 北京要求跨国企业“站队” 与立陶宛划清界限 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.12.2021

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时政风云

北京要求跨国企业“站队” 与立陶宛划清界限

路透社指出，中国向跨国公司施压，要求其断绝与立陶宛的商业合作，否则将被排斥于中国市场之外。立陶宛副外长阿多梅纳斯表示，已发现有公司取消了与立陶宛供应商的合同。他同时表示“我们不会屈服于这种压力”。

Litauen China Flaggen

中国外交部11月发声明宣布，将与立陶宛之间的外交关系降为代办级

（德国之声中文网）立陶宛高官和行业机构都告诉路透社，中国向跨国企业施加压力，促其断绝与立陶宛的商业合作，否则将面临被排斥于中国市场之外的命运。

在台湾驻立陶宛代表处于11月18日开幕后，中国降低了与立陶宛的外交关系，并暂停了领事服务。上个月早些时候，中国外交部发言人在一份声明中说，立陶宛无视中国对开设台湾办事处的 "强烈反对"。

中国外交部没有立即回应路透社对中国已要求跨国公司与立陶宛断绝关系消息的置评请求。新浪财经本周四（12月9日）报道，外交部发言人汪文斌当天主持例行记者会时被问及此事时回应表示，不了解提到的有关具体情况。汪文斌强调，中方一贯按照世贸组织的规则办事。"立陶宛背信弃义，公然违背同中华人民共和国建交时向中方所做的政治承诺，在世界上制造'一中一台'，严重损害中国国家主权和领土完整，在国际上开创恶劣先例，性质极为恶劣。"

Litauen Taiwan Botschaft Eröffnung

台湾驻立陶宛代表处11月18日正式挂牌运作

立陶宛与中国的直接贸易规模不大，但是以出口为导向的经济中，有数百家企业为跨国公司生产家具、激光、食品和服装等产品，之后这些公司将产品卖到中国。路透社援引立陶宛副外长阿多梅纳斯（Mantas Adomenas）表示：“他们(中国)一直在向跨国公司传递信息，如果他们使用立陶宛的零部件和供给，他们就不再获准在中国市场销售这些产品或从那里拿到供给。”他还补充说，已经发现一些公司取消了与立陶宛供应商的合同。不过他并非具体提到涉事公司名称。

代表数千家立陶宛公司的立陶宛工业家联合会(Lithuania Confederation of Industrialists)证实，一些从立陶宛购买商品的跨国公司正成为中国的目标。联合会主席维德曼塔斯·吉纳勒维丘斯（Vidmantas Janulevicius）告诉路透社：“这个星期，我们首次发现中国对供应商直接施压，要求其放弃在立陶宛制造的产品。以前这些威胁只是有可能发生，现在这种可能变成了现实。” 他补充说：“对我们来说，最痛苦的部分是，这是一家欧洲公司。”他并没透露公司名称，但表示，许多立陶宛企业都是这类型公司的供应商。

DW.COM

立陶宛今年5月宣布退出17+1中国-中东欧合作机制，之后又宣布允许台湾当局以“台湾”名义在该国设立“代表处”。11月18日驻立陶宛台湾代表处正式挂牌后，中国将与立陶宛的外交关系降至“代办”等级。人口280万的东欧小国立陶宛为何成为“抗中”先锋？

美媒取得立陶宛外长写给欧盟的信件，信中外长称立陶宛正面临来自中国的经济胁迫，呼吁欧盟官员代表立陶宛与中国当局交涉，解决问题。

路透社报道，立陶宛目前已重新回到中国的电子报关系统，但仍旧面临遭延长的海关手续。同时，欧盟也预计推出新的贸易保护措施，打击非欧盟国家对该集团任何成员施加不当压力。

一位高级政府官员告诉路透社，立陶宛正在考虑设立一个基金，以保护当地公司免受中国报复性措施。立陶宛还对欧委会发出呼吁，希望后者提供支持。路透社看到立陶宛外长兰斯伯吉斯（Gabrielius Landsbergis）本周较早前在发给欧委会高级官员的信件，其中写道：“欧盟有必要做出强烈反应，向中国发出信号，出于政治经济动机压力不可接受，也是不能容忍的。”

欧盟委员会在一份声明中回应说，欧盟准备好，反对任何类型的政治压力
和针对任何成员国的胁迫性措施：“中国与欧盟个别成员国双边关系的发展，对欧中整体关系产生影响。”

牛津大学中国中心的学者马格努斯(George Magnus)指出，北京针对第三方公司的做法并不常见。立陶宛副外长阿多梅纳斯表示，中国当局也在缩减对立陶宛的出口，已经影响到食品、激光、原材料、药品、家具、服装业，他说：“我们不会屈服于这种压力，我们决定做什么，称台湾为台湾，是立陶宛的事，不是北京的事。"

 

（路透社等）

 

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