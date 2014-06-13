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北京观察

《北京观察》是对现时中国政治，经济，文化发展发表评论和观感的平台。

现有作者群主要是活跃在中国社会各界的专家学者和媒体人，也欢迎读者踊跃参与讨论。本栏目文章只反映作者本人的观点，并不代表德国之声的立场。

Hong Kong Chief Executive Leung Chun-ying (L) takes oath in front of Chinese President Hu Jintao during the inauguration of the new government in Hong Kong July 1, 2012, the day marking the 15th anniversary of the territory's handover to Chinese sovereignty from British rule. New Hong Kong leader Leung was sworn into office on Sunday by Chinese President Hu for a five-year term in which he will confront challenges ranging from human rights to democracy after a tumultuous year of transition and protest. REUTERS/Bobby Yip (CHINA - Tags: POLITICS ANNIVERSARY TPX IMAGES OF THE DAY)

鲍彤：一国两制的法定义和白皮书的篡改义 13.06.2014

就北京政府刚刚发表的《“一国两制”在香港特别行政区的实践》白皮书，曾任中共前总书记赵紫阳政治秘书的知名民主人士鲍彤撰文，指出白皮书篡改了“一国两制”的定义。
Der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Chinas, Hu Yaobang, am 16. Juni 1986 in Paris.

党性vs人性（上篇） 25.04.2014

十八大之后，中共全面贯彻执行邓小平执政之策，以“四项基本原则”和“改革开放”并行不悖，但是被邓打倒的胡耀邦和被他镇压的89民运，虽然过去四分之一世纪，却昭示着中国的前途和未来。
A man works on a security camera that was installed at Tiananmen Square in Beijing, November 1, 2013. China's domestic security chief believes a fatal vehicle crash in Beijing's Tiananmen Square in which five died was planned by a Uighur separatist group, designated as a terrorist organization by the United States and United Nations. Meng Jianzhu, a member of the 25-member Politburo responsible for domestic security, said the East Turkestan Islamic Movement was behind the attack. This is the first time Beijing has accused the group of carrying out the attack. REUTERS/Kim Kyung-Hoon (CHINA - Tags: CRIME LAW POLITICS CIVIL UNREST)

“历史虚无主义”是中国山寨版 04.03.2014

2013年多位官方学者密集在官媒撰文批驳“历史虚无主义”。中国知名历史学者章立凡撰文，认为这个名词是“中国造”的政治名词，意在反宪政。
Then China's Politburo Standing Committee Member Zhou Yongkang waves during a meeting with the media at the Great Hall of the People in Beijing October 22, 2007. Few figures are as divisive in China as former domestic security tsar Zhou, reportedly under investigation by the ruling Communist Party for corruption. Even the once ambitious but now ousted politician Bo Xilai, whose trial on corruption ended on August 26, 2013, doesn't evoke the same depth of feeling that Zhou does. From the oil fields of frigid northeastern China, the hulking Zhou worked his way up to the elite Politburo Standing Committee, where his spending on domestic security exceeded the separate budgets for defence, healthcare or education. Picture taken October 22, 2007. To match story CHINA-POLITICS/ZHOU REUTERS/Jason Lee (CHINA - Tags: CRIME LAW POLITICS)

周老虎，新年见？ 02.01.2014

自王立军逃馆，周永康已经被推到中共权力斗争的前台，经过两年血雨腥风的肉搏，这位在位十年的政法沙皇终于被双规，2014将继续进行权力较量，周永康的下场，将取决于中共新一轮的权力平衡。
People watch as police officers check visitors in front of the Great Hall of the People during a gathering of the 205-member Central Committee's third annual plenum in Beijing, China Saturday, Nov. 9, 2013. Reform advocates are looking to China's leaders to launch a new era of change by giving entrepreneurs a bigger role in the state-dominated economy and farmers more control over land at a policymaking conference that opened Saturday. (AP Photo/Andy Wong)

