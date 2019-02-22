北京致函港府 要求提交禁止民族党运作情况报告

（德国之声中文网）北京当局发公函支持特区政府决定并要求特首交报告交代整个过程，可谓史无前例，属香港回归以来的首次。事件引起不同阵营的不同意见，泛民议员批评中央直接干预香港内部事务，质疑有关做法违反"一国两制""港人自港"的精神； 建制派则支持中央的做法，认为事件不影响香港高度自治，形容中央政府做法是理所当然及负责任。

香港保安局于去年7月宣布，引用《社团条例》禁止主张香港独立的香港民族党运作。召集人陈浩天其后提交申述，保安局到9月刊宪，禁止香港族党运作。陈浩天其后向行政长官会同行政会议提出上诉，上周遭特首会同行政会议驳回，维持"民族党"为非法社团的决定。

特首林郑月娥在记者会上表示，中央政府于周二早上向她发公函，内容有三点，包括中央知悉特区政府、保安局局长于去年9月24日下令，禁止民族党在香港运作，确认保安局局长的命令有效。中央人民政府支持特区政府依法禁止民族党运作。其次，公函重申，依据中国宪法及《基本法》，香港特区应履行维护国家安全的宪制责任，特区政府为中国不可分离的一部分，维护国家安全、统一和领土完整是特区政府的职责。公函亦强调，特首是依法对中央人民政府及特区负责，要求特首就事件向中央提交报告。

林郑月娥形容，中央今次以公函形式表态支持，是对特区政府工作的肯定。她又形容特首向中央提交报告，是"体现行政长官向中央人民政府负责的宪制责任。"

特首 : 交报告"非常之平常"

被问到中央要求特区政府就取缔民族党一事提交报告，是否破坏"一国两制"的"高度自治"，林郑月娥表示不同意，强调中央政府没有干预特区政府的决定，除港澳办主任张晓明曾经表态不容忍任何破坏"一国两制"的行为，中央政府对特区政府并没任何指示或要求。林郑重申，是次只是特区政府完成工作后，中央表态支持，希望特区政府提交报告，从而有更多的了解；林郑表示自己上任以来亦曾对中央作出口头或书面报告，今次交报告亦是平常事，个人倾向公开报告，但会在征询律政司意见后，再决定是否公开。

全国港澳研究会副会长刘兆佳向香港商业电台表示，有关中央要求港府提交报告的要求，显示中央政府对维护国家安全的强烈意愿。刘兆佳指出，中央政府要求就重大事件提交报告并非新鲜事，然而却很少公开表达，认为今次要求是要表传达对港独零容忍的讯息。他续指，由于民族党仍可提出司法复核，惟败诉将成先例，而香港政府很大可能取缔其他港独组织。

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民主派 : 公函为"高度自治、一国两制"带来"重击"

香港公民党主席兼资深大律师梁家杰接受德国之声访问时表示，从香港被中英收回这二十一年里，他从没听过中央人民政府致特区政府发公函。中央政府在这时刻"高调"支持特区政府的决定，透过公函来宣示政治立场及取态，他形容这是史无前例，非比寻常，背后的目的是，令民族党可能进行的司法复核"徒劳无功"。他续称，公函达到类似释法的效果，达到中央政府的政治目的，这是他最担忧的地方。 梁家杰认为，这次公函再度为"高度自治、一国两制"带来一个"重击"。

前学运领袖、自决派香港众志秘书长黄之锋接受德国之声访问时强调，香港政府没有任何法理基础去取缔民族党，因为民族党在行使言论自由和结社自由方面去组织他们政治团体，取缔与否，也是特区事务，也轮不到北京去指指点点，说三道四, 而今次再一次证明，取缔民族党不单是特区政府的决定，更是来自北京的执行命令，明显是北京政府干预香港的内部事务。

黄强调，所有东西若要这样上呈下达, 证明香港的自治程度, "港人自港"已不断受到打压, 从今次事件也证明，在取缔民族党后，下一个被针对的政团，相信像他们主张民主自决的团体要审慎应对。

建制派 : 特区政府有责任向中央汇报工作

另一方面，建制派民建联副主席张国钧回复德国之声查询时表示，中央政府表态支持特区政府依法禁止民族党的运作，显示特区政府在处理这件事件的做法和中央政策一致，得到中央政府认同。而就维持国家统一方面工作提交报告是香港特区政府履行在宪制框架下的宪制责任。

张国钧认为，中央以公函形式表态支持，是以一种严肃和认真的方式肯定特区政府的工作，强调维护国家统一是香港特区政府对国家的责任和工作，不同一般本港内部事务，特区政府是有责任向中央汇报工作。

而工联会会长、港区全国人大代表吴秋北在脸书上发文，支持中央做法，称香港有维护国家主权、安全和发展利益的宪制责任，中央也有宪制责任和权力指示、督促特区政府贯彻落实国家安全工作。

另一方面，经民联梁美芬议员表示，《基本法》列明特首既要向香港市民负责，亦要直接向中央人民政府负责。她形容中央政府发的公函属最高规格，显示中央对香港出现分裂国家的政治团体高度关注。梁指以往中央较少公开要求书面报告，然而，相信回归21年后，工作报告是很平常的事。