天，政治学者陈子明形容此项行动为“舆论斗争”，并且可以与1957年“全国宣传工作会议”相呼应。
薄熙来“唱红打黑”丝毫没有被清算，全国“亮剑”行动却又指向投资网络的民营企业家，这不但是新一轮对政治表达的残暴镇压，也是对民营企业的无情摧残。政治学者陈子明指出新政进入死胡同。
8•19习近平在全国宣传思想工作会议上的讲话、插话，直接掀起全国公安打谣、抓谣；同时31个省委宣传部长齐声呐喊“亮剑”，政治学者陈子明认为当前局势犹如“反右运动”重来。
就在世人众说纷纭地等待薄熙来“世纪审判“宣判之隙，中共当局又宣布对石油帮窝案立案调查，中外惊呼“谁是下一个大老虎？”习近平已于8.19下令打击“反动知识分子”。看清楚，他舞动的是柄双刃剑。
被称为“世纪审判”的薄熙来案，中国官媒控制了全部舆论，正用大批判语言要把薄熙来案办成铁案。但是当局对庭审出人意料地采用微博直播，这使得中国公民可以在茶余饭后大谈特议。前中共中央委员鲍彤也谈了他的观感。
从冀中星案、邓正加案到薄熙来案，没有法定资格的联防队员、城管、纪委、协管员、辅警、义务交通员以及无数“临时工”以各种非法手段“整治”着中国。
习近平上台后步江胡的后尘，也去了西柏坡。毛泽东在西柏坡召开的七届二中全会上做的报告，确立了中共建国的理论、道路和模式，政治学者陈子明指出“两个务必”与法治不容。
《零八宪章》联署第一人，88岁高龄的著名法学家于浩成对《公民宪政共识》发表不同意见，他认为中国现行宪法是专政宪法，不修宪，或“党主修宪”，都难达到宪政共识。
海内外华人正在进行《公民宪政共识》联署，回应中共当局把“宪政民主”作为意识形态主攻目标的违宪行为。联署人陈子明认为宪政在中国已经部分入宪，中宣部和情治部门脱离学界，用冷战思维罗织敌情，最高层错判形势，陷入全局失误。
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