北京要求NBA开除莫雷 肖华：不可能

(德国之声中文网) NBA总裁肖华 (Adam Silver) 周四 (10月18日) 表示，中国政府曾要求他开除莫雷，但他坚决的告诉中国政府：「这是不可能发生的。 我们不可能因此事惩罚莫雷。

到目前为止，中国尚未重启NBA赛事的转播。 之前为了懲罰莫雷的推文，中国暂停转播两场洛杉矶湖人队与布鲁克林篮网队在中国所打的两场季前热身赛，而NBA则取消多场球星见面会。

肖华周四说，莫雷推特所引起的风波造成NBA在中国市场财务损失惨重。 NBA花了多年时间经营中国市场。中国市场一年约能替NBA带来40亿美元的产值，然而莫雷事件却未NBA在中国的未来蒙上阴影。

肖华周四在纽约出席「时代杂志」主办的健康峰会时表示：「我认为NBA过去几年在建立与中国观众的文化交流上，有极大的进展。 但同时，我也替我们因推特风波而受损的中国关系感到遗憾。 我不确定我们该如何继续经营与中国市场的关系，但可以确定的是这个风波导致的财务损失是很可观的。 」

整场风波因火箭队总经理莫雷一则支持香港示威者的风波而起，该则推文的内容包含一张写有「争取自由，与香港并肩」(Fight For Freedom. Stand With Hong Kong) 的照片，而该推文也因此被视为支持香港示威者。 莫雷在受到中国各界挞伐后，删除了该则贴文。

事件发生后，NBA的公关部曾发表书面声明，表示对莫雷的推文「严重伤害中国球迷感情」表示遗憾。 该声明被外界解读成NBA向中国政府低头，美国政界也因此谴责NBA。 为了避免一次得罪两方，肖华出面否认NBA屈服于中国的压力，强调该联盟绝不向中国道歉。

杨威廉/夏立民 (路透社)