三中全会《决定》，人权进微退著 04.12.2013

《决定》废止“劳教”和“单独二孩”被内外舆论看作中国人权进步的亮点，政治学者陈子明不抱如此谨慎乐观，他列举诸多事实指出《决定》在人权退步方面一泻千里。他本人亦是《决定》公布之后，网络“亮剑”的受害人。
The Great Hall of the People, where the Chinese Communist Party plenum is being held, is seen behinds red flags in Tiananmen square in Beijing November 12, 2013. China's leaders will unveil a reform agenda for the next decade on Tuesday, seeking to balance the need to overhaul the world's second-largest economy as it loses steam with preserving stability and to reinforce the Communist Party's power. REUTERS/Kim Kyung-Hoon (CHINA - Tags: POLITICS)

名不副实的“全面改革” 23.11.2013

《决定》发表，十三大政治报告的起草人鲍彤看后吃惊，题目都与26年前一样，称为“全面深化改革”，但是“政治改革”的骨架没有了。政治学者陈子明从四个方面论述《决定》的要害就是阉割政治体制改革。
Paramilitary policemen look back while patrolling on the Tiananmen Sqaure in front of the late communist leader Mao Zedong's portrait in Beijing, China, Friday, Oct. 15, 2010. Chinese Communist Party Central Committee meetings open Friday in Beijing, which is expected to approve the economic blueprint for 2011-2015 that will promote policies to close yawning gaps between rich and poor and to encourage consumer spending as a new economic driver. (AP Photo/Alexander F. Yuan)

《决定》姓毛还是姓邓 18.11.2013

习近平提出“两个三十年，互不否定”。刚刚出炉的《决定》已经使得这种“打通毛邓”的企图破产。政治学者陈子明认为习近平未来十年还是坚持邓小平的政治意志，抛弃胡赵全面改革，“改革”前景难以乐观。
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“舆论斗争”与“亮剑” 30.09.2013

从秦火火被抓、薛蛮子落网开始的“抓大V,打击网络谣言”行动已经进行整整40天，政治学者陈子明形容此项行动为“舆论斗争”，并且可以与1957年“全国宣传工作会议”相呼应。
Paramilitary policemen look back while patrolling on the Tiananmen Sqaure in front of the late communist leader Mao Zedong's portrait in Beijing, China, Friday, Oct. 15, 2010. Chinese Communist Party Central Committee meetings open Friday in Beijing, which is expected to approve the economic blueprint for 2011-2015 that will promote policies to close yawning gaps between rich and poor and to encourage consumer spending as a new economic driver. (AP Photo/Alexander F. Yuan)

中共为何剑指民营企业家 16.09.2013

薄熙来“唱红打黑”丝毫没有被清算，全国“亮剑”行动却又指向投资网络的民营企业家，这不但是新一轮对政治表达的残暴镇压，也是对民营企业的无情摧残。政治学者陈子明指出新政进入死胡同。
The logo of Sina Corp's Chinese microblog website Weibo is seen on a screen taken in Beijing in this September 13, 2011 file photo illustration. New real-identity rules to be imposed on China's Weibo are likely to make the country's most popular microblogging platform more alluring to advertisers, as Sina Corp seeks to start generating revenue from its product later this year. REUTERS/Stringer/Files (CHINA - Tags: POLITICS SCIENCE TECHNOLOGY BUSINESS LOGO)

仿佛回到半个世纪前 04.09.2013

8•19习近平在全国宣传思想工作会议上的讲话、插话，直接掀起全国公安打谣、抓谣；同时31个省委宣传部长齐声呐喊“亮剑”，政治学者陈子明认为当前局势犹如“反右运动”重来。
Xi Jinping, Shanghai Party Secretary, reacts as he is introduced to the media as part of the new Politburo Standing Committee, in Beijing's Great Hall of the People Monday Oct. 22, 2007. (AP Photo/Ng Han Guan)

