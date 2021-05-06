北京要给瑞典“最后一次机会”？

（德国之声中文网）据《环球时报》报道，今年包括中国电信、联通、移动、广电在内的中国四大电信运营商将进行5G三期设备集中采购，因此邀请华为、中兴、诺基亚、爱立信等中国国内及国外的电信供应商参加设备测试。

中国是世界上最大的5G设备市场。

去年10月20日， 瑞典邮政和电信管理局（PTS）在一份声明中指出，出于安全考量，将禁止中国通讯集团华为和中兴参与该国5G网络建设。同时瑞典方面也要求，在2025年1月1日之前移除所有已经安装的中兴通讯的设备。

当时中国驻瑞典大使馆回应称，瑞典有少数人炒作“国家安全威胁”论调，“但拿不出任何真凭实据”；中国坚决“反对滥用‘国家安全’概念，在没有任何事实根据和确凿证据的情况下，违背市场规律和公平竞争原则，排斥特定国家的特定企业，以莫须有罪名打压中方企业，人为阻隔合作。”

今年1月4日，瑞典电信公司爱立信的首席执行官鲍毅康（Bjorn Ekholm）公开表示，在瑞典禁止华为参与5G网络的建设后，他担心中国会对爱立信展开报复。

他在接受瑞典媒体《每日新闻报》访问时表示：“中国占我们公司收入的8%。对我们来说，能进入中国市场一直是一个重要的战略问题。”他还在采访中说：“我们的灵魂在瑞典，这是爱立信的基地。但如果瑞典不支持自由贸易，这对我们来说会是个复杂的问题。我们99%的营业额都在瑞典以外的地方。”

《环球时报》的报道引述中国业内人士消息称，爱立信受邀参加中国电信运营商5G设备测试，只是给其一个“面试”机会，并不代表“录用”。这名业内人士还表示，从技术角度考虑，与华为、中兴、诺基亚等国内外企业相比，“爱立信的5G设备也并不占优势”。“此次允许爱立信参加测试或许是给瑞典方面悬崖勒马的最后机会，瑞方需要对本国未来的对华举措审慎考虑，仔细掂量”。

美国《华尔街日报》就此事向爱立信公司以及瑞典外贸部发出问询，但是两方都不予置评。爱立信的股价本周二（5月11日）下跌近4%，在科技市场整体走低之际表现略逊于同行。

《华尔街日报》评论称， 中国媒体的上述警告是北京方面利用其国内市场的影响力来保护本国商业和外交利益的最新例证。今年3月，瑞典服装品牌 H&M因去年表示出于对新疆棉花田可能存在强迫劳动的担忧不再从新疆采购棉花，而在中国遭到大规模抵制。H&M在中国电商平台被下架、购物软件从应用商店除名，多家实体店也被关闭。

在新疆棉事件发酵之前，H&M销售额的差不多6%来自中国，在中国境内开设的门店数量也占到其全球店铺总数的将近10%，中国是该服装公司在全球的第三大市场。该公司并未透露中国的抵制给其造成多大损失。

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