 北京要求安理會就海地議題進行表決 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.07.2022

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时政风云

北京要求安理會就海地議題進行表決

海地近期幫派暴力頻傳、燃料短缺、食品價格攀升，讓當地陷入一片混亂。與此同時，聯合國駐海地綜合辦公室的任務將於15日結束。對此，中國要求聯合國安全理事會表決，希望能禁止對海地出口小型武器、制裁幫派。

Haiti Port-au-Prince | Proteste wegen Benzinknappheit

（德國之聲中文網）加勒比海島國海地首都太子港幫派暴力猖獗、綁架事件持續增加，中國週四（7月15日）要求聯合國安全理事會表決，禁止對海地出口小型武器和彈藥供給，制裁該國的幫派頭目，甚至支持派遣一支區域警察部隊駐守海地。

中國希望安理會能有實際作為，針對那些支持幫派暴力人士，或者是侵犯人權、破壞海地和平穩定者實施額外的制裁。根據法新社看到的一份草案文本，制裁內容包括旅行禁令和資產凍結。

北京還呼籲安理會應立即阻止幫派暴力、犯罪活動、路障和佔領任何公共機構。

中國常駐聯合國代表團發言人表示，「海地的情況不能更糟」。該發言人補充，對幫派份子實施武器禁運，是安理會能做的最低限度的事情。他續指，如果做不到這一點，「不僅會讓海地人民失望，而且對安理會來說意味著失去機會」。

隨著聯合國駐海地綜合辦公室的任務將於週五（7月15日）結束，15個安理會成員正試圖就一項延長任務的新決議達成協議。該決議最早是由美國和墨西哥起草，中國在其盟友俄羅斯的支持下提出修改建議。

美聯社報導指出，中國提出的修訂草案版本提到，要求聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）就「向海地部署多國警察部隊」徵求海地當局、周邊國家和地區組織的意見。它將與聯合國政治使命密切協調，「以支持海地警方打擊幫派暴力的努力，以建立和維護公共安全、法律和秩序，促進和保護人權。」

Haiti | Gewalt in der Hauptstadt Port-au-Prince

政權過渡期

一位不願透露姓名的安理會高級外交官告訴路透社，在安理會考慮實施任何形式的武器禁運之前，還有許多工作要做。

「如果我們要朝著這個方向前進，我們需要讓所有事情正確地落實」，這位外交官說，安理會需要明確的知道要達到什麼目標。

早前，古特雷斯已要求安理會將該任務延長12個月。墨西哥和美國的初步決議草案提議延長15個月。中國表示不支持15個月。

路透社報導指出，在上個月提交給安理會的一份報告中，古特雷斯曾提到，今年年底在海地舉行選舉「似乎不太可能」。中國駐聯合國代表團發言人說，中國還希望安理會推動海地在6個月內實現政治過渡計畫。

根據法新社報導，中國近年來在聯合國的海地議題上發揮日益重要的作用，主要是因為首都太子港（Port-au-Prince）承認台灣。在聯合國，中國已對海地採取更強硬的立場，儘管北京否認其立場和台灣議題存在任何關係。

聯合國在結束於海地的15年維和行動後，在2019年10月成立聯合國駐海地綜合辦公室。安理會在去年10月15日通過決議，將原本要到期的聯合國駐海地綜合辦公室委任期限，延長9個月到2022年7月15日。

多年來，海地一直遭受暴力衝突的威脅。前總統若弗內爾‧莫伊茲（Jovenel Moïse）去年7月遇刺後，他的繼任者阿里爾‧亨利（Ariel Henry）誓言改善該國治安環境。然而，貧窮的海地陷入混亂，致命的幫派暴力飆升、燃料短缺、食品價格攀升仍然困擾著這個加勒比國家。

（路透社、美聯社、法新社）

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