习近平怒拔尚方剑 02.09.2013

就在世人众说纷纭地等待薄熙来“世纪审判“宣判之隙，中共当局又宣布对石油帮窝案立案调查，中外惊呼“谁是下一个大老虎？”习近平已于8.19下令打击“反动知识分子”。看清楚，他舞动的是柄双刃剑。
JINAN, CHINA - AUGUST 22: Chinese policemen guard outside the Jinan Intermediate People's Court on August 22, 2013 in Jinan, China. Former Chinese politician Bo Xilai is standing trial on charges of bribery, corruption and abuse of power. Bo Xilai made global headlines last year when his wife wife Gu Kailai was charged and convicted of murdering British businessman Neil Heywood. (Photo by Feng Li/Getty Images)

庭审直播的味道 26.08.2013

被称为“世纪审判”的薄熙来案，中国官媒控制了全部舆论，正用大批判语言要把薄熙来案办成铁案。但是当局对庭审出人意料地采用微博直播，这使得中国公民可以在茶余饭后大谈特议。前中共中央委员鲍彤也谈了他的观感。
In this photo released by China's Xinhua News Agency, medical workers and policemen work at the terminal 3 of the Beijing International Airport in Beijing, Saturday, July 20, 2013. Chinese state media said that a man set off a homemade bomb in Terminal 3 of the Beijing International Airport, but that no one besides the man was injured and order has been restored. (AP Photo/Xinhua, Chen Jianli) NO SALES

谁在中国非法执法？ 25.07.2013

从冀中星案、邓正加案到薄熙来案，没有法定资格的联防队员、城管、纪委、协管员、辅警、义务交通员以及无数“临时工”以各种非法手段“整治”着中国。
In this photo released by Xinhua News Agency, Chinese Vice President Xi Jinping, front right, attends an activity to mark this year's National Science Popularization Day at China Agricultural University in Beijing, Saturday, Sept. 15, 2012. China's presumed next leader Xi made an appearance Saturday for the first time since dropping from public view earlier this month, a two-week absence that fueled rumors about his health and raised questions about the stability of the country's succession process. (Foto:Xinhua, Ding Lin/AP/dapd) NO SALE

“两个务必”不反腐只反宪 17.07.2013

习近平上台后步江胡的后尘，也去了西柏坡。毛泽东在西柏坡召开的七届二中全会上做的报告，确立了中共建国的理论、道路和模式，政治学者陈子明指出“两个务必”与法治不容。
A man walks in front of the engraved wall depicting a Chinese character that means law inside the Hefei City Intermediate People's Court where a murder trial of Gu Kailai, wife of disgraced Chinese politician Bo Xilai, takes place Thursday Aug. 9, 2012 in Hefei, Anhui Province, China. The court heard in the one-day trial that Gu got British businessman Neil Heywood drunk and fed poison to him. (Foto:Eugene Hoshiko/AP/dapd)

宪政只能通过公民立宪实现 12.07.2013

《零八宪章》联署第一人，88岁高龄的著名法学家于浩成对《公民宪政共识》发表不同意见，他认为中国现行宪法是专政宪法，不修宪，或“党主修宪”，都难达到宪政共识。
A man walks in front of the engraved wall depicting a Chinese character that means law inside the Hefei City Intermediate People's Court where a murder trial of Gu Kailai, wife of disgraced Chinese politician Bo Xilai, takes place Thursday Aug. 9, 2012 in Hefei, Anhui Province, China. The court heard in the one-day trial that Gu got British businessman Neil Heywood drunk and fed poison to him. (Foto:Eugene Hoshiko/AP/dapd)

宪政三派联合维宪 05.07.2013

海内外华人正在进行《公民宪政共识》联署，回应中共当局把“宪政民主”作为意识形态主攻目标的违宪行为。联署人陈子明认为宪政在中国已经部分入宪，中宣部和情治部门脱离学界，用冷战思维罗织敌情，最高层错判形势，陷入全局失误。
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